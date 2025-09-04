México

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, niega ser ‘mantenido’ y asegura no ser bisexual

El creador de contenido salió en vivo para aclarar rumores sobre su vida personal y profesional, mostrando documentos y negando las acusaciones que han surgido tras su romance con la famosa cantante mexicana

Por Armando Guadarrama

Guardar
La cantante mexicana confirma su
La cantante mexicana confirma su romance con el influencer Cibad Hernández en redes sociales (IG)

Las recientes declaraciones de Cibad Hernández en una transmisión en vivo han buscado frenar la ola de especulaciones y críticas que han surgido tras el inicio de su relación con Alicia Villarreal.

El creador de contenido, 11 años menor que la cantante, se ha visto en el centro de la controversia luego de que en redes sociales y medios de comunicación se le acusara de ser ‘mantenido’, bisexual y de dedicarse a la venta de seguidores en plataformas digitales.

Hernández mostró públicamente su título de licenciado en Derecho y el documento que acredita su divorcio legal en 2024, negando de manera categórica todas las acusaciones en su contra.

El creador de contenido rechaza
El creador de contenido rechaza rumores de ser mantenido, bisexual y de vender seguidores en redes sociales (Instagram)

La polémica se intensificó cuando la comunicadora Shanik Berman sugirió que Hernández habría obtenido la nacionalidad estadounidense tras un matrimonio por conveniencia con una ciudadana de ese país, del que posteriormente se habría separado. Aunque Berman no reveló la identidad de la supuesta exesposa, afirmó que ella le habría “bajado toda la lana”.

Ante estos señalamientos, Hernández decidió responder directamente, desmintiendo tanto la existencia de un matrimonio actual como los rumores sobre su orientación sexual.

Durante su intervención en vivo, Hernández rechazó las versiones que lo vinculan con la venta de seguidores en redes sociales y solicitó que cesen los rumores que han circulado desde que se hizo pública su relación con Villarreal.

En sus palabras: “Sí, tengo familia, tengo hijos. Aunque no tendría nada de malo si fuera el caso, no, no soy bisexual. No vivo con nadie, nadie me paga la renta. No vivo con alguien ni comparto y esas cosas que se están diciendo no existen”.

La relación entre Alicia Villarreal
La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández genera controversia tras el reciente divorcio de la cantante (IG: @cibadoficial11 )

Además, expresó su malestar por el ambiente de difamación: “Me es muy lamentable que la felicidad de algunas personas sea envidia o sea un acto que otras personas puedan aprovechar para poder difamar”.

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha estado bajo el escrutinio público desde que la pareja compartió imágenes de un viaje a Las Vegas, videos en los que él la acompaña a conciertos y el tatuaje que ambos se realizaron.

No obstante, la atención no se ha centrado únicamente en la diferencia de edades, sino en el contexto en el que surgió el romance. Usuarios en redes sociales han señalado que Villarreal habría firmado su divorcio de Cruz Martínez el 6 de agosto, tras meses de disputa legal, y que su nueva relación se hizo pública apenas 20 días después.

Cibad Hernández muestra documentos legales
Cibad Hernández muestra documentos legales para refutar señalamientos sobre su divorcio y nacionalidad estadounidense (IG)

La vida personal de Villarreal permanece en el foco mediático tras confirmar su vínculo con Hernández, lo que marca una nueva etapa sentimental luego de más de dos décadas de matrimonio con Martínez, con quien tuvo dos hijos.

La noticia de su noviazgo se produce poco después de que la intérprete denunciara públicamente violencia en febrero de 2025, lo que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores.

La revista TV Notas ha contribuido a la controversia al difundir información proporcionada por una fuente anónima cercana a Villarreal, quien aseguró que Hernández enfrenta dificultades económicas y reside en una vivienda alquilada junto a varios amigos.

Alicia Villarreal enfrenta el escrutinio
Alicia Villarreal enfrenta el escrutinio mediático tras confirmar su noviazgo poco después de denunciar violencia por parte de Cruz Martínez (Foto: RS)

Según esta fuente, “El tipo vive con 4 amigos en una casa que rentan entre todos. Hay de 5 a 7 personas que duermen en 3 recámaras. Eso te dice que este señor no gana lo suficiente como para tener una casa propia. Entonces, definitivamente, este tipo se cuelga de ella para sacar algo más”.

El debate público se ha visto alimentado por las declaraciones de Francisco Cantú, quien en una entrevista para la edición del 2 de septiembre de TV Notas relató haber presenciado la insistencia de Hernández hacia Villarreal mediante llamadas frecuentes. Según Cantú, la propia cantante le habría comentado: “Es este tipo, Cibad. Es muy molesto. Siempre me habla. Me cae mal, porque me habla 1 vez y si no le contesto, insiste 5 o 6 veces. Se porta bien y me ayuda con mis redes. Si se te ofrece tener más seguidores, él me ayudó de tener de 300 mil a 1 millón. Son seguidores falsos. Además, él es bisexual. Vive con su novio”.

Temas Relacionados

Cibad HernándezAlicia Villarrealmexico-entretenimiento

Más Noticias

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Autoridades reportan bloqueos en distintos puntos del estado. Piden a la población transitar con precaución y extremar precauciones

Reportan bloqueos en diversos puntos

Beca Rita Cetina 2025: este es el calendario de registro para poder inscribirse en septiembre

El programa abrirá un nuevo periodo de inscripciones este mes para que nuevos alumnos de secundaria puedan integrarse

Beca Rita Cetina 2025: este

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre: Línea A del Metro CDMX suspende servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuáles son los beneficios de aplicar clara de huevo en mi rostro

Su uso regular puede ayudar a complementar tus rutinas de cuidado de la piel

Cuáles son los beneficios de

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Se canceló tu vuelo? Revisa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mexicano con más

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Violencia en Sinaloa: reportan disparos en Villa Juárez por segunda ocasión en una semana

Emiten alerta por desaparición de la influencer Marian Izaguirre en Michoacán

Procesan a dos hombres que llevaban casi 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar llama “muerto de

Emiliano Aguilar llama “muerto de hambre” a Christian Nodal, pero se disculpa con Cazzu por sus palabras

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Elaine Haro rompe en llanto por carritos en su contra hoy 3 de septiembre

Carlos Rivera aparece con Priscila Valverde y el cantante asegura: “Ella acabó con mi vida”

Poncho de Nigris exige a Yetus Prime que le pida perdón a Aldo de Nigris en la dinámica de “congelados”: “Tú lo dejaste”

Tras muerte de su papá y arresto en EEUU, Pee Wee regresa a Kumbia Kings con show en CDMX: fecha y preventa

DEPORTES

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo ha sido su preparación a 10 días de la pelea

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana contra rivales asiáticos?

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, anuncia que inauguración del Mundial 2026 será día feriado

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje para comprobar su inocencia

¿Cuál es el futuro de Guillermo Ochoa tras la caída de su fichaje con Burgos y la oferta de Querétaro?