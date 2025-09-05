Dalílah Polanco sufre fuerte accidente durante juego, ¿abandonará La Casa de los Famosos México?

Dalílah Polanco sufrió una fuerte caída. (Capturas de pantalla)

Dalílah Polanco vivió un accidente durante un juego para ser finalista por el reto de salvación en La Casa de los Famosos México, situación que ha generado inquietud entre los habitantes y la audiencia del programa.

El incidente ocurrió la noche del jueves 4 de septiembre de 2025, mientras la actriz participaba por ser una de las finalistas en la prueba del “robo de salvación”, uno de los desafíos centrales para evitar la nominación.

Durante el incidente, que sucedió en la transmisión de la pregala de ViX, las cámaras captaron el momento exacto en que Dalílah Polanco sufrió la caída.

Dalílah Polanco se encontraba al pie de una escalera desde donde los concursantes debían lanzar una ficha como parte del reto llamado “El Juego del Reto de las Fichas”. Al descender de la plataforma, la actriz perdió el equilibrio y cayó, quedando inmovilizada en el piso con evidentes signos de dolor.

Así fue la caída de Dalílah Polanco (X/@elChuneva)

En un video que circula en redes sociales se escucha a la actriz expresar: “¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan, sigan. No se paren”. Estas palabras denotaron el esfuerzo de la participante por tranquilizar a sus compañeros y restarle gravedad al episodio pese a su incomodidad.

La lesión presuntamente se originó en la mano y, por la reacción inmediata de dolor, sus compañeros de Cuarto Noche y Cuarto Día acudieron a brindar apoyo.

¿Cómo reaccionaron sus compañeros?

Tras la caída, el ambiente en la casa cambió por completo.

Mar Contreras y Aarón Mercury fueron los primeros en acudir a auxiliar a Dalílah Polanco. Minutos después, La Jefa instruyó a los habitantes para que trasladaran a la actriz al confesionario para recibir atención médica profesional.

La acción fue ejecutada por Guana y Aldo De Nigris, mientras que Abelito facilitó el paso para agilizar el traslado. Durante esos momentos, la situación se vivió con evidente tensión y la prioridad fue completamente la salud de la actriz.

Momentos después, Odalys Ramírez se conectó con los habitantes y les informó: “Dalila está siendo atendida en este momento. Dalila está bien”, dijo, y mencionó que ya estaba siendo medicada.

Este mensaje fue reforzado por Wendy Guevara, quien aseguró: “Hay un equipo completo que, aunque nosotros no lo vemos en pantalla, cuida muchísimo a los habitantes.”

Habitantes reaccionan a la caída de Dalílah Polanco . (TikTok)

En cuanto Dalílah Polanco fue trasladada, la conversación entre los compañeros reflejó el impacto del incidente. Mar Contreras, quien vio prácticamente toda la escena, comentó que Dalíla “cayó sobre el hombro. Se cayó con su brazo”.

Alexis preguntó: “Pero ¿se está quejando del pie?”, y Mar Contreras corrigió: “No, de la mano”.

Después de los hechos, los habitantes continuaron el juego, por lo que se decían entre ellos que tuvieran cuidado.

Elaine buscará la salvación con Guana

Tras el accidente de Dalílah Polanco y la reanudación de la dinámica, la competencia por el “robo de salvación” continuó según lo previsto en las reglas del programa.

De acuerdo con la tabla de puntos registrada durante la prueba, Elaine Haro y Shiky obtuvieron las mayores puntuaciones, lo que les permitió convertirse en los finalistas de la jornada.

En otro juego de adivinar escenas pasadas del show, Elaine Haro se impuso y aseguró su lugar como contendiente principal, por lo que disputará la salvación directamente contra Guana, quien ostenta el título de líder de la semana.

Cabe recordar que los nominados de la semana son: Abelito, Aarón Mercury, Facundo, Shiky y Dalílah Polanco.