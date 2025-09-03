México

Línea A del Metro CDMX vuelve a suspender servicio de Guelatao a La Paz por fuertes lluvias

Adrián Rubalcava, director del STC, pidió a los usuarios tomar precauciones ante las afectaciones

Por Luz Coello

Guardar
Línea A Metro CDMX suspende
Línea A Metro CDMX suspende servicio este 3 de septiembre (X/ @AdrianRubalcava)

Por segundo día consecutivo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suspendió el servicio en la Línea A este miércoles 3 de septiembre debido a afectaciones por las fuertes lluvias que se registraron en los límites de la alcaldía Iztapalapa con el Estado de México, al oriente de la capital.

Alrededor de las 17:00 horas del miércoles, la lluvia empezó a acumularse al exterior de las vías de la línea morada, pero debido a la cantidad de agua, se empezó a filtrar en las instalaciones del STC Metro, lo que afectó el servicio con dirección a La Paz.

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, publicó en sus redes sociales que la Línea A suspendió su operación en el tramo de Guelatao - La Paz, compartió imágenes de cómo el agua afectó el sistema de vías.

Debido a inundaciones, la Línea A suspendió servicio de Guelatao a La Paz. Crédito: X, MetroViralMx

"Debido a intensas lluvias en la zona oriente de la Ciudad, no se ofrece servicio de Guelatao a La Paz.La operación se mantiene únicamente de Pantitlán a Guelatao. Personal del @MetroCDMX trabaja en la zona. Toma previsiones y mantente al tanto de información emitida por los canales oficiales“, publicó.

Línea A del Metro con servicio provisional de Pantitlán a Guelatao

De acuerdo con el personal del STC, la operación de la Línea A del Metro CDMX se ofrece de manera parcial, las estaciones Pantitlán, Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Tepalcates y Guelatao están operando con marcha lenta.

Mientras que las estaciones cerradas son:

  • Peñón Viejo
  • Acatitla
  • Santa Marta
  • Los Reyes
  • La Paz

A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes del momento en que el personal del STC empezó a desalojarlos debido a la suspensión del servicio. Cabe recordar que la noche del martes 2 de septiembre, la línea sufrió afectaciones por lluvias en el tramo de Pantitlán - Agrícola Oriental.

Línea A del Metro suspende
Línea A del Metro suspende servicio (X/ @AdrianRubalcava)

Por su parte, el director del STC Metro precisó que personal ya labora en la zona para iniciar con los trabajos de desazolve y reestablecer el servicio. Hasta el momento no han informado sobre el apoyo a usuarios con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Inundaciones paralizan tramo de la Línea A del Metro CDMX

La suspensión del servicio en el tramo Pantitlán - Agrícola Oriental de la Línea A del Metro de la Ciudad de México dejó a cientos de usuarios sin transporte la noche del martes, luego de que una intensa tormenta provocara inundaciones en la terminal Pantitlán.

El Metro CDMX informó sobre
El Metro CDMX informó sobre la suspensión del servicio de la Línea A (X/ @MetroCDMX)

El incidente se produjo alrededor de las 21:20, cuando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojó a los pasajeros que se encontraban en la terminal Pantitlán. La cancelación de la salida de trenes con dirección a La Paz obligó a los usuarios a buscar alternativas de transporte. Posteriormente, el Metro CDMX comunicó a través de sus canales oficiales que, debido a la fuerte lluvia registrada en la zona, el servicio en la Línea A operaba de manera provisional únicamente entre Canal de San Juan y La Paz en ambos sentidos, dejando sin servicio las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental.

Temas Relacionados

Línea AMetro CDMXLa Pazmexico-noticias

Más Noticias

Para qué sirve aplicar aceite de oliva en el cabello

Además de su enorme valor nutricional, también se le atribuyen importantes beneficios para la belleza y el cuidado personal

Para qué sirve aplicar aceite

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Autoridades reportan bloqueos en distintos puntos del estado. Piden a la población transitar con precaución y extremar precauciones

Reportan bloqueos en diversos puntos

Secretaría de Educación lanza plataforma TecMN virtual para ampliar la oferta de educación superior en México

Delgado Carrillo señaló que la apertura del TecNM Virtual responde al llamado de Presidencia para ampliar la cobertura educativa y garantizar que más jóvenes accedan a estudios superiores

Secretaría de Educación lanza plataforma

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre: Línea A del Metro CDMX suspende servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, anuncia que inauguración del Mundial 2026 será día feriado

El inicio de la competencia más importante de selecciones nacionales será el 11 de junio del 2026

Clara Brugada, jefa de gobierno
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan bloqueos en diversos puntos

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Violencia en Sinaloa: reportan disparos en Villa Juárez por segunda ocasión en una semana

Emiten alerta por desaparición de la influencer Marian Izaguirre en Michoacán

Procesan a dos hombres que llevaban casi 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión en Baja California

Sentencian a 58 años de prisión a “El Benji”, miembro de los Arellano Félix que intentó asesinar a dos policías

ENTRETENIMIENTO

Tras muerte de su papá

Tras muerte de su papá y arresto en EEUU, Pee Wee regresa a Kumbia Kings con show en CDMX: fecha y preventa

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Elaine Haro rompe en llanto por carritos en su contra hoy 3 de septiembre

Laura Flores niega haberle regalado un departamento a Lalo Salazar, asegura que es un “hombre muy trabajador”

Así luce La Isla de las Muñecas en Xochimilco donde Lady Gaga filmó ‘The Dead Dance’ con Tim Burton

A Lucero le fue infiel: conductora de Univisión revela que Michel Kuri salía con ella y con la cantante al mismo tiempo

DEPORTES

Clara Brugada, jefa de gobierno

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, anuncia que inauguración del Mundial 2026 será día feriado

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje para comprobar su inocencia

¿Cuál es el futuro de Guillermo Ochoa tras la caída de su fichaje con Burgos y la oferta de Querétaro?

Julio César Chávez reveló que no le gustó el Supernova Strikers por esta razón

¿Qué selecciones podrían clasificarse al Mundial del 2026 en la fecha FIFA de septiembre?