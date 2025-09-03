México

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Revisa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Por Infobae Noticias

Guardar
El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estado en tiempo real de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del martes 2 de septiembre.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4220

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:11

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1000

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:59

Estado: Demorado

Vuelo: VB1212

Destino: Sj. D Cabo

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1016

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AA394

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 13:10

Estado: Demorado

Vuelo: CM135

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 15:30

Estado: Demorado

Vuelo: DL599

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 15:30

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1426

Destino: Veracruz

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:33

Estatus: Demorado

Vuelo: AM338

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:40

Estado: Demorado

Vuelo: VB1066

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:26

Estado: Demorado

Vuelo: VB1138

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 19:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Cuáles son las propiedades curativas del agua de papaya con chía en ayunas

Esta bebida es refrescante y saludable

Cuáles son las propiedades curativas

Desmiente Hugo Aguilar la supuesta cena de ministros en restaurante de lujo en Polanco

Aclaró que su labor en la SCJN se mantuvo centrada en el trabajo tras la jornada de toma de protesta

Desmiente Hugo Aguilar la supuesta

Cambio de planes: Matheus Doria no se va a Brasil y sigue en Atlas

El defensor brasileño continuará en la Liga MX tras descartarse su salida al Santos, que ya oficializó otro refuerzo en su posición

Cambio de planes: Matheus Doria

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles disponibles esta semana para tramitar el permiso rápido

Esta iniciativa responde a la necesidad de agilizar el proceso administrativo y reducir los desplazamientos

Licencia de conducir Edomex 2025:

El hongo que aporta más proteína que el maíz y ayuda a ganar masa muscular, pero pocos consumen

Incluirlo en la alimentación puede ser un gran complemento para cubrir los requerimientos de este nutriente

El hongo que aporta más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman a Américo Villarreal, gobernador

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

Ataque armado en panadería de Colima deja seis personas asesinadas y una herida

Aguaruto sigue en alerta por secuestro del síndico José Ramiro Oceguera: vecinos piden apoyo y paz

“No son números, son nuestros hijos”: suman 5 nuevas fosas clandestinas en carretera La Paz–San Juan De La Costa

ENTRETENIMIENTO

Joanna Vega-Biestro denuncia públicamente amenazas

Joanna Vega-Biestro denuncia públicamente amenazas por parte de los fans de Aldo de Nigris

Se burlan de Adrián Di Monte por autonombrarse “el eliminado más querido de La Casa de los Famosos México”

La Casa de los Famosos México En vivo Hoy 2 de septiembre: Aldo se avergüenza de haber llorado por Abelito en la Gala de Eliminación

Emiliano Aguilar lanza dardo contra Christian Nodal tras ventilarse las nuevas declaraciones de Cazzu

Belinda relata su encuentro con Bad Bunny en Puerto Rico y reacciona a su disco que el reggatonero tenía de niño

DEPORTES

Cambio de planes: Matheus Doria

Cambio de planes: Matheus Doria no se va a Brasil y sigue en Atlas

Mauricio Sulaimán explota contra Netflix por la transmisión de la pelea Canelo vs Crawford

Oficial, Piero Quispe causa baja de los Pumas de la UNAM

¿Cuándo regresará la Liga MX para la jornada 8 del Apertura 2025?

William Scull sorprende con su predicción para la pelea Canelo vs Crawford: “Hay 75% de que gane”