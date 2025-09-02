México

Ellos son los gobernadores de oposición que acudieron al primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum

La presidenta dio a conocer su primer informe de gobierno desde el Palacio Nacional, donde acudieron tres gobernadores de partidos ajenos a Morena

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
Claudia Sheinbaum Pardo brindó su
Claudia Sheinbaum Pardo brindó su primer informe de Gobierno (X/@CONAGO_oficial)

Once meses después de haber asumido el cargo de presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo rindió su primer informe de Gobierno. Si bien políticos integrantes de partidos opositores a la Cuarta Transformación han emitido críticas en contra de su gestión, algunas de las sillas colocadas en el Palacio Nacional fueron ocupadas por gobernadores del PAN, PRI y MC.

Con niveles de aprobación superiores al 70 por ciento, Claudia Sheinbaum se presentó a rendir el informe de las actividades que ha desempeñado en sus primeros meses como presidenta. Como ingrediente adicional, gobernadores de oposición acudieron al acto y se sumaron al respaldo que el gabinete y los gobernadores aliados dieron a la mandataria.

Desde las primeras horas de este lunes 1 de septiembre de 2025, en las inmediaciones del Palacio Nacional desfilaron empresarios, funcionarios, así como políticos relacionados con la oposición. Algunos de ellos han mostrado más cercanía con la presidenta que otros perfiles, pero todos acudieron a la convocatoria.

La presidenta supera los 70
La presidenta supera los 70 puntos de popularidad (Presidencia)

Ellos son los gobernadores de oposición que acudieron al primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum

Dos de los personajes de oposición que han mostrado mayor simpatía con Sheinbaum Pardo son los gobernadores priistas de Coahuila y Durango, es decir Manolo Jiménez y Esteban Villegas, quienes destacaron el acto como un “espacio de unidad y compromiso con México”.

Por parte del Movimiento Ciudadano (MC) se dieron cita los mandatarios de Nuevo León y Jalisco, es decir Samuel García Sepúlveda y Pablo Lemus Navarro. Si bien la cercanía del primero de ellos con los gobiernos de Morena ha sido más evidente, el político jalisciense también destacó el trabajo en favor de su estado a través de obras de infraestructura y en materia de seguridad.

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron las tres gobernadoras y el gobernador que mantienen vigente la presencia del instituto político en cuatro estados. Tere Jiménez y Maru Campos, gobernadoras de Aguascalientes y Chihuahua, figuró por su presencia en la primera fila de las sillas. No obstante, también estuvieron presentes la mandataria de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como el de Querétaro, Mauricio Kuri.

La Conago respaldó el informe
La Conago respaldó el informe de la presidenta (X/@CONAGO_oficial)

Todos los gobernadores respaldan a Claudia Sheinbaum tras su primer informe

Horas después del primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) dio a conocer un comunicado para felicitar a la mandataria. El documento estuvo firmado por las personas titulares del Poder Ejecutivo en las 32 entidades federativas de la República.

Reconocemos el esfuerzo y compromiso demostrados durante estos primeros meses de gestión, así como la disposición al diálogo y la coordinación con las entidades federativas para enfrentar los grandes desafíos nacionales. Asimismo, valoramos los resultados alcanzados, entre los que destacan la implementación de nuevos programas sociales, el fortalecimiento de la economía, el avance en proyectos energéticos y la ejecución de obras de infraestructura de alto impacto”, se lee en el comunicado.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumInformeGobernadoresOposiciónPANPRIMCmexico-noticias

Más Noticias

SRE destaca el relanzamiento de la relación México-Brasil

México y Brasil acuerdan modernizar su marco jurídico bilateral para impulsar inversiones y comercio

SRE destaca el relanzamiento de

Esta fue la reacción de Antonio de la Rúa, ex de Shakira, durante ‘Día de enero’, tema que la colombiana cantó con Belinda en CDMX

La canción incluída en el disco ‘Fijación Oral Vol 1.’ de 2005 estuvo dedicada por Shakira al empresario argentino cuando fueron pareja por más de 10 años

Esta fue la reacción de

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Estas son las series mas

Tren Interurbano México - Toluca: así avanza la obra en Vasco de Quiroga que conectará con la Línea 3 del Cablebús

Esta estación será la primera en vincular el tramo de Santa Fe - Zinacantepec con el resto de la ruta hacia Observatorio

Tren Interurbano México - Toluca:

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco de más

Golpe al narco de más de 880 millones de pesos en Nayarit: aseguran sustancias químicas y material para crear drogas

Muere “El Tomate” en la cárcel, líder de la Unión Tepito e implicado en la masacre de Garibaldi

Regreso a clases en Sinaloa: miedo y ausentismo escolar en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Antonio de la Rúa, ex de Shakira, durante ‘Día de enero’, tema que la colombiana cantó con Belinda en CDMX

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Arturo Peniche habla orgulloso de sus orígenes en el barrio de Iztapalapa: “Hay gente buena y también gente mala”

Quién diseñó el vestido que usó Claudia Sheinbaum en su primer informe de Gobierno

DEPORTES

Papá de David Benavidez revela

Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez

Pumas vs Atlas: así quedó el Estadio Olímpico Universitario tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones

La reacción de David Faitelson al escupitajo de Luis Suarez en la final de la Leagues Cup: “No sabe perder”

Clara Brugada responde a participante en silla de ruedas del Maratón CDMX que denunció baches: “No hagamos campaña”

Juan Manuel Márquez y la razón por la que no aceptó una pelea con Canelo Álvarez