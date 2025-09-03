México

AICM advierte sobre retrasos en vuelos por lluvia en CDMX este 2 de septiembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja en la CDMX

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

El aeropuerto pide a los usuarios atender recomendaciones de PC y estar en contacto con las aerolíneas. (Google Maps)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez informó que las lluvias en Ciudad de México continuarán esta noche y durante la madrugada de mañana, según reportes meteorológicos.

Quienes tengan vuelos programados en las próximas horas y días deberán tomar precauciones, ya que las lluvias podrían causar afectaciones en calles y avenidas cercanas a la terminal aérea. Se sugiere anticipar la llegada al aeropuerto y utilizar rutas alternas para evitar inconvenientes.

Además, es importante mantenerse en contacto con la aerolínea para conocer el estado actual de los vuelos. Cabe mencionar a los usuarios que es posible verificar las actualizaciones de los vuelos directamente en la página oficial del AICM, así como revisar las devoluciones, términos y condiciones de los vuelos con cada aerolínea.

La autoridad capitalina a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja para esta noche debido a la persistencia de lluvias fuertes en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, en esta última demarcación es en donde se encuentra el aeropuerto.

En estas zonas se esperan precipitaciones acumuladas de entre 50 y 70 milímetros, desde las 18:20 horas de este martes hasta las 04:00 del miércoles 3 de septiembre de 2025.

La dependencia informó que también se actualiza la Alerta Naranja para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde se estima que las lluvias alcanzarán entre 30 y 49 milímetros en ese periodo.

Por su parte, en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco permanece la Alerta Amarilla con previsión de lluvias entre 15 y 29 milímetros. Estas medidas buscan prevenir riesgos y daños ante el pronóstico de precipitaciones intensas en diversas zonas de la capital.

Entre las recomendaciones emitidas, la SGIRPC sugiere a la población portar paraguas o impermeable, utilizar el agua de lluvia para regar plantas, así como barrer y mantener libres de basura las coladeras. Es importante no verter aceites ni grasas al drenaje para evitar taponamientos. Se insiste en la necesidad de retirar o resguardar objetos en azoteas o exteriores que puedan caer y ocasionar accidentes.

La dependencia advierte sobre el peligro de subir a andamios, azoteas o cornisas y pide mantenerse alejados de postes, cables y árboles. “Evite transitar por zonas con encharcamientos e inundaciones y conduzca con precaución, pues podría haber objetos arrastrados por la corriente”, indica la autoridad.

Para reportar emergencias la SGIRPC puso a disposición los teléfonos 911, 555 658 1111 de Locatel y 555 683 2222. Sugiere informarse a través de sus cuentas oficiales en X y Facebook, así como en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

