Pepe Aguilar reacciona tras la “guerra” de publicaciones de Emiliano, Leonardo y Christian Nodal en redes

La disputa en redes sociales protagonizada por la familia Aguilar adquirió un nuevo matiz luego de que Pepe Aguilar rompiera el silencio de sus redes sociales. El patriarca de la familia publicó en su cuenta de Instagram en video en donde se observa a sus hijos Ángela y Leonardo, además de Christian Nodal. Esto sucede en medio de la confrontación pública sostenida con su hijo mayor, Emiliano Aguilar.

El cantante, una de las figuras más relevantes de la música mexicana, optó por mostrar escenas de unión familiar en un momento donde la atención pública se centra en las tensiones internas del clan.

La difusión del video sucede tras la publicación, en redes sociales, de una serie de mensajes y videos protagonizados por Emiliano Aguilar, quien formuló preguntas y comentarios dirigidos tanto a Pepe Aguilar como a Ángela Aguilar. Dichas intervenciones, caracterizadas por un tono polémico, generaron múltiples reacciones en internet. Entre estas respuestas destacaron publicaciones de la mascota de la familia, conocida como “El Gordo Aguilar”, quien recurrió al humor para aludir a la situación, hecho que desencadenó críticas y discusión entre los internautas.

(Instagram)

Pocas horas después, “El Gordo Aguilar” ofreció una disculpa pública a Emiliano Aguilar, aunque esto no marcó el fin de la controversia. Una de las piezas clave en la escalada del conflicto fue la divulgación, por parte de Emiliano Aguilar, de un presunto mensaje recibido por Christian Nodal a raíz de los señalamientos en redes.

“Deja de hablar de armas y drogas que de eso todos hablan jajaja. Procura hacer una carrera que después de que la gente se quiera aprovechar tus éxitos hablen por ti no por la pta parodia que tienes en redes. Pto mantenido treintón! Ahí tiene que ir tu ex pareja al show de mi esposa pa pedir feria”, dice el supuesto mensaje de Nodal.

Pepe Aguilar realiza publicaciones en redes sociales

Pepe Aguilar en redes sociales. (Instagram)

En contraste con todas las publicaciones de Emiliano, el video recientemente compartido expone a Pepe Aguilar rodeado de sus hijos menores durante una comida familiar donde también participa Christian Nodal, en un contexto de aparente tranquilidad, ajeno a la disputa pública.

Fuera de la dinámica conflictiva, Pepe Aguilar se ha mantenido activo en sus plataformas sociales con publicaciones dedicadas a su carrera artística y a sus actividades con el equipo de charrería Charros de El Soyate, así como mensajes de reconocimiento tras el logro más reciente del grupo en el Campeonato Millonario Tequila Hacienda Vieja.

Pepe Aguilar en Instagram. (Instagram)

“Con tremenda emoción les comparto que ayer los Charros de El Soyate GANAMOS EL CAMPEONATO MILLONARIO TEQUILA HACIENDA VIEJA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO !!!!! Uno de los campeonatos de más renombre y complejidad en toda la república mexicana !! Además, se rompió el récord de puntuación en 28 años de torneo con 480 puntos !!! VAMOS POR TODO !!! Muy orgulloso de ustedes jóvenes !!!!”, publicó el cantante, sin hacer referencia directa al conflicto con su hijo mayor.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha realizado comentarios sobre la situación, mientras que la actividad en sus redes insiste en mostrar unión con el resto de su familia directa y respaldo a sus proyectos profesionales.