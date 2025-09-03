México

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre: cierran estaciones del MB por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Por Mariana CamposyAnayeli Tapia Sandoval

19:53 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
19:51 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
13:09 hsHoy

Metrobús CDMX

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 3 de septiembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Por Omar López

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

11:09 hsHoy

El STC informó que la Línea A del Metro se encuentra abierta y ofreciendo servicio en todas sus estaciones por ambas direcciones, ello luego de que la noche anterior tuviera afectaciones por las fuertes lluvias.

11:08 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 3 de septiembre.

