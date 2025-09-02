Claudia Sheinbaum Pardo brindó su primer informe de Gobierno (X/@CONAGO_oficial)

Once meses después de haber asumido el cargo de presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo rindió su primer informe de Gobierno. Si bien políticos integrantes de partidos opositores a la Cuarta Transformación han emitido críticas en contra de su gestión, algunas de las sillas colocadas en el Palacio Nacional fueron ocupadas por gobernadores del PAN, PRI y MC.

Con niveles de aprobación superiores al 70 por ciento, Claudia Sheinbaum se presentó a rendir el informe de las actividades que ha desempeñado en sus primeros meses como presidenta. Como ingrediente adicional, gobernadores de oposición acudieron al acto y se sumaron al respaldo que el gabinete y los gobernadores aliados dieron a la mandataria.

Desde las primeras horas de este lunes 1 de septiembre de 2025, en las inmediaciones del Palacio Nacional desfilaron empresarios, funcionarios, así como políticos relacionados con la oposición. Algunos de ellos han mostrado más cercanía con la presidenta que otros perfiles, pero todos acudieron a la convocatoria.

La presidenta supera los 70 puntos de popularidad (Presidencia)

Ellos son los gobernadores de oposición que acudieron al primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum

Dos de los personajes de oposición que han mostrado mayor simpatía con Sheinbaum Pardo son los gobernadores priistas de Coahuila y Durango, es decir Manolo Jiménez y Esteban Villegas, quienes destacaron el acto como un “espacio de unidad y compromiso con México”.

Por parte del Movimiento Ciudadano (MC) se dieron cita los mandatarios de Nuevo León y Jalisco, es decir Samuel García Sepúlveda y Pablo Lemus Navarro. Si bien la cercanía del primero de ellos con los gobiernos de Morena ha sido más evidente, el político jalisciense también destacó el trabajo en favor de su estado a través de obras de infraestructura y en materia de seguridad.

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron las tres gobernadoras y el gobernador que mantienen vigente la presencia del instituto político en cuatro estados. Tere Jiménez y Maru Campos, gobernadoras de Aguascalientes y Chihuahua, figuró por su presencia en la primera fila de las sillas. No obstante, también estuvieron presentes la mandataria de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como el de Querétaro, Mauricio Kuri.

La Conago respaldó el informe de la presidenta (X/@CONAGO_oficial)

Todos los gobernadores respaldan a Claudia Sheinbaum tras su primer informe

Horas después del primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) dio a conocer un comunicado para felicitar a la mandataria. El documento estuvo firmado por las personas titulares del Poder Ejecutivo en las 32 entidades federativas de la República.

“Reconocemos el esfuerzo y compromiso demostrados durante estos primeros meses de gestión, así como la disposición al diálogo y la coordinación con las entidades federativas para enfrentar los grandes desafíos nacionales. Asimismo, valoramos los resultados alcanzados, entre los que destacan la implementación de nuevos programas sociales, el fortalecimiento de la economía, el avance en proyectos energéticos y la ejecución de obras de infraestructura de alto impacto”, se lee en el comunicado.