México

Dalílah Polanco sufre fuerte accidente durante juego, ¿abandonará La Casa de los Famosos México?

La actriz cayó de unas escaleras mientras se realizaba ‘El Juego del reto de las Fichas’

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Dalílah Polanco sufrió una fuerte
Dalílah Polanco sufrió una fuerte caída. (Capturas de pantalla)

Dalílah Polanco vivió un accidente durante un juego para ser finalista por el reto de salvación en La Casa de los Famosos México, situación que ha generado inquietud entre los habitantes y la audiencia del programa.

El incidente ocurrió la noche del jueves 4 de septiembre de 2025, mientras la actriz participaba por ser una de las finalistas en la prueba del “robo de salvación”, uno de los desafíos centrales para evitar la nominación.

Durante el incidente, que sucedió en la transmisión de la pregala de ViX, las cámaras captaron el momento exacto en que Dalílah Polanco sufrió la caída.

Dalílah Polanco se encontraba al pie de una escalera desde donde los concursantes debían lanzar una ficha como parte del reto llamado “El Juego del Reto de las Fichas”. Al descender de la plataforma, la actriz perdió el equilibrio y cayó, quedando inmovilizada en el piso con evidentes signos de dolor.

Así fue la caída de Dalílah Polanco (X/@elChuneva)

En un video que circula en redes sociales se escucha a la actriz expresar: “¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan, sigan. No se paren”. Estas palabras denotaron el esfuerzo de la participante por tranquilizar a sus compañeros y restarle gravedad al episodio pese a su incomodidad.

La lesión presuntamente se originó en la mano y, por la reacción inmediata de dolor, sus compañeros de Cuarto Noche y Cuarto Día acudieron a brindar apoyo.

¿Cómo reaccionaron sus compañeros?

Tras la caída, el ambiente en la casa cambió por completo.

Mar Contreras y Aarón Mercury fueron los primeros en acudir a auxiliar a Dalílah Polanco. Minutos después, La Jefa instruyó a los habitantes para que trasladaran a la actriz al confesionario para recibir atención médica profesional.

La acción fue ejecutada por Guana y Aldo De Nigris, mientras que Abelito facilitó el paso para agilizar el traslado. Durante esos momentos, la situación se vivió con evidente tensión y la prioridad fue completamente la salud de la actriz.

Momentos después, Odalys Ramírez se conectó con los habitantes y les informó: “Dalila está siendo atendida en este momento. Dalila está bien”, dijo, y mencionó que ya estaba siendo medicada.

Este mensaje fue reforzado por Wendy Guevara, quien aseguró: “Hay un equipo completo que, aunque nosotros no lo vemos en pantalla, cuida muchísimo a los habitantes.”

Habitantes reaccionan a la caída de Dalílah Polanco . (TikTok)

En cuanto Dalílah Polanco fue trasladada, la conversación entre los compañeros reflejó el impacto del incidente. Mar Contreras, quien vio prácticamente toda la escena, comentó que Dalíla “cayó sobre el hombro. Se cayó con su brazo”.

Alexis preguntó: “Pero ¿se está quejando del pie?”, y Mar Contreras corrigió: “No, de la mano”.

Después de los hechos, los habitantes continuaron el juego, por lo que se decían entre ellos que tuvieran cuidado.

Elaine buscará la salvación con Guana

Tras el accidente de Dalílah Polanco y la reanudación de la dinámica, la competencia por el “robo de salvación” continuó según lo previsto en las reglas del programa.

De acuerdo con la tabla de puntos registrada durante la prueba, Elaine Haro y Shiky obtuvieron las mayores puntuaciones, lo que les permitió convertirse en los finalistas de la jornada.

En otro juego de adivinar escenas pasadas del show, Elaine Haro se impuso y aseguró su lugar como contendiente principal, por lo que disputará la salvación directamente contra Guana, quien ostenta el título de líder de la semana.

Cabe recordar que los nominados de la semana son: Abelito, Aarón Mercury, Facundo, Shiky y Dalílah Polanco.

Temas Relacionados

Dalílah PolancoLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Gobierno de la CDMX y Netflix firman alianza para impulsar talento audiovisual local

Entre 2019 y 2024 se registró una inversión mayor a 62 millones de pesos en la industria audiovisual en la capital

Gobierno de la CDMX y

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.7

El sismo sucedió a las 0:33 horas, a una distancia de 4 km de S Pedro Pochutla y tuvo una profundidad de 9.4 km

Oaxaca registra sismo de magnitud

Detienen a dos mujeres por presuntamente agredir a policía de tránsito en Polanco

Una de las detenidas había sido infraccionada por utilizar el teléfono celular mientras conducía

Detienen a dos mujeres por

Temblor en México hoy: Se registra sismo de 4.7 en San Pedro Pochutla, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se

México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 5 de septiembre

Pronóstico meteorológico para salir antes de casa y evitar sorpresas en la calle

México: condiciones climáticas y pronósticos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Linchan a presunto asesino de

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

ENTRETENIMIENTO

Gobernador de Jalisco reacciona a

Gobernador de Jalisco reacciona a petición para cancelar show de los Aguilar en el Grito de Independencia, ¿qué dijo?

Elaine Haro critica la llamada de Facundo con su novia Delia en La Casa de los Famosos 3: “Fue como correcta”

Marie Claire Harp, conductora de La Casa de los Famosos 3, choca su auto mientras huye de la prensa

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

Hermanos Gallagher se preparan para CDMX y preparan “Oasis Week” con boletos gratis y dinámicas para fans

DEPORTES

Kevin Mier, portero de Cruz

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”