“Está de moda”: Sheinbaum ‘ve bien’ que estadounidenses vivan en México, pero les pide respetar las leyes

Sheinbaum exhortó a los extranjeros a respetar a los mexicanos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a que estadounidenses y extranjeros en general vivan en México, al afirmar que el país “está de moda” e incluso, destacó que cada vez menos mexicanos migran a Estados Unidos.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria dijo que los extranjeros que migran a México “llegan a un país que les abre las puertas”; sin embargo, se les pide que respeten las leyes y a los mexicanos.

Asimismo, recordó que ante los recientes reclamos por la gentrificación en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, está trabajando en un mecanismo para evitar el encarecimiento de servicios en las zonas de la capital del país

“A los estadounidenses que quieren venir México, qué se les pide, primero respeto a las y los mexicanos, respeto a nuestras leyes, pero hay muchos que quieren venir a la Ciudad de México y otros lugares, pues porque México está de moda, entonces quieren vivir aquí.

“La jefa de Gobierno, qué está haciendo, pues un mecanismo para que no haya encarecimiento de los servicios en los lugares donde hay más migración de estadounidenses y también de otras nacionalidades y ¿Qué les pedimos? Respeto a las mexicanas y a los mexicanos porque están llegando a un país que les abre las puertas y que cumplan con nuestras leyes”, puntualizó.

Información en desarrollo...