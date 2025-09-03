La Cámara de Diputados ya cuenta con una mesa directiva para el segundo año de actividades (Facebook Cámara de Diputados)

La mesa directiva de la Cámara de Diputados finalmente quedó conformada. Tras días de negociaciones entre líderes de las bancadas, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó designar a Kenia López Rabadán en el cargo de presidenta, a pesar de que la propuesta llegó a incomodar a la mayoría parlamentaria de Morena y aliados en San Lázaro.

Más allá de la designación de Kenia López, el organismo directivo quedó conformado por nueve legisladores más de los seis partidos políticos que integran la Cámara de Diputados. A diferencia del primer año, cuando Morena acaparó más lugares en la mesa, el Partido Acción Nacional (PAN) contará con tres representantes.

Algunas de las personas que integran la mesa directiva que se mantendrá vigente durante el segundo año de la LXVI Legislatura ya formaron parte del organismo durante el primer año de actividades. No obstante, también estarán personajes que entre 2024 y 2025 fueron partícipes de las sesiones, discusiones y votaciones desde sus escaños.

Kenia López Rabadán es la presidenta de la nueva mesa directiva (X/@Mx_Diputados)

Así quedó conformada la mesa directiva de la Cámara de Diputados tras la elección de Kenia López como presidenta

De los 10 funcionarios de la mesa directiva para el segundo año legislativo, siete son herencia del primer año de actividades, incluyendo a Kenia López Rabadán. Los partidos políticos que decidieron hacer cambios en sus funcionarios fueron el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y el Revolucionario Institucional (PRI).

Kenia López Rabadán estará apoyada por Sergio Gutiérrez Luna (Morena), quien será primer secretario. En la misma jerarquía se encuentra Paulina Rubio Fernández (PAN) quien ocupará el cargo de secretaria por primera vez en la legislatura al igual que Raúl Bolaños - Cacho Cué (PVEM), quien deberá dejar su puesto en la Sección Instructora en vísperas de la dictaminación de la solicitud de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas.

La mesa directiva encabezada por Sergio Gutiérrez Luna funcionó durante el primer día de sesiones (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

En el caso de las secretarías, Julieta Villalpando (Morena), Alan Sahir Márquez Becerra (PAN), Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM), Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI), así como Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC), mantendrán su lugar en la mesa directiva. El único cambio fue del Partido del Trabajo (PT), instituto que envió a Magdalena del Socorro Núñez Monreal en lugar de José Luis Montalvo Luna.

La ausencia más notoria en el organismo directivo será la de María de los Dolores Padierna Luna, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien se desempeñó como primera vicepresidenta durante la presidencia a cargo de Sergio Gutiérrez Luna.