Los factores que promueven la aparición de verrugas en el cuello y cómo prevenirlas

En algunos casos aparición puede ser síntoma de alguna enfermedad. (El Sol de México)

Las verrugas en el cuello son crecimientos benignos de la piel que aparecen como pequeñas protuberancias, blandas o rugosas, de color similar al de la piel o más oscuras.

Suelen estar causadas por diferentes factores, los cuales pueden ser como resultado de algún padecimiento o bien de factores externos que dañan la piel y provocan su aparición.

Y aunque no representan un riesgo grave para la salud, pueden resultar incómodas o antiestéticas y, en algunos casos, aumentar en número con el tiempo.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son algunos de los principales factores que pueden favorecer su aparición.

Existen algunos remedios caseros que suelen recomendarse para eliminarlas, pero lo mejor es consultar un especialista. (Foto: RS)

Estos son los factores y hábitos que favorecen la aparición de verrugas en el cuello

La aparición de verrugas en el cuello está asociada a diversos factores, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Virus del papiloma humano (VPH) : La mayoría de las verrugas comunes son causadas por subtipos del VPH, que infectan la capa superficial de la piel.

Rozaduras y fricción : El roce constante con collares, ropa ajustada o cadenas puede favorecer microlesiones que facilitan la aparición y multiplicación de verrugas.

Sudoración y humedad : Ambientes cálidos y húmedos aumentan la proliferación de microorganismos en la piel, incrementando el riesgo.

Sistema inmunológico debilitado : Personas con defensas bajas, debido a enfermedades crónicas, tratamientos inmunosupresores o alteraciones del sistema inmune, presentan mayor susceptibilidad.

Factores genéticos : La predisposición familiar puede influir en la tendencia a desarrollar verrugas.

Edad : Algunas verrugas, como los papilomas cutáneos (acrocordones), son más frecuentes con el envejecimiento.

Obesidad o sobrepeso : El exceso de pliegues cutáneos aumenta la fricción y la humedad local, lo que favorece su aparición.

Diabetes: Se ha observado mayor propensión en personas con diabetes tipo 2, asociada a la resistencia a la insulina.

Las personas con diabetes pueden tener predisposición a su aparición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir la aparición de verrugas en el cuello

Para prevenir la aparición de verrugas en el cuello se recomiendan tomar las siguientes precauciones:

Evitar compartir objetos personales : No utilizar toallas, cadenas, prendas o elementos que hayan estado en contacto con la piel de otras personas.

Mantener una buena higiene : Lavar el cuello y la zona de pliegues diariamente, especialmente después de sudar, para limitar la proliferación de microorganismos.

Reducir la fricción : Usar ropa cómoda y evitar collares o accesorios ajustados que puedan irritar la piel.

Secar bien la piel : Asegurarse de secar completamente el cuello después de bañarse o ejercitarse para evitar la humedad persistente.

Mantener el sistema inmune fortalecido : Llevar una alimentación balanceada, dormir bien y realizar actividad física, lo que ayuda a contrarrestar infecciones virales como las causadas por el VPH.

Controlar el peso : El sobrepeso aumenta los pliegues cutáneos y la fricción, lo que favorece la aparición de acrocordones o papilomas.

No manipular lesiones cutáneas: Evitar rascarse, cortar o arrancar verrugas u otras lesiones, para reducir el riesgo de autoinoculación del virus.

Si existen antecedentes familiares de acrocordones o verrugas recurrentes, es importante consultar con un dermatólogo para valoración y orientación adicional.