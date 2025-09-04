Rels B conquista México en la primera de seis noches en el Palacio de los Deportes: así se vivió su intenso concierto

Rels B conquista México en la primera de seis noches en el Palacio de los Deportes. (Foto: César Vicuña / OCESA)

El fenómeno español de la música urbana regresó a México para corroborar que el público nacional es el más apasionado, emblemático y ruidoso de entre todos sus distintos fandoms alrededor del mundo. Rels B dio apertura a su extensa gira por la Ciudad de México -nada menos que seis fechas agotadas- en un Palacio de los Deportes que vibró en baile, nostalgia, amor desmedido por el ídolo y un poco de despecho.

Pocas veces se escucha vibrar de una manera tan impresionante el Domo de Cobre, pero los fanáticos del “Flako” se propusieron demostrar que su pasión por la música del intérprete es tan grande, que alcanza para llenar seis conciertos con capacidad de 20 mil personas cada uno.

A pesar de las lluvias que han aterrado a los capitalinos, nadie faltó a la cita del pasado miércoles 3 de septiembre. Así el A New Star World Tour dio el banderazo de salida en México, con una energía que impresionó al mismo cantante.

El público, entregado desde el primer acorde, coreó “1 de enero Puntacana”, “Caída del cielo” y “Pa’ quererte” sin dar tregua. El español recorrió el escenario junto a su cuerpo de baile, con luces en constante juego y llamaradas que elevaron el calor.

Rels B desata euforia en la CDMX. (Foto: César Vicuña / OCESA)

Daniel Heredia -nombre real del artista- tardó un largo rato en asimilar la energía tan elevada y pasional que vivían sus fanáticos al verlo parado sobre un escenario dinámico, complejo y muy bien pensado para el recinto de Iztacalco.

“Hasta estaba nervioso de salir al escenario, en este pedazo de ciudad tan hermosa. Ustedes están a la altura, de verdad, gracias a todos por venir esta noche. Por hacer mis sueños realidad”, gritó el cantante durante el inicio de su show.

Enfundado en una camisa verde que posicionó su figura con mayor definición en las enormes pantallas panorámicas, montadas arriba de su escenario con una tarima que conectaba al centro del recinto con todo su público, Rels B explicó que se ha sido feliz durante el tour y que por ello dejó México al final: para cerrar con broche de oro.

“(Con este tour) estamos disfrutando por todo el mundo, pasándola demasiado bien. Dejamos la Ciudad de México pal’ final porque, lo mejor se deja hasta el final siempre”.

Rels B conquista el Palacio de los Deportes en una noche arrolladora en la CDMX. (Foto: César Vicuña / OCESA)

Su setlist estuvo compuesto por una variación de canciones de todos ritmos y de todo toda época. Incluso quiso jugar con el público mexicano a establecer un reto. El “flako” pensó que sus composiciones más antañas no serían recibidas con el mismo calor.

“Esto va a ser una prueba constante. Y las otras cinco fechas, a ver cómo son de fans en México, sobre todo en Ciudad de México. Vamos a cantar lo viejo, lo más viejo y también lo nuevo”, advirtió.

Sin embargo, su aviso fue en vano, ya que los fans presentes en el Palacio de los Deportes no titubearon al cantar ninguna de ellas. Incluso aquellas de hace más de un lustro que definieron la línea y la esencia de Rels B desde el continente europeo.

Daniel se mostró emocionado y complacido al escuchar que sus seguidores mexicanos eran acérrimos, y que incluso pedían con fuerza canciones de su nuevo material. Algo que, aseguró, es inaudito en otras partes del mundo en donde, por lo general, esperan escuchar nada más sus éxitos más populares.

Jóvenes y fanáticos corearon sin pausa cada tema, mientras el músico mallorquín agradeció el fervor de su audiencia. (Foto: César Vicuña / OCESA)

Su conexión con el público dio paso a que explorara diversas facetas de su música. Explicó -porque su interacción con el público fue constante- que aunque por ahora se siente como una persona más feliz y realizada, en su momento tuvo episodios oscuros llenos de tristeza. Razón por la que convocó a todos los heridos, despechados y deprimidos a entonar sus himnos más melancólicos.

“Si tú por ahora estás feliz, te agradezco mucho que estés aquí, pero este momento (de cantar canciones tristes) es de nosotros”, dijo el cantante.

La emoción alcanzó su pico con “Detrás del DJ” y la celebración de duetos clave en el repertorio del artista. Interpretó “Un desperdicio”, tema en colaboración con Junior H, y luego “Me gustas natural”, ambas recibidas con gritos encendidos y móviles iluminando la escena.

Hubo muchos momentos clave. El público cantó cada canción como si se tratara del éxito más grande cualquier artista. No obstante, el momento más especial fue “Shory que te vaya bien” y “A Mí”, dos canciones icónicas de su carrera que convirtieron al Palacio de los Deportes en una verdadera fiesta calurosa, extrema y llena de vibras de mucho cariño.

Es español encendió el Domo de Cobre con un repertorio que cruzó todas las etapas de su carrera. (Foto: César Vicuña / OCESA)

Antes de abandonar el escenario, Rels B alzó una bandera mexicana en muestra de agradecimiento, gesto que encontró una rápida respuesta emotiva entre el público. “Sin público no hay show”, insistió, tal y como dijo en el desarrollo de su show, subrayando la reciprocidad que convirtió la noche en una auténtica celebración masiva.

El debut de Rels B en el escenario del Palacio de los Deportes deja el listón alto para las siguientes fechas, con la energía intacta. No tanto por la entrega del cantante español -la cual fue enorme-, sino por la temperatura elevada e intensa de la primera tanda de 20 mil fanáticos en la primera noche del A New Star World Tour.