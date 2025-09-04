México

Mató a su padre, lo enterró y pidió perdón en una carta a sus hermanos: 21 años después la capturaron

La mujer habría golpeado a su padre repetidamente en la cabeza hasta acabar con su vida

Por Aura Reyna

La Policía de Investigación (PDI) localizó y detuvo a la imputada después de años de búsqueda en distintos estados del país (Fiscalía de CDMX)

A más de dos décadas del crimen, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de Reyna “N”, quien es señalada como probable responsable del homicidio de su padre, ocurrido en 2004 en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con la indagatoria, la entonces joven sostuvo una fuerte discusión con su padre, durante la cual presuntamente lo golpeó en repetidas ocasiones en la cabeza hasta causarle la muerte.

Posteriormente, habría colocado el cuerpo en una bolsa de plástico y lo enterró en el patio del domicilio familiar.

Más detalles del caso

La mujer fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitl (Facebook@peraltarbk)

Tras cometer el crimen, Reyna “N” se comunicó con sus hermanos para confesar lo sucedido. Al acudir al lugar, los familiares hallaron el cuerpo del padre y una nota escrita por la mujer, en la que pedía disculpas y solicitaba que no la buscaran.

La presunta responsable permaneció prófuga durante varios años, trasladándose a distintos estados del país. Sin embargo, tras un trabajo de investigación, agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron localizarla y cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Reyna “N” fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde fue puesta a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La FGJCDMX reiteró su compromiso con la procuración de justicia, asegurando que todos los hechos delictivos serán investigados con rigor y apego a la legalidad.

Cabe destacar que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y bajo el principio de presunción de inocencia, Reyna “N” será considerada inocente hasta que no se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

