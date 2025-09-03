México

Línea B del Metro CDMX: así quedó la estación San Lázaro inundada tras las fuertes lluvias de este 2 de septiembre

Usuarios denunciaron las condiciones en las que quedó el acceso a la estación

Por Luz Coello

La entrada a la estación San Lázaro de la Línea B quedó inundada tras fuertes lluvias. (Crédito: X/ @MetroViralMx)

Usuarios de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) difundieron imágenes de cómo quedó el acceso a la estación San Lázaro luego de las fuertes lluvias que se registraron la tarde de este martes 2 de septiembre en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con lo que difundieron los usuarios se puede apreciar que los accesos se inundaron, el agua alcanzó varios centímetros de profundidad por lo que las personas que transitaban por la zona captaron imágenes y videos de cómo quedó el lugar. El 2 de septiembre de 2025, la alcaldía Venustiano Carranza resultó afectada por fuertes lluvias que ocasionaron importantes encharcamientos y complicaciones en la movilidad.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en la demarcación debido al pronóstico de lluvias intensas y posible caída de granizo durante la tarde y noche, extendiéndose hasta la madrugada del 3 de septiembre.

Así quedó la entrada a
Así quedó la entrada a la estación San Lázaro de la Línea B (X/ @MetroViralMx)

Entre las principales afectaciones detectadas se registró un encharcamiento de 20 metros con un tirante de 25 centímetros en Viaducto Río de la Piedad y Av. Jesús Galindo y Villa, lo que complicó considerablemente el tránsito vehicular. Además, en las inmediaciones de la estación Hangares del Metro, se reportaron acumulaciones significativas de agua, dificultando el acceso y la movilidad de los usuarios.

Las autoridades recomendaron evitar circular por zonas con encharcamiento o inundación, conducir con precaución debido a la posible presencia de objetos arrastrados y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Ciudad de México. Asimismo, se exhortó a la población a reportar cualquier emergencia al 911 o Locatel.

Línea A Metro CDMX suspende servicio

La interrupción del servicio en la Línea A del Metro de la Ciudad de México entre las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental dejó a cientos de usuarios sin transporte la noche del 2 de septiembre, luego de que una intensa tormenta provocara inundaciones en la terminal Pantitlán.

Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) acudieron al lugar para ofrecer apoyo a los afectados, mientras el personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) trabajaba para restablecer la operación.El STC comunicó que, debido a la acumulación de agua en la Calzada Ignacio Zaragoza y su cruce con Avenida Río Churubusco, el líquido se filtró hacia el interior de las instalaciones del Metro, lo que obligó a suspender el servicio en el tramo afectado.

A partir de las 21:20, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojaron a los pasajeros que se encontraban en la terminal Pantitlán, ya que los trenes con dirección a La Paz dejaron de salir.En sus canales oficiales, el Metro CDMX informó: “Debido a la fuerte lluvia en la zona, el servicio en la Línea A opera de forma provisional de Canal de San Juan a La Paz en ambos sentidos. No hay servicio en las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental”. Esta medida se mantuvo mientras se realizaban labores para drenar el agua y garantizar la seguridad de los usuarios.

