Kamasi Washington traerá el impulso del jazz contemporáneo a CDMX: estos son los precios oficiales para su concierto

El multiinstrumentista, productor y compositor Kamasi Washington (Crédito: Prensa DF)

El saxofonista y compositor estadounidense Kamasi Washington se presentará en el Pepsi Center de la Ciudad de México el próximo 10 de septiembre, en un concierto que destaca por su relevancia para los seguidores del jazz y la música experimental. En este evento, el público mexicano tendrá la oportunidad de vivir una experiencia sonora que ha influido en la evolución reciente del género y que ha llevado a Washington a consolidar su figura entre los nombres más destacados de la escena internacional.

Desde su irrupción definitiva con The Epic (2015), álbum considerado por la crítica como uno de los proyectos más ambiciosos de la música instrumental de la última década, Washington ha trazado un recorrido que trasciende los límites del jazz tradicional. Sus propuestas han contribuido a expandir las fronteras del género, al integrar elementos de funk, soul y ritmos modernos, sin perder de vista la profundidad y la improvisación arraigadas en la tradición afroamericana.

El músico californiano, quien creció en el seno de una familia de artistas, fue orientado desde una fase temprana de su carrera por leyendas como Kenny Burrell y Billy Higgins. La trayectoria de Washington se consolidó en la escena cuando, en 1999, recibió el premio John Coltrane, galardón que marcó el inicio de su influencia global. A lo largo de los años, Washington ha sostenido una colaboración constante con músicos como Cameron Graves y Thundercat, y ha compartido estudios y escenarios con personalidades como Lauryn Hill, Chaka Khan y Kendrick Lamar.

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 15: Kamasi Washington attends the 2023 Coachella Valley Music And Arts Festival on April 15, 2023 in Indio, California. Emma McIntyre/Getty Images for Coachella/AFP (Photo by Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El concierto en la Ciudad de México forma parte de una agenda internacional que respalda la relevancia de su más reciente material discográfico. Entre sus álbumes más notables se incluyen Heaven and Earth (2018), The Choice (2018) y Fearless Movement (2024). Además, en 2025 Washington lanzó Lazarus (Adult Swim Original Series Soundtrack), donde profundizó en la exploración de nuevas texturas y recursos sonoros.

La música de Kamasi Washington “ha sacado al jazz del aislamiento”, gracias a una mezcla de orquestaciones complejas y una energía en escena que apela tanto al melómano tradicional como a nuevas audiencias. En cada presentación, el saxofonista acostumbra ofrecer interpretaciones extendidas, en las que destacan piezas como “Song for Fraser” y “Lazarus”.

Kamasi Washington vuelve a la Argentina luego de su primera presentación en el país hace tres años (Crédito: Prensa DF)

El Pepsi Center abrirá sus puertas para recibir a un artista cuya propuesta se caracteriza por la búsqueda de la espiritualidad a través del arte, una constante remarcada por la prensa especializada y celebrada en festivales de prestigio alrededor del mundo. El impacto de Washington no solo reside en la calidad de sus grabaciones, sino también en su capacidad para dialogar con músicos de múltiples estilos y generaciones.

La cita del 10 de septiembre convertirá al Pepsi Center en epicentro de una velada dedicada a la innovación musical y el encuentro de generaciones, marcada por la potencia de los arreglos instrumentales y la improvisación. Además, la llegada de Kamasi Washington a la Ciudad de México aporta una nueva perspectiva a la agenda cultural del país, elevando el nivel de propuestas en vivo y sumando un episodio relevante a la memoria colectiva de la música contemporánea.

Cartel oficial. (Ocesa)

Para quienes planean asistir a este concierto, la información sobre los costos de los boletos ya está disponible, con distintas modalidades de acceso.

Los boletos pueden ser adquiridos a través del sitio web de Ticketmaster, y en las taquillas del Pepsi Center. Estos son los costos de los accesos para su concierto:

General: $1 mil 76 pesos mexicanos

Sección C: $939.5 pesos mexicanos

Sin embargo, gracias al OCESA Concert Week 2025 de Banamex, sus boletos se pueden adquirir a mitad de costo con el 2x1 promocional, hasta el 8 de septiembre de 2025.