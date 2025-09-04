La mañanera de hoy 4 de septiembre | En vivo

12:53 hs

Acuerdos bilaterales

Los programas acordados con el titular del Departamento de Estado de EEUU, Marco Rubio, tienen que ver con colaboración y coordinación en distintas áreas, manifestó la presidenta.

Están basado sobre cuatro principios:

Reciprocidad. Respeto a la soberanía e integridad territorial. Responsabilidad compartida y diferenciada. Confianza mutua.

Fue una reunión muy cordial en la que se habló de la reducción del fenómeno migratorio, avances de seguridad, capacitación de las Fuerzas Armadas, entre otros temas. El resultado es bueno para el país.

Descartó que se haya tratado la autorización de agentes estadounidenses para atacar el narcotráfico en nuestro territorio. No fue tema en la plática.

La decisión de enviar extraditados a EEUU se toma en función del os beneficios que pueda generar previo análisis de riesgo.

Al funcionario de EEUU se le solicitó la información sobre la captura del “Mayo” Zambada, escuchó la demanda, dijo la presidenta.

El programa establece crear un grupo de trabajo integrado por los titulares de SEEGOB, SSC, DEFENSA, SEMAR, FGR y la SRE, quienes realizarán una valoración de los objetivos planteados.