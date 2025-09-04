México

¿Cuánto ganan los nuevos ministros de la SCJN? Sus salarios superan ligeramente al de la presidenta Claudia Sheinbaum

Algunos integrantes aún no han transparentado cuál será su ingreso mensual

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Los nueve integrantes electos popularmente
Los nueve integrantes electos popularmente para la SCJN. (SCJN)

Los nuevos ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicaron cuáles serán sus salarios mensuales, mostrando que la mayoría de las y los ministros recibirá un salario neto superior al de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Según información oficial publicada en la página web de la Corte, la diferencia se presenta pese al anuncio del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien el pasado lunes aseguró que se acataría cabalmente el mandato constitucional que exige que ningún integrante del máximo tribunal federal perciba más que la titular del Ejecutivo.

¿Cuánto ganarán?

Según el portal de Buen Gobierno, que registra de manera pública los ingresos de altos funcionarios, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, tiene autorizado un sueldo bruto mensual de 191,846 pesos mexicanos y un suelto neto de 133,332 pesos mexicanos.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las cifras difundidas por la SCJN hasta esta madrugada del jueves ubicaban el el sueldo bruto de seis ministros y ministras es de 191,656 pesos mensuales y un sueldo neto de 137,582 pesos mensuales.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En ese sentido, el sueldo bruto es ligeramente menor, pero el sueldo neto ligeramente mayor.

Entre quienes reportaron este salario se encuentran Hugo Aguilar Ortiz (ministro presidente), Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y Giovanni Azael Figueroa Mejía.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En el caso de la ministra Lenia Batres Guadarrama, el miércoles por la noche se había publicado que su salario era de 128,000 pesos netos mensuales, sin embargo, horas más tarde esta información fue removida de su página perfil.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Por su parte, los registros de sueldo para Arístides Rodrigo Guerrero García e Irving Espinosa Betanzo todavía no están publicados en las plataformas oficiales.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con los datos de transparencia, los anteriores ministros de la Suprema Corte percibían un sueldo base de 206,948 pesos mensuales, cifra a la que se agregaban prestaciones económicas adicionales. Entre estos beneficios se incluían 445,309 pesos netos anuales por concepto de prestaciones y un seguro de pago por riesgo, equivalente a 416,754 pesos netos al año.

Promesa de austeridad

El pasado lunes 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una transformación institucional al anunciar el fin de privilegios salariales y prestaciones exclusivas para sus integrantes, quienes comenzarán a utilizar los servicios médicos del ISSSTE.

El anuncio se dio durante la sesión solemne de instalación de la nueva Corte, tras la toma de protesta de los jueces electos.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dijo en su discurso: “Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República”.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente
Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Corte, y Claudia Sheinbaum. (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Otro de los cambios inmediatos será la eliminación de prestaciones consideradas exclusivas, como el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de jubilación anticipada. “Todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”, comunicó. El presidente de la Corte estimó un ahorro de hasta 800 millones de pesos al año con la supresión de estos apoyos y seguros.

También dio conocer que se solicitará una revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General.

Entre las medidas de austeridad, el magistrado detalló que la eliminación de apoyos y seguros permitirá alcanzar ahorros considerables. “Tomando esta medida podremos ahorrar un monto del orden de los800 millones de pesos al año”.

Durante su discurso, Aguilar Ortiz puso énfasis en la legitimidad de esta transformación y en el carácter democrático de la nueva Corte. La presidencia de la Corte recalcó el compromiso de garantizar el acceso a la justicia a toda la población, consolidar la paridad de género y preservar la independencia judicial.

Temas Relacionados

SCJNSalariosMinistrosHugo Aguilar OrtizLenia BatresYasmín Esquivelmexico-noticias

Más Noticias

Conoce todas las variedades de pozole que hay, un platillo típico de las fiestas patrias

Este plato es muestra de la diversidad culinaria en México que se remonta a la época prehispánica

Conoce todas las variedades de

Cuáles son los beneficios de tomar licuado de avena con aloe vera en ayunas

Esta bebida podría aportar una serie de ventajas para la salud digestiva y el metabolismo

Cuáles son los beneficios de

Los Concorde preparan su llegada al Teatro Metropólitan: “El rock es una actitud”

Luego de una pausa de 15 años, el supergrupo mexicano ya alista un imperdible concierto en la Ciudad de México

Los Concorde preparan su llegada

Semana Nacional de Salud Pública 2025: ¿Cuándo inicia y qué estrategias plantea?

Autoridades sanitarias se unieron para formar una serie de medidas a favor del bienestar de la población

Semana Nacional de Salud Pública

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este jueves tras la nominación y cena de nominados?

La sexta gala de nominación promete sorpresas con nueva dinámica

¿Qué pasó en La Casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a dos rumanas por

Condenan a dos rumanas por tratar de introducir metanfetamina de París a México

Procesan a dos ex funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora por el desvío de 290 mdp

Sentencian a hombre y mujer que se presentaron como miembros del CJNG para extorsionar en Edomex

Detienen y procesan a dos presuntos integrantes de “Los Richis”, grupo que operaba en dos alcaldías de CDMX

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Los Concorde preparan su llegada

Los Concorde preparan su llegada al Teatro Metropólitan: “El rock es una actitud”

La Casa de los Famosos México: Ninel Conde expone detalles de su rivalidad con Alexis Ayala

Entre tensión y reproches, Guana y Facundo explotan tras fallar en su plan de nominación

Ninel Conde expone las secuelas psicológicas tras La Casa de los Famosos: “Salí en estado de shock”

¿Cuál es el origen de La Isla de las Muñecas en Xochimilco? Lugar en donde debutó recientemente Lady Gaga

DEPORTES

Pumas vs Tigres: precios de

Pumas vs Tigres: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver en México las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026

Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso”

Este es el ex campeón del mundo mexicano que estará en la velada de Canelo Álvarez vs Terence Crawford