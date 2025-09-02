Jorge Ortiz de Pinedo revela si Mariana Botas seguirá siendo parte de “Una Familia de Diez” tras su participación en LCDLFMX

La actriz fue una de las personalidades más polémicas de La Casa de los Famosos México. Crédito: Casa de los Famosos - RS

La Casa de los Famosos México vivió su quinta eliminación el pasado 31 de agosto a través del Canal de Las Estrellas. Mariana Botas fue la actriz que tuvo que abandonar el reality show por decisión del público, lo que desató varias opiniones divididas.

Debido a que su participación en el formato 24/7 no fue muy bien recibida por los televidentes, su salida generó dudas sobre su actuación en “Una Familia de Diez”, incluso se llegó a especular que podía estar fuera del proyecto.

Ante los comentarios, Jorge Ortiz de Pinedo, protagonista de la serie cómica, decidió romper el silencio y compartió su postura sobre las acciones que la joven actriz hizo dentro de la casa.

Mariana Botas eliminada de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla)

Jorge Ortiz de Pinedo descarta dejar fuera de “Una Familia de Diez” a Mariana Botas

A pocos días de que Mariana Botas se despidiera del reality show, Jorge Ortiz de Pinedo aseguró para TVNotas que la actriz no se quedará sin trabajo, pues sabe que todo se trata de una competencia.

“No se quedará sin trabajo. Ella es parte del elenco de ‘Una Familia de Diez’ y lleva 17 años trabajando conmigo. Tiene mucho talento, carisma y una estrella enorme. Hay que saber entenderla”, expresó.

Cabe resaltar que hace semanas el actor creó un grupo para apoyar la participación de Mariana Botas en La Casa de los Famosos; sin embargo, el público votó para verla fuera.

Mariana Botas eliminada de La Casa de los Famosos México. (ViX)

Además de asegurar que Mariana Botas seguirá dando vida al personaje de Martina en la serie, agregó que comprende que es un proyecto que la actriz quiso vivir.

“Ellos están ahí para dar contenido y Mariana da muchísimo. Es obvio que ninguno puede ser natural. Hay demasiadas cámaras que los miran”, comentó.

Cuándo regresará Mariana Botas a “Una Familia de Diez”

Sobre el regreso del programa a la pantalla chica, el actor agregó que pronto se realizará una junta para comenzar con la nueva temporada, por lo que es posible que dentro de algunos meses Mariana Botas regrese a la televisión.

“Este mes tendremos una junta para iniciar la temporada 12. Estoy muy contento de poder seguir trabajando. Ha sido una serie maravillosa. Espero que a la gente le guste”, reveló.

Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre "Una Familia de Diez". Foto: YouTube

Cabe recordar que tras la salida de Mariana Botas, los concursantes que quedan en la competencia 24/7 son Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Mar Contreras, Aarón Mercury, Elaine Haro, Abelito, Dalílah Polanco, Facundo, El ‘Guanna’ y Shiky.