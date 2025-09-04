México

“Hacen la pareja perfecta”: Hija de Facundo respalda a Delia tras rumores de infidelidad por llamada en LCDLF

Mila Gómez fue contundente al apoyar a la pareja de su progenitor

Por Zurisaddai González

(IG)
(IG)

Después de que Facundo protagonizara uno de los momentos más emotivos y a la vez polémicos en La Casa de los Famosos México 2025, su hija Mila Gómez salió en defensa de Delia García, novia del conductor, quien ha sido señalada en redes sociales por supuestos rumores de infidelidad.

La controversia comenzó luego de la llamada que Facundo intercambió por 30 mil pesos, cuando varios usuarios en redes aseguraron haber escuchado a un hombre contestar antes que Delia. Esto encendió especulaciones sobre la relación del comediante, lo que incluso generó burlas y memes en X (antes Twitter).

Rumores tras la llamada de Facundo en LCDLF

Aunque la llamada de Facundo con su novia estuvo llena de lágrimas, ternura y muestras de amor, algunos seguidores de LCDLF insistieron en que algo “extraño” pasó antes de que Delia respondiera.

Redes aseguraron que un hombre respondió (VIX)/

“Ps no es por intrigar pero cuando Facundo marcó para hablarle a su novia, contestó un tipo y colgó jajajaja y ahorita está como ido”, se leía en un comentario viral.

A raíz de estas versiones, Delia comenzó a recibir hate y cuestionamientos en redes sociales sobre su relación con Facundo.

Sin embargo, fue Mila, hija del conductor, quien salió públicamente a respaldarla y a destacar la relación que mantiene con su papá.

Lo que dijo Mila Gómez en un live de TikTok

En un live de TikTok que compartió junto a Delia, Mila dejó claro el cariño y la admiración que siente por la novia de su papá:

“Hacen la pareja perfecta. O sea, no sé, yo veo cómo habla de ti, cómo lo proteges, cómo todo así. Y yo digo: ‘Qué bien, o sea, no le pudo haber tocado alguien mejor como para tenerlo, para apapacharlo, para resguardarlo así, su corazón’. ¿Sabes? Como que no sé, digo: ‘Qué chido, la neta esa pareja’, y yo soy fan de mi papá por haberte escogido a ti”, expresó Mila.

¿Facundo descubrió infidelidad? Tras intensos
¿Facundo descubrió infidelidad? Tras intensos rumores su novia Delia García rompe el silencio en redes sociales. (Instagram / ViX)

Delia, entre risas y con evidente nerviosismo, intentó cortar el live: “No, ya, güey… Sí, ya hay que cortar el live, por favor”. Sin embargo, el momento se volvió viral, pues ambas mostraron una complicidad inesperada.

Más adelante, Mila agregó:

“Yo también he sentido un superapoyo como del corazón de decir también qué bueno que mi papá te tiene a ti, porque tú eres muy fuerte, tú eres muy, muy fuerte (...) Pero en muchas ocasiones pusiste primero a mi papá, que a ti”.

La hija de Facundo fue contundente con su opinión (Tiktok la.vida.es.bella.gaia)

Las palabras de Mila fueron interpretadas como una clara defensa hacia Delia, frente a quienes han intentado sembrar dudas sobre la relación. La joven no solo desestimó los rumores, sino que subrayó que la relación de su papá y Delia está más fuerte que nunca.

Con esto, parece que los comentarios malintencionados no hacen más que reforzar el lazo entre Facundo, Delia y su familia.

Temas Relacionados

Mila GómezDelia GarcíaFacundoLa Casa de los Famosos 2025La Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

