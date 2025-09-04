México

Cómo usar agua oxigenada para limpiar el inodoro una vez por semana

Este producto es una excelente alternativa a otros químicos más fuertes que pueden ser nocivos para la salud

Por Abigail Gómez

Mantener el baño limpio es
Mantener el baño limpio es vital para prevenir la proliferación de bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua oxigenada es una solución de peróxido de hidrógeno (H₂O₂) disuelta en agua y se trata de una sustancia que suele ser valorada por sus propiedades para limpieza, así como por su capacidad para destruir microorganismos y eliminar manchas.

Su acción oxidante rompe las membranas de bacterias, hongos y algunos virus, lo que la convierte en un desinfectante eficaz para superficies y objetos domésticos.

Además, puede eliminar residuos orgánicos y aclarar manchas por reacción con compuestos presentes en la suciedad.

Al no dejar residuos tóxicos tras su descomposición y convertirse en agua y oxígeno, se utiliza como alternativa a limpiadores más agresivos en tareas del hogar, hospitales y espacios donde se requiere desinfección.

Es por eso que aquí te contamos como usar esta sustancia para mantener tu baño limpio y libre de bacterias de manera segura.

Se caracteriza por ser un
Se caracteriza por ser un líquido incoloro y ligeramente más viscoso que el agua. Su fórmula química H₂O₂ está compuesta por dos átomos de hidrógeno y dos de oxígeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de poner agua oxigenada en el inodoro una vez por semana

El uso de agua oxigenada en el inodoro una vez por semana puede aportar varios beneficios relacionados con la limpieza y desinfección, entre los cuales se encuentran los siguientes:

  1. Eliminación de bacterias y gérmenes: El agua oxigenada posee propiedades antimicrobianas que ayudan a reducir microorganismos presentes en la superficie del inodoro.
  2. Control de malos olores: Al eliminar bacterias y residuos orgánicos, ayuda a combatir los malos olores, manteniendo el baño más fresco.
  3. Prevención de manchas: Su acción oxidante puede contribuir a prevenir la formación de manchas causadas por residuos y minerales acumulados.
  4. Alternativa a productos químicos fuertes: Sirve como una opción menos agresiva en comparación con algunos limpiadores comerciales, lo que resulta útil para quienes buscan métodos de limpieza más amigables con el medio ambiente.
  5. Facilidad de uso: Solo es necesario verter el agua oxigenada y dejarla actuar un tiempo antes de cepillar o enjuagar, lo que simplifica la rutina de limpieza semanal.
Su uso puede ser una
Su uso puede ser una excelente alternativa a muchos químicos de limpieza que pueden ser peligrosos para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo poner agua oxigenada en el inodoro para limpiarlo

Para limpiar el inodoro usando agua oxigenada puedes llevar a cabo los siguientes pasos:

  1. Vacía el agua oxigenada en el inodoro: Vierte aproximadamente media taza (125 ml) de agua oxigenada al 3% directamente en el interior del inodoro.
  2. Déjala actuar: Espera al menos 30 minutos para permitir que sus propiedades desinfectantes actúen sobre las superficies.
  3. Cepilla las paredes internas: Usa la escobilla del inodoro para frotar las superficies internas, concentrándote en las zonas con manchas o acumulación de residuos.
  4. Tira de la cadena: Acciona la descarga para enjuagar y eliminar los restos desprendidos durante la limpieza.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda nunca mezclar el agua oxigenada con otros productos de limpieza. Utilízala sola para evitar reacciones químicas no deseadas.

Por otro lado, asegúrate de que el baño esté ventilado durante la limpieza, manteniendo la puerta y alguna ventana abiertas si es posible. También se recomienda usar guantes para una aplicación más segura.

