Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reúnen por quinta ocasión con Sheinbaum en Palacio Nacional

Los familiares se presentaron con una nueva defensa, Isidoro Vicario, en la espera de resultados sobre el paradero de sus hijos

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Padres y madres de los
Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos". (REUTERS/Raquel Cunha)

A más de una década de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, madres y padres acudieron a Palacio Nacional, poco antes de las 13:00 horas, para dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum en una nueva reunión sobre el caso.

La mandataria federal ha sostenido varios encuentros con las familias desde el inicio de su gestión, siendo esta la quinta reunión. Los familiares esperan recibir información sobre líneas de investigación recientes y conocer los avances del equipo científico conformado en febrero con la participación de instituciones federales.

Desde su conferencia diaria, Sheinbaum indicó que se están revisando aspectos que no habían sido analizados a fondo, entre ellos el registro de llamadas efectuadas entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fechas en las que ocurrió la desaparición en Iguala, Guerrero.

Al ingresar al recinto, los familiares estuvieron acompañados por Isidoro Vicario, su nuevo representante legal, quien expresó que las familias tienen la expectativa de recibir datos nuevos u obtener avances concretos en la investigación. Por su parte, Cristina Bautista, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, manifestó el deseo de obtener información que les brinde tranquilidad, luego de 11 años sin respuestas claras sobre el paradero de sus hijos.

Infobae México confirmó que los familiares estuvieron acompañados por representantes legales y de organizaciones de derechos humanos, tales como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, encabezado por Abel Barrera

Renuncia de Vidulfo Rosales

Cabe mencionar que el cambio en la defensa legal se debe a la renuncia de Vidulfo Rosales en agosto pasado, quien anunció su separación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, lo que impactó directamente en la representación legal del colectivo Nos Faltan 43, integrado por madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

El defensor de derechos humanos
El defensor de derechos humanos y representante de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, posaa durante una entrevista con EFE, el 22 de septiembre de 2024 en el municipio de Chilpancingo, en el estado de Guerrero (México). EFE/David Guzmán

En su momento, Rosales Sierra mencionó que su renuncia dicho centro también se debió a motivos personales y de salud y al ser un caso complejo que requiere gran dedicación, podría impactar su salud o verse retrasado. Destacó que su labor siempre fue en representación del centro y no de manera individual, y que al separarse de la organización perdería el respaldo institucional, político y moral necesario para enfrentar las dificultades, amenazas y presiones que implica el caso.

Asimismo aclaró que su renuncia no está relacionada con una invitación a colaborar con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

