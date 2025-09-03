México

Los mejores memes que dejó el corte de pelo de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

Mar y Aarón le hicieron un cambio de look al regiomontano, pero no salió muy bien

Por Ignacio Izquierdo

El inesperado resultado de un corte de cabello realizado por Mar y Aarón a Aldo de Nigris dentro de La Casa de los Famosos México se ha convertido en uno de los episodios más comentados en redes sociales.

La intervención, que pretendía ser un momento de esparcimiento entre los integrantes del team noche, terminó generando una ola de reacciones humorísticas y memes, ya que el nuevo look de Aldo de Nigris no cumplió con las expectativas de quienes presenciaron la escena.

La dinámica dentro de La Casa de los Famosos México suele estar marcada por situaciones espontáneas y momentos de convivencia que captan la atención del público.

En esta ocasión, la decisión de Mar y Aarón de tomar las tijeras y cambiar el estilo de Aldo de Nigris se sumó a la lista de anécdotas que alimentan la conversación digital en torno al programa. El resultado del corte fue percibido como fallido por los usuarios, quienes no tardaron en compartir imágenes y comentarios satíricos en distintas plataformas.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Diversos usuarios expresaron su opinión a través de memes, destacando el aspecto final del joven y señalando que el corte de cabello no favoreció su imagen. La viralización de estos contenidos consolidó el episodio como uno de los más divertidos y recordados de la reciente edición del reality.

La convivencia entre los miembros del team noche continúa generando situaciones que mantienen el interés de la audiencia, y el caso del corte de cabello a Aldo de Nigris se suma a la serie de momentos que han definido el tono lúdico y espontáneo del programa.

Mariana Botas reacciona al shippeo con Aldo, tras su eliminación

En los días recientes, Mariana Botas fue declarada como eliminada de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

La actriz, reconocida por su papel en Una familia de 10, se enteró de la percepción que el público tenía sobre ella durante su estancia en el reality, teniendo acceso a opiniones y comentarios que circularon externamente.

Durante su paso por LCDLFM, Botas se posicionó como una de las participantes menos respaldadas y objeto de repetidas críticas, según el seguimiento en redes sociales.

Una de las situaciones más controvertidas surgió cuando la actriz tomó prestada una sudadera perteneciente a Aldo de Nigris, desatando una ola de comentarios y señalamientos entre la audiencia digital. Al respecto, y tras su salida, Mariana ofreció disculpas tanto a Aldo como a sus seguidores.

En entrevista con Marie Claire, expresó: “No me odies por la sudadera. Que tu fandom me perdone. Ya no sé qué decir. Perdónenme por mirarlo, chicas, de verdad, es suyo”, reconociendo la repercusión del incidente.

Además, el público intentó vincular sentimentalmente a Mariana con Aldo de Nigris a lo largo del programa, promoviendo un “shippeo” que captó la atención en las plataformas sociales. Botas aclaró en la mencionada entrevista que tal vínculo no existió: “Pues nunca hubo shippeo, gente, eso se lo inventaron, pero está bien, se divirtieron”, negando cualquier relación amorosa y acogiendo con humor la creatividad de los seguidores del reality.

