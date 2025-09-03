John Milton, “el caballero de la hipnosis”, es asaltado en Sinaloa: pide devolución de su pasaporte y visa

El hipnotista John Milton fue asaltado en la carretera Culiacán-Eldorado. (Captura de pantalla)

El hipnotista John Milton fue víctima de un asalto violento mientras circulaba por la carretera Culiacán–Eldorado, en el estado de Sinaloa, la tarde de este martes 2 de septiembre.

De acuerdo con información de medios locales, el incidente se registró cerca de las 17:00 horas, cuando “el caballero de la hipnosis” conducía una camioneta Cadillac blanca modelo 2025 cerca de la sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán.

El primer reporte fue realizado por una llamada al 911 de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que generó una movilización de las autoridades tras la alerta por el asalto a una figura pública.

Testimonios citados por medios locales señalan que al menos cuatro hombres con armas largas, a bordo de un sedán gris, bloquearon su paso y lo obligaron a detenerse. Durante el asalto, los agresores lo amenazaron y lo privaron de su vehículo.

Según reportes de El Sol de Sinaloa, existió una confrontación en la que uno de los sujetos accionó su arma, provocando que una esquirla alcanzara el brazo de Milton, sin embargo, esta versión fue desmentida en un breve comunicado.

(X/@JOHNMILTON7)

Durante la huida, los atacantes se dirigieron hacia Costa Rica y realizaron disparos en el lugar, incrementando la tensión y el temor de quienes transitaban por la carretera.

Pide que le devuelvan su visa y pasaporte

John Milton se encontraba en Sinaloa como parte de una gira artística. Su agenda reciente había incluido presentaciones en Mazatlán del 21 al 23 de agosto, en Los Mochis los días 24 y 25 de agosto, además de que se presentó por primera vez en Guasave.

Horas antes del incidente, John Milton había defendido la importancia de la continuidad de su gira en Sinaloa frente a la ola de inseguridad que ha interrumpido numerosos espectáculos y actividades culturales en la región.

“En 35 años de trabajo que llevo, con unos 33 de visitar Culiacán, jamás me han dejado abajo. Ahora me toca a mí intentar contribuir con algo llamado hipnosis. Por eso decidí estar aquí, ahora, en Culiacán”, expresó en conferencia de prensa, según consignó Revista Espejo.

“Hoy veo una comunidad sinaloense temerosa, asustada. Hemos perdido esa algarabía y esa alegría que siempre caracterizó al culichi: echado para adelante. Yo vengo y estoy aquí, en Culiacán, de buena fe, porque quiero contribuir a que el público se alivie, que reencuentre la vida, que vuelva a sonreír y que saque de esto la mejor alternativa: recuperar las ganas de salir adelante, de ser creativo, chispa, brillante, activo”, añadió.

El hipnotista John Milton, fue víctima del robo de su camioneta mientras circulaba sobre una carretera en Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) recibió la denuncia formal y ya se trabaja para localizar a los responsables.

Posteriormente, el hipnotista utilizó sus redes sociales para dirigirse a su audiencia y hacer una petición a quienes lo despojaron de sus pertenencias, explicando que ahí tenía documentos como su pasaporte y visa.

“Lo que quiero es que me den mis pertenencias, es lo único que pido. Mis pertenencias, porque después de cuatro años, mis hijas me solicitaron, entre el trabajo de ambas, nos dieron la posibilidad de comprar unos boletos para ir de viaje. Ellas me hicieron el favor de invitarme y en el vehículo donde tengo mis pertenencias van mi pasaporte, mi visa y demás. Entonces, les pido, por favor, que si alguien conoce a las personas quienes tomaron esas pertenencias, me hagan el favor de regresarme lo que corresponde. Es todo lo que quiero. Gracias”, manifestó visiblemente afectado en la transmisión en vivo.

¿Quién es John Milton?

John Milton nació el 9 de diciembre de 1969 en Santiago de Chile. Es hijo del hipnólogo brasileño Taurus do Brasil y su familia migró a México durante la primera infancia.

Reconocido por una carrera de más de 30 años en el campo de la hipnosis, ha combinado espectáculos, trabajo terapéutico y capacitación profesional, lo que lo ha posicionado como una figura referente en el mundo hispanoparlante.

John Milton nació en Santiago de Chile, 9 de diciembre. Es el Hipnólogo más reconocido a nivel mundial por sus más de 30 años de trayectoria artística y profesional, hijo del famoso Hipnólogo brasileño Taurus do Brasil (1925-2009). (Captura de pantalla)

Su nombre fue elegido en honor al poeta inglés autor de “El Paraíso Perdido”. John Milton se interesó en el impacto social de la hipnosis desde su etapa universitaria y decidió profundizar en esta disciplina para continuar el legado familiar. Ha sido identificado en medios como “El Caballero de la Hipnosis” y ha trabajado tanto en escenarios como en consultas, promoviendo la hipnosis como una herramienta para la transformación personal.

Milton desarrolló el concepto de “hipnosis sincrónica”, que busca facilitar cambios de conducta y hábitos a través del trabajo con la mente subconsciente. En su trayectoria ha colaborado con personalidades del deporte, la política y el espectáculo, así como con asistentes a sus espectáculos de teatro.

En materia académica, John Milton presume estudios de Doctorado en Hipnosis Clínica Aplicada, Maestría en Hipnoterapia Clínica Aplicada, Maestría Certificada en Programación Neuro-Lingüística y Maestría en Hipnosis Clínica. Forma parte de asociaciones nacionales e internacionales de hipnosis clínica, y sostiene que la capacitación constante ha sido clave en su desarrollo profesional.