México

“Está de moda”: Sheinbaum ‘ve bien’ que estadounidenses vivan en México, pero les pide respetar las leyes

La presidenta destacó que ha disminuido la migración de mexicanos a Estados Unidos

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Sheinbaum exhortó a los extranjeros
Sheinbaum exhortó a los extranjeros a respetar a los mexicanos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a que estadounidenses y extranjeros en general vivan en México, al afirmar que el país “está de moda” e incluso, destacó que cada vez menos mexicanos migran a Estados Unidos.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria dijo que los extranjeros que migran a México “llegan a un país que les abre las puertas”; sin embargo, se les pide que respeten las leyes y a los mexicanos.

Asimismo, recordó que ante los recientes reclamos por la gentrificación en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, está trabajando en un mecanismo para evitar el encarecimiento de servicios en las zonas de la capital del país

“A los estadounidenses que quieren venir México, qué se les pide, primero respeto a las y los mexicanos, respeto a nuestras leyes, pero hay muchos que quieren venir a la Ciudad de México y otros lugares, pues porque México está de moda, entonces quieren vivir aquí.

“La jefa de Gobierno, qué está haciendo, pues un mecanismo para que no haya encarecimiento de los servicios en los lugares donde hay más migración de estadounidenses y también de otras nacionalidades y ¿Qué les pedimos? Respeto a las mexicanas y a los mexicanos porque están llegando a un país que les abre las puertas y que cumplan con nuestras leyes”, puntualizó.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaummigrantesextranjerosLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo evitar la hipoglucemia? esto es lo que señalan los expertos

El reto de las personas para no poner en riesgo la salud

¿Cómo evitar la hipoglucemia? esto

Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México: la actriz rompió en llanto ante las cámaras

La integrante del cuarto día se quebró durante una charla en el comedor con sus compañeros; el encierro removió recuerdos importantes de la comediante

Dalilah Polanco se quiebra dentro

La mañanera de hoy 2 de septiembre | Nueva era del Poder Judicial, visita de Marco Rubio, campaña contra los refrescos, infraestructura del Sector Salud, entre lo relevante

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 2

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 2 de septiembre

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

Sí, puedes conocer el mundo del oso polar sin salir de CDMX, cuesta menos de 40 pesos

El Museo de Historia Natural y el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec ofrecen actividades educativas sobre osos polares, colibríes y ciencia para toda la familia

Sí, puedes conocer el mundo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum rechaza llamados a una

Sheinbaum rechaza llamados a una intervención armada de EEUU para combatir al narco en México: “No es necesario”

Falsa alarma de bomba moviliza a fuerzas federales en Mazatlán, SSP llama a utilizar responsablemente el 911

Sinaloa cerró agosto con 118 homicidios y 473 vehículos robados, según reportes

Intentó apuñalar a un médico del IMSS en Chihuahua, su caso pasa a juez federal con prisión preventiva

Niegan amparo a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Dalilah Polanco se quiebra dentro

Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México: la actriz rompió en llanto ante las cámaras

Conductor de ‘La Casa de los Famosos México’ explica si la estrategia de nominación de Guana es posible o es un complot

Aldo de Nigris presenta episodios de sangrado al interior de La Casa de los Famosos México y fans se preocupan

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: las tensiones aumentan en la sexta semana del reality de Televisa

“¿Cuál IA?”: Emiliano Aguilar muestra prueba de que Nodal fue quien le escribió

DEPORTES

Cowboys vs Eagles: ¿A qué

Cowboys vs Eagles: ¿A qué hora y dónde ver en México el kickoff de la NFL 2025?

Luchadores mexicanos brillan en WWE RAW realizado en París con actuaciones destacadas

Los memes que dejó el primer gol de Aaron Ramsey con Pumas y su supuesta maldición

Aficionada denuncia golpiza a su hermano por parte de seguidores de Chivas por portar playera de Cruz Azul en el Akron

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana