México

Los factores que promueven la aparición de verrugas en el cuello y cómo prevenirlas

A pesar de que no suelen representar un problema de salud pueden causar inseguridad en las personas

Por Abigail Gómez

Guardar
En algunos casos aparición puede
En algunos casos aparición puede ser síntoma de alguna enfermedad. (El Sol de México)

Las verrugas en el cuello son crecimientos benignos de la piel que aparecen como pequeñas protuberancias, blandas o rugosas, de color similar al de la piel o más oscuras.

Suelen estar causadas por diferentes factores, los cuales pueden ser como resultado de algún padecimiento o bien de factores externos que dañan la piel y provocan su aparición.

Y aunque no representan un riesgo grave para la salud, pueden resultar incómodas o antiestéticas y, en algunos casos, aumentar en número con el tiempo.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son algunos de los principales factores que pueden favorecer su aparición.

Existen algunos remedios caseros que
Existen algunos remedios caseros que suelen recomendarse para eliminarlas, pero lo mejor es consultar un especialista. (Foto: RS)

Estos son los factores y hábitos que favorecen la aparición de verrugas en el cuello

La aparición de verrugas en el cuello está asociada a diversos factores, entre los cuales se encuentran los siguientes:

  • Virus del papiloma humano (VPH): La mayoría de las verrugas comunes son causadas por subtipos del VPH, que infectan la capa superficial de la piel.
  • Rozaduras y fricción: El roce constante con collares, ropa ajustada o cadenas puede favorecer microlesiones que facilitan la aparición y multiplicación de verrugas.
  • Sudoración y humedad: Ambientes cálidos y húmedos aumentan la proliferación de microorganismos en la piel, incrementando el riesgo.
  • Sistema inmunológico debilitado: Personas con defensas bajas, debido a enfermedades crónicas, tratamientos inmunosupresores o alteraciones del sistema inmune, presentan mayor susceptibilidad.
  • Factores genéticos: La predisposición familiar puede influir en la tendencia a desarrollar verrugas.
  • Edad: Algunas verrugas, como los papilomas cutáneos (acrocordones), son más frecuentes con el envejecimiento.
  • Obesidad o sobrepeso: El exceso de pliegues cutáneos aumenta la fricción y la humedad local, lo que favorece su aparición.
  • Diabetes: Se ha observado mayor propensión en personas con diabetes tipo 2, asociada a la resistencia a la insulina.
Las personas con diabetes pueden
Las personas con diabetes pueden tener predisposición a su aparición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir la aparición de verrugas en el cuello

Para prevenir la aparición de verrugas en el cuello se recomiendan tomar las siguientes precauciones:

  • Evitar compartir objetos personales: No utilizar toallas, cadenas, prendas o elementos que hayan estado en contacto con la piel de otras personas.
  • Mantener una buena higiene: Lavar el cuello y la zona de pliegues diariamente, especialmente después de sudar, para limitar la proliferación de microorganismos.
  • Reducir la fricción: Usar ropa cómoda y evitar collares o accesorios ajustados que puedan irritar la piel.
  • Secar bien la piel: Asegurarse de secar completamente el cuello después de bañarse o ejercitarse para evitar la humedad persistente.
  • Mantener el sistema inmune fortalecido: Llevar una alimentación balanceada, dormir bien y realizar actividad física, lo que ayuda a contrarrestar infecciones virales como las causadas por el VPH.
  • Controlar el peso: El sobrepeso aumenta los pliegues cutáneos y la fricción, lo que favorece la aparición de acrocordones o papilomas.
  • No manipular lesiones cutáneas: Evitar rascarse, cortar o arrancar verrugas u otras lesiones, para reducir el riesgo de autoinoculación del virus.

Si existen antecedentes familiares de acrocordones o verrugas recurrentes, es importante consultar con un dermatólogo para valoración y orientación adicional.

Temas Relacionados

verrugasbellezasaludmexico-noticias

Más Noticias

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana

El delantero del Anderlecht no se presentará a la convocatoria de Javier Aguirre para los duelos ante Japón y Corea del Sur

Esta es la razón por

Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre: servicio lento en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

CDMX entregará mochilas de vida por 40 años del terremoto de 1985 durante septiembre

Habitantes de unidades habitaciones de ocho alcaldías de la Ciudad de México se les será entregada esta mochila con diferentes artículos

CDMX entregará mochilas de vida

Asumen el cargo nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia tras rendir protesta en el Senado

El Senado destacó que 881 personas juzgadoras asumieron sus cargostras haber sido elegidas por voto popular

Asumen el cargo nuevos ministros

Un niño de nueve años le regala una piedra de uranio al influencer Insulini

La historia de un joven coleccionista y el inesperado hallazgo de un mineral radiactivo cautivó a miles en redes sociales

Un niño de nueve años
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Osiel Cárdenas

Niegan amparo a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Alianzas entre grupos criminales son una vulnerabilidad, asegura subsecretaría del Estado Mayor de Chihuahua

Aseguran miles de latas de cerveza valuadas en más de un millón de pesos y robadas por un grupo criminal en Chihuahua

Golpe al narco de más de 880 millones de pesos en Nayarit: aseguran sustancias químicas y material para crear drogas

Muere “El Tomate” en la cárcel, líder de la Unión Tepito e implicado en la masacre de Garibaldi

ENTRETENIMIENTO

Un niño de nueve años

Un niño de nueve años le regala una piedra de uranio al influencer Insulini

Alejandro Sanz pasea por las calles de Puebla y nadie lo reconoce

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Toy Story 30 aniversario en México: esta es la fecha en que comenzará la preventa de boletos

La Casa de los Famosos México: Jessica Segura, amiga de Mariana Botas, se conmueve por eliminación de la ‘Envinada’

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana

Por qué se cayó el fichaje de Guillermo Ochoa al Burgos de España

Fernando Cevallos regresa a la televisión deportiva; así fue presentado en FOX

Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez

Pumas vs Atlas: así quedó el Estadio Olímpico Universitario tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones