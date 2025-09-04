Sheinbaum explica su asistencia a toma de protesta de la SCJN y asegura que se respeta autonomía: “Van a tomar sus propias decisiones”

Sheinbaum explicó la razón de su asistencia a la toma de protesta de los nuevos ministros de la SCJN. (Presidencia)

Este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, una periodista preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre si tenía algo que ver que asistiera a la sesión solemne de nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que antes, cuando estaba de presidenta de la Corte Norma Piña, no asistiera a sus eventos, con el cuestionamiento a la autonomía de poderes.

“Qué responder ante el cuestionamiento que se hizo en torno a la autonomía de poderes, si por ejemplo, solo se acudió a un evento de la Corte cuando se vio a quienes se han manifestado abiertamente a favor del gobierno, ¿Tiene que ver o no con la decisión de haber acudido ahora a un evento de la Corte, y que antes no se acudía, cuando por ejemplo estaba Norma Piña?”, cuestionó la periodista a Sheinbaum.

Ante esto, la mandataria respondió que sí tenía que ver, pero, recordó, también estaban todos los gobernadores de la oposición. “Se invitó, por lo que entiendo, a todos los gobernadores, ¿Por qué asistí yo a la toma de protesta y no hubiera asistido al informe de Norma Piña? Pues se explica por sí mismo", aseguró Sheinbaum.

Dijo que le daba mucho gusto que haya una nueva Corte, y dijo que no influiría en sus decisiones en lo más mínimo, y que respetaría la autonomía del Poder Judicial.

Los nuevos ministros tomaron su cargo el pasado 1 de septiembre. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“La Presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar a alguna decisión, ellos son autónomos, profesionales y van a tomar sus propias decisiones”, señaló.

Aseguró que ellos están de acuerdo en que el Poder Judicial sea elegido por el pueblo mexicano, y el simbolismo del primero de septiembre, en la noche, en la toma de protesta, le dio gusto, y fue invitada y por ello asistió.