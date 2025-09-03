Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: qué universidades participarán para el registro de septiembre

Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros este mes (X@apoyosbienestar)

Jóvenes Escribiendo el Futuro es una beca social impulsada por el Gobierno de México que busca ayudar a alumnos universitarios a través de un apoyo económico para que continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

El programa entrega este 2025 a cada beneficiario un recurso económico bimestral de 5,800 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, pues cabe indicar que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional. Además, para que el dinero se pueda cobrar de manera directa y sin intermediarios se entrega a través de la Tarjeta Bienestar.

El objetivo principal de la iniciativa es contribuir a la permanencia escolar de las o los estudiantes universitarios, así como a la conclusión de sus carreras profesionales, ya que al pertenecer a hogares y contextos con alta marginación y pobreza, presentan mayores dificultades para terminar sus estudios satisfactoriamente.

¿Qué universidades podrán participar para el registro a Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Jóvenes Escribiendo el Futuro se enfoca en todos los estudiantes provenientes de una primaria o secundaria catalogada como “prioritaria”, que actualmente se encuentren en alguna de las siguientes universidades:

Universidades prioritarias

Universidades Interculturales Escuelas Normales Indígenas Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural Escuelas Normales Rurales Universidades para el Bienestar Benito Juárez García Universidades de la Salud de la Ciudad de México Universidad de la Salud del estado de Puebla Universidad de Lenguas Indígenas de México Las escuelas clasificadas como escuela de interés Las escuelas de Educación Superior ubicadas en alguna localidad prioritaria

Para conocer si tu escuela está ubicada en alguna localidad prioritaria puedes entrar directamente al “Buscador de Escuelas” en la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas.

¿Cómo registrarse a Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Por otra parte, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó a través de sus redes sociales que se abrirá un nuevo periodo de registros para que nuevos alumnos se integren. Los interesados podrán postularse durante septiembre de 2025 y es importante que tengan a la mano los siguientes documentos:

Número de celular.

Correo electrónico.

CURP certificada.

Comprobante de estudios digitalizado.

Comprobante de domicilio digitalizado.

CURP certificada de la madre, padre o tutor (en caso de ser menor de edad).

Identificación oficial digitalizada de la madre, padre o tutor (en caso de ser menor de edad).

Asimismo, para cualquier duda o aclaración, la dependencia pone a disposición de los beneficiarios el número de teléfono 55 11 62 03 00, así como sus redes sociales verificadas.