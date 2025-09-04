México

La mañanera de hoy 4 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

Por Eduardo Marsan

Guardar
12:54 hsHoy
12:54 hsHoy
12:54 hsHoy
12:53 hsHoy
12:53 hsHoy
12:53 hsHoy
12:53 hsHoy
12:53 hsHoy
12:53 hsHoy
12:53 hsHoy

Acuerdos bilaterales

Los programas acordados con el titular del Departamento de Estado de EEUU, Marco Rubio, tienen que ver con colaboración y coordinación en distintas áreas, manifestó la presidenta.

Están basado sobre cuatro principios:

  1. Reciprocidad.
  2. Respeto a la soberanía e integridad territorial.
  3. Responsabilidad compartida y diferenciada.
  4. Confianza mutua.

Fue una reunión muy cordial en la que se habló de la reducción del fenómeno migratorio, avances de seguridad, capacitación de las Fuerzas Armadas, entre otros temas. El resultado es bueno para el país.

Descartó que se haya tratado la autorización de agentes estadounidenses para atacar el narcotráfico en nuestro territorio. No fue tema en la plática.

La decisión de enviar extraditados a EEUU se toma en función del os beneficios que pueda generar previo análisis de riesgo.

Al funcionario de EEUU se le solicitó la información sobre la captura del “Mayo” Zambada, escuchó la demanda, dijo la presidenta.

El programa establece crear un grupo de trabajo integrado por los titulares de SEEGOB, SSC, DEFENSA, SEMAR, FGR y la SRE, quienes realizarán una valoración de los objetivos planteados.

(X/@LuisaAlcalde)
(X/@LuisaAlcalde)

Temas Relacionados

Conferencia del PuebloClaudia SheinbaumGobierno de SheinbaumGobierno de Méxicomexico-noticias

Últimas noticias

Euro: cotización de apertura hoy 4 de septiembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 4 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

Sigue la transmisión 24/7 de Vix completamente en vivo

La Casa de los Famosos

Jugada legal de Alfredo Adame: frena su detención mientras suena fuerte para ‘La Granja VIP’

En años recientes, el actor ha estado involucrado en escándalos que han derivado en fuertes enemistades con otras celebridades

Jugada legal de Alfredo Adame:

“Lo que nos tocó”: La poderosa lección de vida que Cazzu espera dejarle a Inti al crecer

La rapera reveló el máximo deseo que tiene para su pequeña hija

“Lo que nos tocó”: La

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Mapastepec, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas hoy: se

ÚLTIMAS NOTICIAS

Diez funciones escondidas de WhatsApp

Diez funciones escondidas de WhatsApp que te cambiarán la forma de usar la app

La Justicia de Paraguay rechazó un planteo de Edgardo Kueider que intentaba dilatar el proceso de extradición

Jeff Bezos reveló a qué se hubiese dedicado si Amazon no hubiese tenido éxito

Cuál es el precio de las principales criptomonedas este día

Qué reveló la autopsia al hombre asesinado a golpes por motochorros en La Plata

INFOBAE AMÉRICA

Voluntad Popular llamó a la

Voluntad Popular llamó a la comunidad internacional a pronunciarse por el traslado de los activistas detenidos Roland Carreño y Freddy Superlano

Las últimas previsiones para Dallas: temperatura, lluvias y viento

Clima en Nueva York: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La CIDH otorgó medidas cautelares al periodista Rory Branker, detenido desde febrero en Venezuela

¿Cuál es la temperatura promedio en Los Ángeles?

DEPORTES

“Conquistó a su novia con

“Conquistó a su novia con helado”: la visita que confirmó el romance entre el número 1 del tenis Jannik Sinner y la modelo Laila Hasanovic

La sentida carta de Matías Kranevitter tras su salida de River Plate: “Me hubiese gustado despedirme de la gente que quiero como se debe”

Polémica con un futbolista que fue citado por Scaloni: se peleó con los hinchas, buscó irse pero ahora pidió disculpas para volver a jugar

Conmoción en Brasil: un arquero murió tras atajar un penal en un torneo amateur de futsal

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 y cómo verlo en vivo