México

El nuevo apodo que Cazzu le puso a Nodal para evitar decir su nombre

La rapera argentina rompió el silencio sobre el papá de Inti después de la controvertida entrevista con Adela Micha

Por Ignacio Izquierdo

Cazzu y Nodal siguen dando
Cazzu y Nodal siguen dando de qué hablar pese a su ruptura. REUTERS/Steve Marcus

El tema de la custodia de Inti ha generado un nuevo conflicto entre Christian Nodal y Cazzu. Durante su participación en el pódcast Se regalan dudas, la artista argentina explicó que, pese a que ambos se dedican a la música, Nodal aún no ha firmado la autorización necesaria para que la hija de ambos pueda salir del país con su madre.

Cazzu detalló en la conversación que lleva más de un año esperando este permiso, subrayando que su expareja sabe que lo necesita, pues trabajan en el mismo mundo del entretenimiento.

Fue en esta entrevista donde Cazzu se refirió a Christian Nodal con un alias que no había usado antes: “el progenitor de mi hija”. Así lo explicó:

Cazzu dejó de decirle a
Cazzu dejó de decirle a Nodal "papá de mi hija". (Instagram)

“El otro día estaba en una mediación, mi abogada una abogada mujer, el abogado del progenitor de mi hija y su representante".

Además detalló lo que el abogado de Nodal le habría dicho sobre el permiso que Cazzu necesita. Estas palabras, según la artista, fueron bastante dolorosas:

“Hace tiempo que no me había sentido tan mal como ese dia. (...) Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que me dijo: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’”.

Y añadió:

“Ese hombre me miró a lo ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, declaró.

Las fechas de la ruptura y la llegada de Ángela Aguilar, explicadas por Nodal

Nodal fue entrevistado por Adela
Nodal fue entrevistado por Adela Micha (Captura de pantalla Adela Micha / @nodal)

Luego de varias rupturas en solo cinco meses, la relación entre Christian Nodal y Cazzu llegó a su fin de manera definitiva el 8 de mayo, según relató el propio artista mexicano en una reciente entrevista con Adela Micha.

En esa conversación, Nodal compartió la frase con la que la cantante argentina marcó el desenlace: "Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas, búscate otra mujer, mientras yo no me entere todo va a estar bien“. Esta expresión, según palabras del intérprete, le indicó que la separación era irreversible tras un periodo marcado por la inestabilidad.

Solo seis días después, el 14 de mayo, Nodal señaló que se reencontró con Ángela Aguilar. El músico aclaró que este acercamiento ocurrió luego de un tiempo prolongado sin que existiera comunicación entre ambos, enfatizando que la relación actual comenzó formalmente en esa fecha.

El renacer sentimental terminó en matrimonio el 29 de mayo, es decir, apenas tres semanas después de cerrar su vínculo anterior.

El rápido giro en la vida personal del cantante ha provocado un considerable interés mediático, ya que, en un lapso inferior a un mes, Nodal finalizó su relación con la madre de su hija e inició una nueva etapa junto a Ángela Aguilar.

