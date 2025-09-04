Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público tras polémicas declaraciones de Cazzu sobre su hija

La pareja asistió a un evento para reconocer a los líderes más influyentes de México. (Captura de pantalla @ldieresmexicanos)

La aparición de Christian Nodal y Ángela Aguilar en la Ciudad de México marcó un nuevo episodio en una serie de controversias que los ha mantenido en la atención pública durante las últimas semanas. La pareja llegó al evento anual ‘Los 300 líderes 2025’, acompañada por Leonardo Aguilar, donde quedó a la vista de la prensa la tensión que rodea su situación personal y mediática.

La llegada de los cantantes ocurrió en un contexto particularmente delicado para el cantante, luego de que Cazzu compartiera en un podcast las dificultades legales por el permiso de viaje de su hija Inti. Además del reciente conflicto en redes sociales suscitado con Emiliano y la familia Aguilar, tema que incrementó la exposición mediática de la pareja.

Durante la tarde del miércoles 3 de septiembre, los cantantes cruzaron la alfombra del evento sin realizar declaraciones ante los medios. Un contingente de seguridad se ocupó de resguardar a los invitados, estableciendo una cadena humana y acompañando al intérprete de “Botella tras botella” y a la hija de Pepe Aguilar hasta el acceso principal. Esta presencia reforzada evitó cualquier contacto directo con los representantes de la prensa, que mantuvieron el seguimiento visual y audiovisual durante todo el trayecto de la pareja.

La hija de Pepe Aguilar cantó dos temas durante la comida del evento. (Captura de pantalla @lideresmexico)

Imágenes difundidas en diversas plataformas evidenciaron el semblante serio de los artistas, quienes avanzaron juntos, sin responder a preguntas ni comentarios de los asistentes al evento. El registro de su llegada se compartió en la cuenta oficial de Instagram de ‘Líderes Mexicanos’, reforzando la atención sobre el momento vivido por los intérpretes. Ambas figuras optaron por mantener en todo momento una actitud reservada frente a las cámaras.

Una vez dentro del recinto, Ángela Aguilar ofreció una interpretación del tema “Contigo a la distancia” como tributo a quienes han dejado una marca entre los líderes de México. No obstante, pidió si le podían dejar una más, “Solamente me invitaron a cantar una canción, pero en realidad quiero cantar otra, si me dejan”, comentó y continuación sonó “Paloma Negra”.

En la mesa, tanto ella como Christian Nodal mantuvieron un perfil bajo, sin emitir comentarios o expresiones. Al culminar el evento, repitieron la estrategia de seguridad para abandonar el lugar, evitando cualquier contacto con periodistas e invitados curiosos.

Cazzu reveló que continúa esperando un permiso para poder viajar con su hija. (Infobae México / Jovani Pérez)

Las imágenes de Ángela Aguilar con un vestido azul celeste y Christian Nodal con indumentaria en negro se viralizaron de forma inmediata. Entre los múltiples videoclips donde apareció la pareja destaco uno donde Susana Zabaleta y Ricardo Pérez miraban con mucha atención a la ahora esposa de Nodal durante su participación en el escenario.

Por otro lado, en redes sociales internautas criticaron el momento en que se da esta aparición pública de los artistas y protestaron que se le considerara dentro de los Líderes Mexicanos más influyentes.