México

Para qué sirve aplicar cebolla en el cabello

Este remedio casero es beneficioso para la salud capilar

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Cebolla, un vegetal con múltiples
Cebolla, un vegetal con múltiples bondades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cebolla en el cabello es una práctica tradicional, popularizada por los posibles efectos positivos que se le atribuyen a sus compuestos activos.

La aplicación de extracto de cebolla, jugo o preparados caseros sobre el cuero cabelludo ha generado interés en quienes buscan alternativas naturales para el cuidado capilar.

Todos los beneficios capilares de la cebolla

Conoce los beneficios de
Conoce los beneficios de la cebolla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales usos de la cebolla en el cabello está relacionado con la estimulación del crecimiento. El bulbo de la cebolla contiene compuestos sulfurados como la alicina y otros antioxidantes, los cuales pueden favorecer la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Un mejor flujo sanguíneo en esta zona es clave para nutrir los folículos y crear un entorno propicio para que el cabello crezca de manera saludable.

La aplicación de jugo de cebolla podría ayudar a fortalecer el cabello y reducir su caída. El azufre presente en la cebolla es un nutriente esencial para producir queratina, una de las principales proteínas que forman la estructura capilar. El uso continuado de preparados de cebolla podría, por tanto, colaborar en mantener el cabello más resistente y menos propenso a quebrarse.

La cebolla contiene compuestos con actividad antimicrobiana que pueden ayudar a controlar problemas asociados a microorganismos presentes en el cuero cabelludo. Esto incluye malestares como caspa o infecciones leves provocadas por hongos o bacterias. Al reducir el crecimiento de estos microorganismos, la cebolla puede favorecer un entorno más saludable para el cabello.

El extracto o jugo de cebolla aporta antioxidantes como flavonoides y compuestos fenólicos. Estos ayudan a reducir el daño oxidativo causado por factores ambientales y productos químicos. El efecto puede traducirse en un cuero cabelludo más equilibrado y una mejor apariencia capilar.

Cebolla: uso y precauciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El método más simple consiste en extraer el jugo de la cebolla, aplicarlo directamente en el cuero cabelludo y dejarlo actuar entre 15 y 30 minutos antes de retirar con abundante agua y champú. Es importante realizar una prueba previa en una pequeña zona de la piel para descartar reacciones adversas.

El uso tópico de cebolla puede causar ardor, enrojecimiento o irritación en pieles sensibles. En caso de molestias, se recomienda suspender su uso. Además, su aroma intenso puede persistir aun después del lavado, por lo que muchas personas prefieren mezclar el jugo con aceites portadores o mascarillas suaves.

Antes de incorporar este método a una rutina habitual, resulta aconsejable consultar a un dermatólogo, especialmente ante problemas de caída severa o condiciones dermatológicas previas.

Temas Relacionados

CebollaCabelloSalud CapilarBienestarEstilo de VidaSaludmexico-noticias

Más Noticias

Los desenredos del amor, la película coreana que atrapa a los usuarios de Netflix México

Desde su estreno el 29 de agosto, la comedia romántica ha subido puestos en el ranking de la plataforma de streaming

Los desenredos del amor, la

Dónde ver en México las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026

Aficionados en territorio mexicano enfrentan restricciones para ver partidos de Conmebol

Dónde ver en México las

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes nominarán a tres compañeros hoy 3 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: continúan las estrategias previo a la sexta eliminación, los habitantes nominarán a 3 compañeros

La Casa de los Famosos

Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Selecciones favoritas encabezan los grupos en la eliminatoria europea, con figuras como Mbappé y Musiala

Dónde ver en México las

Lyn May revela que maquillar cadáveres de Rossy Mendoza y Sasha Montenegro le hizo vivir experiencias paranormales

La vedette compartió cómo el acto de maquillar a sus queridas colegas tras su fallecimiento se convirtió en una experiencia tan intensa que cambió su forma de enfrentar la muerte

Lyn May revela que maquillar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a hombre y mujer

Sentencian a hombre y mujer que se presentaron como miembros del CJNG para extorsionar en Edomex

Detienen y procesan a dos presuntos integrantes de “Los Richis”, grupo que operaba en dos alcaldías de CDMX

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Violencia en Sinaloa: reportan disparos en Villa Juárez por segunda ocasión en una semana

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes nominarán a tres compañeros hoy 3 de septiembre

Lyn May revela que maquillar cadáveres de Rossy Mendoza y Sasha Montenegro le hizo vivir experiencias paranormales

Ninel Conde regresa a La Casa de los Famosos 3 tras rumores de una supuesta multa por hablar del reality show

“El mono”, encabeza el top de películas imprescindibles para ver hoy mismo en Prime Video México

‘El Conjuro: Últimos Ritos’: así puedes ir al Museo de lo Sobrenatural, la experiencia inmersiva de los Warren en CDMX

DEPORTES

Dónde ver en México las

Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso”

Este es el ex campeón del mundo mexicano que estará en la velada de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Álex Padilla, ex portero de Pumas, está inscrito para jugar la UEFA Champions League

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo ha sido su preparación a 10 días de la pelea