México

Jorge Ortiz de Pinedo revela si Mariana Botas seguirá siendo parte de “Una Familia de Diez” tras su participación en LCDLFMX

La conductora de “Envinadas” se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México

Por Jazmín González

Guardar
La actriz fue una de
La actriz fue una de las personalidades más polémicas de La Casa de los Famosos México. Crédito: Casa de los Famosos - RS

La Casa de los Famosos México vivió su quinta eliminación el pasado 31 de agosto a través del Canal de Las Estrellas. Mariana Botas fue la actriz que tuvo que abandonar el reality show por decisión del público, lo que desató varias opiniones divididas.

Debido a que su participación en el formato 24/7 no fue muy bien recibida por los televidentes, su salida generó dudas sobre su actuación en “Una Familia de Diez”, incluso se llegó a especular que podía estar fuera del proyecto.

Ante los comentarios, Jorge Ortiz de Pinedo, protagonista de la serie cómica, decidió romper el silencio y compartió su postura sobre las acciones que la joven actriz hizo dentro de la casa.

Mariana Botas eliminada de La
Mariana Botas eliminada de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla)

Jorge Ortiz de Pinedo descarta dejar fuera de “Una Familia de Diez” a Mariana Botas

A pocos días de que Mariana Botas se despidiera del reality show, Jorge Ortiz de Pinedo aseguró para TVNotas que la actriz no se quedará sin trabajo, pues sabe que todo se trata de una competencia.

“No se quedará sin trabajo. Ella es parte del elenco de ‘Una Familia de Diez’ y lleva 17 años trabajando conmigo. Tiene mucho talento, carisma y una estrella enorme. Hay que saber entenderla”, expresó.

Cabe resaltar que hace semanas el actor creó un grupo para apoyar la participación de Mariana Botas en La Casa de los Famosos; sin embargo, el público votó para verla fuera.

Mariana Botas eliminada de La
Mariana Botas eliminada de La Casa de los Famosos México. (ViX)

Además de asegurar que Mariana Botas seguirá dando vida al personaje de Martina en la serie, agregó que comprende que es un proyecto que la actriz quiso vivir.

Ellos están ahí para dar contenido y Mariana da muchísimo. Es obvio que ninguno puede ser natural. Hay demasiadas cámaras que los miran”, comentó.

Cuándo regresará Mariana Botas a “Una Familia de Diez”

Sobre el regreso del programa a la pantalla chica, el actor agregó que pronto se realizará una junta para comenzar con la nueva temporada, por lo que es posible que dentro de algunos meses Mariana Botas regrese a la televisión.

“Este mes tendremos una junta para iniciar la temporada 12. Estoy muy contento de poder seguir trabajando. Ha sido una serie maravillosa. Espero que a la gente le guste”, reveló.

Jorge Ortiz de Pinedo habla
Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre "Una Familia de Diez". Foto: YouTube

Cabe recordar que tras la salida de Mariana Botas, los concursantes que quedan en la competencia 24/7 son Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Mar Contreras, Aarón Mercury, Elaine Haro, Abelito, Dalílah Polanco, Facundo, El ‘Guanna’ y Shiky.

Temas Relacionados

Jorge Ortiz de PinedoMariana BotasUna Familia de DiezLa Casa de los Famosos 3mexico-entretenimiento

Más Noticias

Haz crecer tus glúteos en seis semanas con esta exclusiva rutina de ejercicio

Estos son los mejores movimientos para ganar masa muscular en el tren inferior

Haz crecer tus glúteos en

Temblor hoy 2 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 2 de septiembre

1 de cada 4 adultos mayores trabaja en México

Más de tres cuartas partes de los trabajadores mayores carecen de acceso a prestaciones y seguridad social, lo que agrava la vulnerabilidad económica de este segmento poblacional

1 de cada 4 adultos

La razón por la que deberías consumir kiwi antes de dormir si realizas ejercicio por la noche

Estudios recientes han encontrado que su consumo puede favorecer la relajación y la reparación muscular

La razón por la que

¿Cuándo regresará la Liga MX para la jornada 8 del Apertura 2025?

El torneo regresará con uno de los duelos más esperado, el clásico nacional entre América y Chivas

¿Cuándo regresará la Liga MX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en panadería de

Ataque armado en panadería de Colima deja seis personas asesinadas y una herida

Aguaruto sigue en alerta por secuestro del síndico José Ramiro Oceguera: vecinos piden apoyo y paz

“No son números, son nuestros hijos”: suman 5 nuevas fosas clandestinas en carretera La Paz–San Juan De La Costa

Detienen a 5 presuntos miembros de La Familia Michoacana en Edomex con droga, armas, ponchallantas y vehículo blindado

De abogada de “El Chapo” a jueza penal: Silvia Delgado rinde protesta y se integra al Poder Judicial de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Enrique Guzmán da detalles de

Enrique Guzmán da detalles de las delicadas cirugías recientes de Alejandra Guzmán: “Le abrieron las vértebras”

Mariana Botas reacciona al “shippeo” con Aldo de Nigris y al drama de la sudadera

La Casa de los Famosos México En vivo Hoy 2 de septiembre: Elaine y Facundo se confrontan en la cocina: “Haces sentir mal”

¿No sabes qué ver? Estas son las mejores series de HBO Max México que no te puedes perder

El nuevo apodo que Cazzu le puso a Nodal para evitar decir su nombre

DEPORTES

¿Cuándo regresará la Liga MX

¿Cuándo regresará la Liga MX para la jornada 8 del Apertura 2025?

William Scull sorprende con su predicción para la pelea Canelo vs Crawford: “Hay 75% de que gane”

Cómo pedir el reembolso de los boletos América vs Pachuca por el cierre del Estadio Ciudad de los Deportes

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional del Apertura 2025

Este es el salario de Matheus Doria, defensa del Atlas que llegaría al Santos de Brasil