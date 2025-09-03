Ángela Aguilar podría repetir con Inti el patrón de Aneliz Álvarez contra Emiliano, según Javier Ceriani

El tema cobró visibilidad tras la publicación de la polémica fotografía donde comparan a Emiliano Aguilar con un perro.

En un contexto de disputas familiares y conflictos legales, Ángela Aguilar se encuentra nuevamente en medio de la polémica. Según el periodista Javier Ceriani la cantante podría llevar a cabo el mismo patrón de su madre, Aneliz Álvarez, en relación con comportamientos que afectarían la dinámica interna del clan Aguilar.

Este enfoque cobró visibilidad tras las recientes tensiones legales entre Christian Nodal, actual pareja de Ángela, y la cantante argentina Cazzu, por la custodia y los permisos de viaje de su hija Inti. Las declaraciones de Julieta Cazzuchelli en un pódcast, reflejaron una situación tensa por la negativa del equipo legal del sonorense a autorizar la salida de la menor de Argentina junto a su madre.

En su más reciente emisión, el programa encabezado por Javier Ceriani abordó el conflicto judicial que involucra a Nodal y Cazzu. De acuerdo con lo expuesto en el espacio de YouTube, Nodal habría evitado que su hija viajara fuera del país sudamericano para reservarse el derecho a su visita desde México, lo cual desencadenó fricciones adicionales.

(Fotos: @emiliano_aguilar.t, @anelizzilena, Instagram)

Según Ceriani, esta decisión estaría motivada no solo por razones legales, sino también por la influencia de la relación actual de Christian, afirmando que “Nodal tiene el control, eso dice Cazzu”, y mencionando que “si Inti va a México, Nodal tiene que ir a verla, y le entra un problema grave con su esposa Ángela Aguilar, que es la nueva Aneliz”.

El periodista estableció un paralelismo directo entre los comportamientos atribuidos a Ángela Aguilar y los de su madre, Aneliz Álvarez, destacando un patrón de control sobre la estructura familiar. “Como Aneliz que separó a Emiliano de sus hijos, separó a los hermanos”, apuntó Ceriani en su intervención, haciendo referencia al hermano de Ángela, Emiliano Aguilar, quien también habría experimentado distanciamiento por presuntas decisiones de su madre.

Durante la transmisión, Ceriani presentó el testimonio de un exempleado de Pepe Aguilar, quien describió a Aneliz Álvarez como la figura que administra el patrimonio y la vida cotidiana de la familia. El testigo afirmó que “Aneliz es la que controla el dinero, los cheques, el Pepe nada más se levanta... quiere que le hagan todo para él”. Explicó que tanto Aneliz como su hermana, Ali, abogada en México, ejercen influencia estratégica en las decisiones del núcleo familiar.

(Foto: @anelizzilena, Instagram)

El señalamiento más contundente provino de la polémica fotografía donde estarían comparando a Emiliano con el perro de la familia en la cuenta oficial del animal, hecho utilizado por Ceriani para ilustrar “Él me contaba cómo Aneliz que es la que puso la foto de Emiliano como perro junto con su hermana que manejan la cuenta del perro. Para que vean como Aneliz, la mamá de Ángela Aguilar es un demonio”, declaró.