Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, niega ser ‘mantenido’ y asegura no ser bisexual

Las recientes declaraciones de Cibad Hernández en una transmisión en vivo han buscado frenar la ola de especulaciones y críticas que han surgido tras el inicio de su relación con Alicia Villarreal.

El creador de contenido, 11 años menor que la cantante, se ha visto en el centro de la controversia luego de que en redes sociales y medios de comunicación se le acusara de ser ‘mantenido’, bisexual y de dedicarse a la venta de seguidores en plataformas digitales.

Hernández mostró públicamente su título de licenciado en Derecho y el documento que acredita su divorcio legal en 2024, negando de manera categórica todas las acusaciones en su contra.

La polémica se intensificó cuando la comunicadora Shanik Berman sugirió que Hernández habría obtenido la nacionalidad estadounidense tras un matrimonio por conveniencia con una ciudadana de ese país, del que posteriormente se habría separado. Aunque Berman no reveló la identidad de la supuesta exesposa, afirmó que ella le habría “bajado toda la lana”.

Ante estos señalamientos, Hernández decidió responder directamente, desmintiendo tanto la existencia de un matrimonio actual como los rumores sobre su orientación sexual.

Durante su intervención en vivo, Hernández rechazó las versiones que lo vinculan con la venta de seguidores en redes sociales y solicitó que cesen los rumores que han circulado desde que se hizo pública su relación con Villarreal.

En sus palabras: “Sí, tengo familia, tengo hijos. Aunque no tendría nada de malo si fuera el caso, no, no soy bisexual. No vivo con nadie, nadie me paga la renta. No vivo con alguien ni comparto y esas cosas que se están diciendo no existen”.

Además, expresó su malestar por el ambiente de difamación: “Me es muy lamentable que la felicidad de algunas personas sea envidia o sea un acto que otras personas puedan aprovechar para poder difamar”.

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha estado bajo el escrutinio público desde que la pareja compartió imágenes de un viaje a Las Vegas, videos en los que él la acompaña a conciertos y el tatuaje que ambos se realizaron.

No obstante, la atención no se ha centrado únicamente en la diferencia de edades, sino en el contexto en el que surgió el romance. Usuarios en redes sociales han señalado que Villarreal habría firmado su divorcio de Cruz Martínez el 6 de agosto, tras meses de disputa legal, y que su nueva relación se hizo pública apenas 20 días después.

La vida personal de Villarreal permanece en el foco mediático tras confirmar su vínculo con Hernández, lo que marca una nueva etapa sentimental luego de más de dos décadas de matrimonio con Martínez, con quien tuvo dos hijos.

La noticia de su noviazgo se produce poco después de que la intérprete denunciara públicamente violencia en febrero de 2025, lo que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores.

La revista TV Notas ha contribuido a la controversia al difundir información proporcionada por una fuente anónima cercana a Villarreal, quien aseguró que Hernández enfrenta dificultades económicas y reside en una vivienda alquilada junto a varios amigos.

Según esta fuente, “El tipo vive con 4 amigos en una casa que rentan entre todos. Hay de 5 a 7 personas que duermen en 3 recámaras. Eso te dice que este señor no gana lo suficiente como para tener una casa propia. Entonces, definitivamente, este tipo se cuelga de ella para sacar algo más”.

El debate público se ha visto alimentado por las declaraciones de Francisco Cantú, quien en una entrevista para la edición del 2 de septiembre de TV Notas relató haber presenciado la insistencia de Hernández hacia Villarreal mediante llamadas frecuentes. Según Cantú, la propia cantante le habría comentado: “Es este tipo, Cibad. Es muy molesto. Siempre me habla. Me cae mal, porque me habla 1 vez y si no le contesto, insiste 5 o 6 veces. Se porta bien y me ayuda con mis redes. Si se te ofrece tener más seguidores, él me ayudó de tener de 300 mil a 1 millón. Son seguidores falsos. Además, él es bisexual. Vive con su novio”.