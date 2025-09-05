Frente frío traerá lluvias y tormentas todo el fin de semana en México

Fuertes lluvias se pronostican para todo el fin de semana (Jorge Contreras/Infobae México)

Durante la madrugada de este viernes, el ciclón Lorena se degradó a ciclón post-tropical tras perder fuerza en sus vientos, sin embargo, sus desprendimientos nubosos mantienen condiciones de inestabilidad en gran parte del noroeste del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante las próximas horas se esperan lluvias puntuales torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en Baja California Sur; intensas de 75 a 150 mm en el sur de Baja California y en el oeste y sur de Sonora; muy fuertes en el norte y costa de Sinaloa, así como en Durango, mientras que en Chihuahua se prevén lluvias fuertes de entre 25 y 50 mm.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades de Protección Civil mantienen un llamado a la población para atender las indicaciones de seguridad y evitar riesgos.

Fuertes rachas de viento

Se mantiene el pronóstico de lluvias de fuertes a torrenciales en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua (SMN)

Asimismo, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h en costas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y el Golfo de California, además de oleaje elevado de hasta 3 metros en costas de Baja California Sur y de hasta 2.5 metros en litorales de Sonora y Sinaloa.

El organismo prevé que la baja presión remanente de Lorena se disipe frente a las costas occidentales de Baja California Sur durante el sábado. No obstante, la onda tropical número 30 se localizará al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente del país antes de alejarse.

De manera paralela, el monzón mexicano continuará generando lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de intervalos de chubascos en Baja California Sur.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país, interactuando con un canal de baja presión y divergencia en altura, lo que provocará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Para el sábado, se prevén lluvias muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, acompañadas de rachas de viento de 40 a 60 km/h.

Las autoridades meteorológicas subrayan la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante la posibilidad de inundaciones y fenómenos adversos asociados a estas condiciones climáticas.