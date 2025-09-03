Línea A del Metro CDMX vuelve a suspender servicio de Guelatao a La Paz por fuertes lluvias

Línea A Metro CDMX suspende servicio este 3 de septiembre (X/ @AdrianRubalcava)

Por segundo día consecutivo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suspendió el servicio en la Línea A este miércoles 3 de septiembre debido a afectaciones por las fuertes lluvias que se registraron en los límites de la alcaldía Iztapalapa con el Estado de México, al oriente de la capital.

Alrededor de las 17:00 horas del miércoles, la lluvia empezó a acumularse al exterior de las vías de la línea morada, pero debido a la cantidad de agua, se empezó a filtrar en las instalaciones del STC Metro, lo que afectó el servicio con dirección a La Paz.

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, publicó en sus redes sociales que la Línea A suspendió su operación en el tramo de Guelatao - La Paz, compartió imágenes de cómo el agua afectó el sistema de vías.

Debido a inundaciones, la Línea A suspendió servicio de Guelatao a La Paz. Crédito: X, MetroViralMx

"Debido a intensas lluvias en la zona oriente de la Ciudad, no se ofrece servicio de Guelatao a La Paz.La operación se mantiene únicamente de Pantitlán a Guelatao. Personal del @MetroCDMX trabaja en la zona. Toma previsiones y mantente al tanto de información emitida por los canales oficiales“, publicó.

Línea A del Metro con servicio provisional de Pantitlán a Guelatao

De acuerdo con el personal del STC, la operación de la Línea A del Metro CDMX se ofrece de manera parcial, las estaciones Pantitlán, Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Tepalcates y Guelatao están operando con marcha lenta.

Mientras que las estaciones cerradas son:

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes del momento en que el personal del STC empezó a desalojarlos debido a la suspensión del servicio. Cabe recordar que la noche del martes 2 de septiembre, la línea sufrió afectaciones por lluvias en el tramo de Pantitlán - Agrícola Oriental.

Línea A del Metro suspende servicio (X/ @AdrianRubalcava)

Por su parte, el director del STC Metro precisó que personal ya labora en la zona para iniciar con los trabajos de desazolve y reestablecer el servicio. Hasta el momento no han informado sobre el apoyo a usuarios con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Inundaciones paralizan tramo de la Línea A del Metro CDMX

La suspensión del servicio en el tramo Pantitlán - Agrícola Oriental de la Línea A del Metro de la Ciudad de México dejó a cientos de usuarios sin transporte la noche del martes, luego de que una intensa tormenta provocara inundaciones en la terminal Pantitlán.

El Metro CDMX informó sobre la suspensión del servicio de la Línea A (X/ @MetroCDMX)

El incidente se produjo alrededor de las 21:20, cuando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojó a los pasajeros que se encontraban en la terminal Pantitlán. La cancelación de la salida de trenes con dirección a La Paz obligó a los usuarios a buscar alternativas de transporte. Posteriormente, el Metro CDMX comunicó a través de sus canales oficiales que, debido a la fuerte lluvia registrada en la zona, el servicio en la Línea A operaba de manera provisional únicamente entre Canal de San Juan y La Paz en ambos sentidos, dejando sin servicio las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental.