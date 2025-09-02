México

Un niño de nueve años le regala una piedra de uranio al influencer Insulini

La historia de un joven coleccionista y el inesperado hallazgo de un mineral radiactivo cautivó a miles en redes sociales

Por Mariana L. Martínez

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un frasco con piedras, aparentemente inofensivas, se convirtió en el centro de una de las historias más insólitas y virales de la ciencia en redes sociales mexicanas.

Insulini, conocido influencer, músico e ingeniero aeroespacial, recibió de un niño de 9 años originario de Naucalpan, Estado de México, un regalo que sorprendió a miles: entre las rocas enviadas por el menor, una resultó ser uranio, un material radiactivo.

El hallazgo generó asombro por el riesgo potencial y puso de relieve la pasión científica de las nuevas generaciones, así como el papel de los creadores de contenido en inspirarlas. Cabe señalar que Insulini fue hasta la casa del menor para ver su colección de piedras y explicar por qué es seguro transportar el uranio de esa manera.

Al principio, pensó que se trataba de un obsequio más de un seguidor, pero decidió examinar las piedras con luz ultravioleta. Para su sorpresa, una de ellas emitió un brillo intenso, característica asociada a minerales como el uranio. Ante la posibilidad de estar frente a un material radiactivo, el influencer aceptó la invitación del niño para visitar su casa y conocer la colección completa, además de verificar la seguridad del material.

“Un niño de 9 años me mandó uranio. Por supuesto que tengo que ir”, expresó Insulini en uno de sus videos, reflejando tanto su asombro como su compromiso con la divulgación responsable. La visita permitió al creador de contenido constatar que el uranio era solo una parte de una colección mucho más amplia.

El cantante e influencer tuvo que ir hasta el domicilio del menor para ver su colección. (FB/Insulini)

Nicolás, el joven coleccionista, abrió las puertas de su hogar en Naucalpan para mostrar una serie de piezas difíciles de conseguir para alguien de su edad. Entre los tesoros que atesora se encuentran un diamante genuino, un fósil antiguo, un fragmento de meteoro y bismuto cristalizado, cada uno con sus propias particularidades y colores. Lejos de pasar su tiempo frente a pantallas, Nicolás dedica sus días a la geología y la ciencia, estudiando y clasificando minerales con una dedicación poco común en niños de su generación.

Durante la visita, Insulini explicó a su audiencia los riesgos y precauciones asociados al manejo de uranio. Detalló que el material enviado por Nicolás se encontraba dentro de un frasco de vidrio, lo que garantiza su seguridad, ya que el uranio emite partículas alfa incapaces de atravesar el vidrio. “El vidrio es muy seguro para tener uranio adentro”, explicó el divulgador. No obstante, advirtió que el peligro surge si el mineral se manipula directamente, se inhala o se ingiere: “El problema es si lo tienes afuera y lo estás manipulando y después como que lo aspiras o te lo tragas, ahí es cuando se vuelve un poquito peligroso”.

Insulini es ingeniero aeroespacial egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, donde obtuvo el mejor promedio de su generación. En redes sociales, especialmente en TikTok, se ha destacado por combinar géneros como reguetón, cumbia, rap y metal junto al colectivo Los Espantasuegras, en canciones como “Rumba alienígena” y “Perreo políglota”. Su estilo irreverente y accesible ha acercado la ciencia a públicos de todas las edades, convirtiéndolo en un referente para quienes buscan aprender de manera entretenida.

