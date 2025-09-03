México

El emotivo mensaje de Sasha Sokol tras la aprobación de nuevas leyes para víctimas de abuso

La artista espera que su experiencia personal con el productor Luis de Llano motive a otras víctimas a alzar la voz y buscar justicia

Por Víctor Cisneros

Guardar
En 2022, Sasha Sokol demandó
En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista. (sashasokolova, Instagram)

La voz de Sasha Sokol volvió a resonar con fuerza en las últimas horas, luego de que la cantante y actriz celebrara la publicación de dos nuevas tesis de jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que representan un avance histórico en la protección de víctimas de abuso sexual en México.

A través de su cuenta de Instagram, la ex Timbiriche compartió la trascendencia de este cambio legal, derivado en gran medida de su proceso judicial contra el productor musical Luis de Llano. “La Suprema Corte ya publicó las dos tesis de jurisprudencia que, a partir del 1 de septiembre, son obligatorias para todos los jueces y tribunales de nuestro país”, anunció.

La ex Timbiriche compartió la
La ex Timbiriche compartió la trascendencia de este cambio legal, derivado en gran medida de su proceso judicial contra el productor musical Luis de Llano. (@sashasokolova, Instagram)

Dos cambios clave en la justicia mexicana

La primera tesis, 200/2025, establece que las relaciones impropias entre menores y adultos serán consideradas actos de violencia sexual y, por lo tanto, ilícitos. Con ello, las víctimas tendrán derecho a reclamar una indemnización por daño moral y psicológico. “La víctima tiene derecho a reclamar indemnización”, señala textualmente la jurisprudencia.

La segunda, 201/2025, elimina la prescripción en este tipo de reclamos: a partir de ahora, las víctimas podrán exigir reparación económica sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la agresión.

El caso Sasha Sokol y
El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

El mensaje de Sasha Sokol

La cantante destacó el valor de estas reformas al asegurar que representan un legado para las generaciones futuras: “Celebro que antes de partir, hayan sumado a su legado jurisprudencial estas herramientas que amplían los derechos de las víctimas y contribuyen a un sistema de justicia más humano”.

Sokol recordó además que su propia experiencia estuvo marcada por la falta de herramientas legales y personales en su adolescencia: “A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas como que mis papás estaban de acuerdo, o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que en la mente de una niña fantasiosa”.

Para Sasha, este reconocimiento de la SCJN simboliza la validación de una lucha personal y colectiva. “Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme”, expresó en un mensaje que rápidamente recibió muestras de apoyo.

Un precedente para la justicia

El caso de Sasha Sokol no solo evidenció vacíos legales, sino que también motivó un debate nacional sobre el acceso a la justicia para quienes denuncian abusos después de muchos años. Con la entrada en vigor de estas tesis, México da un paso adelante hacia un marco legal más protector para las víctimas y más estricto contra los abusadores.

“Celebro que antes de partir,
“Celebro que antes de partir, hayan sumado a su legado jurisprudencial estas herramientas que amplían los derechos de las víctimas y contribuyen a un sistema de justicia más humano”, escribió Sasha Sokol. (Cuartoscuro)

Temas Relacionados

Sasha SokolLuis de LlanoTimbiricheAbuso sexualJusticiaSuprema Corte de Justiciamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Cueros abandonados, ataques a viviendas y persecuciones: la ola de violencia que sacude a Sinaloa

El estado reportó hechos violentos en Culiacán, Navolato y Mocorito el martes 2 de septiembre

Cueros abandonados, ataques a viviendas

¿Te toca trabajar el 16 de septiembre? PROFEDET te dice cuánto te deben de pagar si laboras ese día de descanso obligatorio

La línea telefónica 079 y la atención en línea de la Procuraduría están disponibles para resolver dudas y denuncias laborales

¿Te toca trabajar el 16

Guardia Nacional y Marina realizan operativos sorpresa y cateos en Guasave

Elementos de seguridad y policías locales intensificaron revisiones en calles y viviendas; se aplicaron multas y se aseguraron vehículos

Guardia Nacional y Marina realizan

Monitoreo del Popocatépetl capta espectacular amanecer entre exhalaciones y tremores este 3 de septiembre

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Monitoreo del Popocatépetl capta espectacular

México y EEUU acuerdan nuevas estrategias para enfrentar desafíos de seguridad en la frontera y contra el crimen organizado

Tras sostener una reunión con el gobierno de México, el secretario estadounidense refrendó su compromiso para mantener la relación bilateral

México y EEUU acuerdan nuevas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae militar por presunto abuso

Cae militar por presunto abuso sexual a niña de 9 años en Cozumel, alcalde responsabiliza a los padres “por dejarla sola”

Operación Frontera Norte 2025: Informe de detenidos y aseguramientos hasta septiembre

Detienen a menor tras lesionar a mujer con un arma punzocortante por riña vecinal de Tijuana

Marco Rubio señaló que “Trump va a pasar a la ofensiva” contra cárteles del narco antes de llegar a México

Sheinbaum evade hablar sobre el asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Yandel lleva el reguetón sinfónico

Yandel lleva el reguetón sinfónico al Auditorio Nacional: estos son los precios oficiales de su ambicioso concierto

Mariana Botas arrasa en rating: así explotó la audiencia y los votos tras su eliminación en La Casa de los Famosos México 3

“El nopal y la pelona”: Emiliano Aguilar lanza controversiales ‘apodos’ contra Ángela Aguilar y Christian Nodal

Novia de Facundo habla por fin sobre la llamada que desató hirientes memes contra el habitante de ‘LCDLFMX’

French 79 prepara el retorno del ‘synth-pop’ francés a la CDMX: fecha, lugar y precios de su esperado concierto

DEPORTES

Cristiano Ronaldo podría inaugurar el

Cristiano Ronaldo podría inaugurar el Estadio Azteca frente a México: esto es lo que sabe

Mundial 2026 en México: estas son las fechas y costos oficiales para la compra de boletos confirmados por la FIFA

Bandido regresa a la Arena México y arranca la Copa Independencia 2025 del CMLL

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”