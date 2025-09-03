Línea A del Metro CDMX vuelve a suspender servicio de Guelatao a La Paz por fuertes lluvias

Por segundo día consecutivo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suspendió el servicio en la Línea A este miércoles 3 de septiembre debido a afectaciones por las fuertes lluvias que se registraron en los límites de la alcaldía Iztapalapa con el Estado de México, al oriente de la capital.
Alrededor de las 17:00 horas del miércoles, la lluvia empezó a acumularse al exterior de las vías de la línea morada, pero debido a la cantidad de agua, se empezó a filtrar en las instalaciones del STC Metro, lo que afectó el servicio con dirección a La Paz.
Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, publicó en sus redes sociales que la Línea A suspendió su operación en el tramo de Guelatao - La Paz, compartió imágenes de cómo el agua afectó el sistema de vías.
"Debido a intensas lluvias en la zona oriente de la Ciudad, no se ofrece servicio de Guelatao a La Paz.La operación se mantiene únicamente de Pantitlán a Guelatao. Personal del @MetroCDMX trabaja en la zona. Toma previsiones y mantente al tanto de información emitida por los canales oficiales“, publicó.
Línea A del Metro con servicio provisional de Pantitlán a Guelatao
De acuerdo con el personal del STC, la operación de la Línea A del Metro CDMX se ofrece de manera parcial, las estaciones Pantitlán, Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Tepalcates y Guelatao están operando con marcha lenta.
Mientras que las estaciones cerradas son:
- Peñón Viejo
- Acatitla
- Santa Marta
- Los Reyes
- La Paz
A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes del momento en que el personal del STC empezó a desalojarlos debido a la suspensión del servicio. Cabe recordar que la noche del martes 2 de septiembre, la línea sufrió afectaciones por lluvias en el tramo de Pantitlán - Agrícola Oriental.
Por su parte, el director del STC Metro precisó que personal ya labora en la zona para iniciar con los trabajos de desazolve y reestablecer el servicio. Hasta el momento no han informado sobre el apoyo a usuarios con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
Inundaciones paralizan tramo de la Línea A del Metro CDMX
La suspensión del servicio en el tramo Pantitlán - Agrícola Oriental de la Línea A del Metro de la Ciudad de México dejó a cientos de usuarios sin transporte la noche del martes, luego de que una intensa tormenta provocara inundaciones en la terminal Pantitlán.
El incidente se produjo alrededor de las 21:20, cuando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojó a los pasajeros que se encontraban en la terminal Pantitlán. La cancelación de la salida de trenes con dirección a La Paz obligó a los usuarios a buscar alternativas de transporte. Posteriormente, el Metro CDMX comunicó a través de sus canales oficiales que, debido a la fuerte lluvia registrada en la zona, el servicio en la Línea A operaba de manera provisional únicamente entre Canal de San Juan y La Paz en ambos sentidos, dejando sin servicio las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental.