Qué pasa si uso bicarbonato de sodio como remedio natural para combatir males digestivos

El bicarbonato de sodio suele ser más usado como ingrediente de limpieza aunque también se le atribuyen algunos usos medicinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio es un compuesto químico que suele tener múltiples usos, tanto culinarios, como de limpieza e incluso como remedio natural para tratar algunas condiciones de salud.

Por ejemplo, algunos suelen usarlo como antiácido para aliviar la acidez estomacal, para lo cual pueden llegar a tomarlo de manera cotidiana.

Sin embargo, es importante tener precauciones con este tipo de consumo y es por eso que aquí te contamos sobre sus beneficios y también las contraindicaciones que puede llegar a tener.

Este ingrediente tiene múltiples usos y suele ser accesible para la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles pueden ser los beneficios y riesgos de tomar bicarbonato de sodio en ayunas todos los dias

El consumo de bicarbonato de sodio en ayunas es una práctica común en algunos sectores, pero presenta beneficios limitados y varios riesgos potenciales, sobre los cuales te contamos a continuación:

Beneficios

Neutralización de la acidez gástrica: Puede aliviar temporalmente molestias como la acidez estomacal o indigestión, ya que actúa como antiácido.

Efecto alcalinizante: Algunas personas lo consumen con la creencia de que “alcaliniza” el organismo, aunque el cuerpo regula su pH de manera natural y esta acción tiene efectos muy limitados y temporales.

Apoyo ocasional a la digestión: En algunos casos, puede ayudar a disminuir la sensación de pesadez estomacal.

Riesgos y efectos adversos

Alteraciones en el equilibrio ácido-base: El uso excesivo puede provocar alcalosis metabólica, un trastorno grave que altera el pH de la sangre.

Elevación del sodio en sangre: El bicarbonato de sodio es rico en sodio, lo que puede incrementar la presión arterial y aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, especialmente en personas con hipertensión o enfermedades renales.

Problemas digestivos: Puede causar molestias como gases, distensión abdominal y náuseas. El uso frecuente puede alterar el funcionamiento normal del estómago.

Interacciones con medicamentos: Puede reducir la eficacia de ciertos medicamentos o interferir con su absorción.

Riesgo de intoxicación: Ingerir grandes dosis puede causar toxicidad, convulsiones, desorientación y, en casos graves, falla orgánica.

A pesar de los beneficios que se le atribuyen para combatir síntomas como el reflujo es importante tener precaución con su consumo. (DiarioSalud)

Cómo tomar bicarbonato de sodio forma saludable para obtener sus beneficios digestivos

Para obtener beneficios digestivos, el bicarbonato de sodio debe utilizarse con precaución y solo de forma ocasional. A continuación se detalla una forma adecuada de consumo:

Dosis recomendada: Disuelva entre 1/4 y 1/2 cucharadita (aproximadamente 1 a 2 gramos) de bicarbonato de sodio en un vaso de agua (200 ml).

Momento de toma: Ingerir la mezcla después de las comidas, solo en caso de malestar estomacal puntual como acidez o indigestión, y nunca en ayunas de manera habitual.

Frecuencia: No utilice bicarbonato de sodio más de una vez al día ni durante más de dos días consecutivos sin supervisión médica.

Precauciones: No lo consuma si tiene presión arterial alta, problemas renales, insuficiencia cardíaca o está bajo restricción de sodio. Evite mezclarlo con leche u otros antiácidos sin consultar a un profesional. Suspenda su uso ante cualquier síntoma de malestar, hinchazón excesiva o reacciones adversas.

Consulta médica: Si los síntomas digestivos persisten o son recurrentes, consulte a un profesional de la salud antes de seguir utilizando bicarbonato de sodio.

Como puedes ver, el consumo frecuente de bicarbonato de sodio en ayunas no está recomendado sin supervisión médica, aunque puede ser usado de manera ocasional para combatir algunos síntomas.