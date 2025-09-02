Esta es la marca de pañales desechables para adultos que ofrece comodidad y absorción, recomendada por Profeco

La Procuraduría del Consumidor analizó 32 modelos de 9 marcas distintas de pañales. (Captura de pantalla Profeco)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó su estudio más reciente sobre pañales desechables para adultos en México, en el que identificó los modelos con mejores resultados en pruebas de absorción, comodidad y seguridad. El análisis, realizado este 2025, evaluó nueve marcas y 32 modelos disponibles en farmacias y tiendas de autoservicio en varias ciudades del país.

Según información de Revista del Consumidor, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor probó pañales de tres tipos principales: anatómicos, tipo ropa interior (calzón) y predoblados. Las pruebas incluyeron absorción total, absorción en uso simulado, velocidad de absorción, control de humedad, resistencia de elásticos y cintas, pH de los materiales, así como calidad de acabados y dimensiones.

Pañales tipo ropa interior para incontinencia abundante

Los modelos mejor calificados sobresalieron por su alto nivel de absorción, buena velocidad de retención de líquidos y regreso mínimo de humedad, así como por la resistencia de elásticos y ajuste ergonómico.

TENA Pants Maxi Protect Mujer

TENA Pants Maxi Protect Unisex

Depend Ropa Interior Unisex

Los modelos mejor calificados sobresalieron por su alto nivel de absorción, buena velocidad de retención de líquidos y regreso mínimo de humedad.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para personas con incontinencia moderada

Los modelos con mejor desempeño fueron:

Farmacias del Ahorro Ropa Interior

Diapro Ropa Interior

Ultra Safe Ropa Interior Desechable

Pañales anatómicos

El estudio identificó como opciones sobresalientes a los siguientes modelos que presentaron la mayor capacidad de absorción simulada, resistencia en sus cintas adhesivas y elásticos de cintura, con materiales que mantienen el pH más cercano a neutro.

Depend Derma Protect

Depend Pañal Nocturno

TENA Slip Maxi Protect Unisex

Pañales predoblados

Las principales recomendaciones son los modelos que garantizan mayor retención de líquidos, adecuada distribución de la humedad y acabados correctos en todas las pruebas de laboratorio.

Ultra Safe Predoblado

Affective Cover Pro

Member’s Mark Pañal Predoblado

Profeco subrayó que ninguno de los productos analizados presentó defectos en sus acabados y todos cumplieron con la información comercial y el contenido de piezas especificados en el empaque. Además, la mayoría de los modelos muestra un pH cercano a 6, lo que contribuye a evitar la irritación de la piel.

El estudio identificó como opciones sobresalientes a los siguientes modelos que presentaron la mayor capacidad de absorción simulada. (Captura de pantalla Profeco)

El laboratorio recomendó elegir el pañal con base en el nivel de incontinencia declarado, tipo de movilidad del usuario y talla, probando diferentes marcas hasta encontrar la más adecuada para cada caso.

TENA, Depend y Ultra Safe aparecen con frecuencia entre los productos mejor evaluados en los distintos tipos de pañal, lo que puede ayudar a las personas consumidoras a tomar decisiones informadas.

El estudio de Profeco también enfatizó la conveniencia de comprar en establecimientos formales, verificar el buen estado del empaque, revisar las tablas nutrimentales en el caso de líneas especializadas y mantener una higiene apropiada durante cada reemplazo del producto.