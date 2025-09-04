Trágico mensaje de Marian Izaguirre antes de su desaparición se viraliza mientras Fiscalía de Michoacán investiga a contrarreloj

La Fiscalía emitió una alerta tras su desaparición el pasado 1 de septiembre. (@marianizaguirrep, Instagram)

La desaparición de Marian Izaguirre, influencer de moda y estilo de vida con más de 320 mil seguidores en Instagram, ha causado conmoción en redes sociales. La joven, reconocida por iniciar casi todas sus publicaciones con la frase “¡Hola mundo!”, fue vista por última vez el 1 de septiembre alrededor de las seis de la tarde, según informó la Fiscalía de Michoacán, que activó la Alerta Alba al temer que pueda ser víctima de un delito.

El último mensaje en Instagram

Lo que más inquieta a sus seguidores es el contenido de su última publicación en Instagram: un video en el que Marian aparece caracterizada con maquillaje de payasito mientras de fondo se escucha la canción ¿Por qué te vas? La letra reza:

“Me olvidarás / Me olvidarás / Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño”.

La coincidencia ha sido catalogada por muchos como un “siniestro mensaje”, lo que ha provocado una ola de comentarios en su perfil. “Espero que te encuentres con bien, y que aparezcas pronto”, escribió un usuario. Otro añadió: “No lo puedo creer, apenas estuve en su live. Espero no sea cierto y se encuentre bien, es una excelente chica talentosa”.

Lo que más inquieta a sus seguidores es el contenido de su última publicación en Instagram. (@marianizaguirrep, Instagram)

Investigación a contrarreloj

La Fiscalía de Michoacán confirmó que Marian desapareció el 1 de septiembre y añadió en la ficha de búsqueda: “Se teme por su seguridad pues puede ser víctima de un delito”. Con este protocolo, las autoridades intensificaron la investigación a contrarreloj, mientras los familiares de la influencer pidieron en redes que cualquier persona con información se comunique de inmediato con las autoridades.

Impacto en redes sociales

El caso rápidamente escaló en plataformas digitales, donde su nombre se volvió tendencia. Sus seguidores no solo han mostrado preocupación, también han destacado la ironía trágica del video que quedó fijado como su última publicación. “Es como si hubiera mandado una señal”, comentaron algunos usuarios en TikTok y X.

Marian Izaguirre había construido una sólida comunidad digital a través de su estilo fresco y su cercanía con los seguidores. Hoy, esa misma comunidad mantiene la esperanza de verla de regreso. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando y los mensajes de apoyo no dejan de multiplicarse en su perfil: “Regresa pronto Marian, el mundo digital no es lo mismo sin tu sonrisa”.

Foto: Alerta Alba Michoacán