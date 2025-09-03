Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre: cierran estaciones del MB por manifestaciones

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El STC informó que la Línea A del Metro se encuentra abierta y ofreciendo servicio en todas sus estaciones por ambas direcciones, ello luego de que la noche anterior tuviera afectaciones por las fuertes lluvias.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 3 de septiembre.