México

Conductor de ‘La Casa de los Famosos México’ explica si la estrategia de nominación de Guana es posible o es un complot

José Luis dejó anonadados a sus compañeros del Team Día con su propuesta

Por Adriana Castillo

(Vix)
(Vix)

José Luis Rodríguez, mejor conocido en el medio artístico nacional como El Guana, sorprendió a sus compañeros del Team Día con una estrategia de nominación.

Y es que el conductor encontró un vacío en las reglas del reality show que les permitirían nominar a todos los integrantes del Team Noche sin otorgar ningún voto en su contra.

“Sabemos que ellos (Team Noche) nos van a tirar a todos nosotros (los del Team Día), pero qué pasaría si todos nuestros puntos se quedan aquí, tiene que haber un quinto empate si ellos se quedan con cero votos; el quinto empate serían ceros”, explicó.

¿Es grabada la transmisión en
¿Es grabada la transmisión en vivo de La Casa de los Famosos México 2025? (Captura de pantalla)

Cabe recordar que cada semana tiene que haber al menos cinco habitantes nominados y, como solo quedan cuatro integrantes del Team Día, quedaría un lugar vacante que debería ser ocupado por un integrante del Team Noche.

“Es el movimiento más maestro que he oído en toda mi vida”, comentó Facundo y tanto él como Dalílah Polanco y Shiky aceptaron la estrategia de Guana.

¿La estrategia de Guana es posible? Esto reveló un conductor de ‘La Casa de los Famosos México’?

Margaleff, conductor de ‘La Casa de los Famosos México, explicó que la estrategia de Guana sí es posible.

(VIx)
(VIx)

“Las reglas son muy claras, mínimo tiene que haber cinco nominados y si en el último lugar hay un empate evidentemente ellos suben a la placa, así sea cero, todos suben a la placa”, dijo en la postgala del reality show.

Los integrantes del Team Noche llevarán a cabo su estrategia en la sexta gala de nominación, la cual se realizará el miércoles 3 de septiembre.

Hasta el momento, los integrantes del Team Noche no han revelado ninguna estrategia de votación en contra del Team día.

Elaine Haro se cambió de
Elaine Haro se cambió de cuarto y ahora forma parte del Team Noche. (Captura IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México’?

  1. Entra a la página: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota
  2. Selecciona al habitante nominado que no quieres que salga de la casa
  3. Si tienes una cuenta Vix Premium, puedes repartir tus 10 votos diarios entre los habitantes nominados de tu preferencia
  4. Da click en enviar

Y listo, con ello habrás ayudado a que tu habitante favorito no quede eliminado.

Cabe mencionar que los fans del reality show pueden otorgar un voto diario en el tiempo establecido, mientras que quienes tienen una cuenta premium en la plataforma de streaming Vix pueden dar hasta 10 votos diarios entre los habitantes de su preferencia.

