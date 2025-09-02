¿A qué hora y dónde ver la noche más explosiva de cine en La Casa de los Famosos México 3 y la vida en fotos de Dalílah Polanco?

Los famosos actualmente vive su sexta semana - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Este martes, La Casa de los Famosos México 3 prepara una de sus galas más explosivas: la noche de cine, donde los habitantes descubrirán lo que sus compañeros dicen a sus espaldas. Una dinámica diseñada para sembrar intriga y confrontación en un encierro que ya se encuentra en su sexta semana.

La velada tendrá un doble atractivo, pues además se proyectará “La vida en fotos” de Dalílah Polanco, un recorrido por la trayectoria y momentos más significativos de la actriz, justo en un instante clave de la competencia.

La actriz de ‘Una Familia de Diez’ se convirtió en la quinta eliminada del reality show de Televisa Crédito: Instagram/ La Casa de los Famosos México

El encierro más intenso: traiciones y confesiones al descubierto

Los 10 sobrevivientes en la casa saben que cada movimiento cuenta: Facundo, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiki, Guana, Elaine Haro y Abelito se enfrentarán a la incertidumbre de escuchar lo que se ha dicho sobre ellos en conversaciones privadas. Lo que para algunos puede ser entretenimiento, para otros representará un golpe directo a sus alianzas.

El reality ha demostrado que estas dinámicas no son simples juegos: pueden alterar amistades, abrir conflictos inesperados y cambiar el rumbo de las nominaciones.

Dalilah Polanco se quiebra dentro de La Casa de los Famosos México. (Vix)

El peso emocional tras la salida de Mariana Botas

La eliminación de Mariana Botas el pasado domingo sacudió a la casa. Su partida impactó de lleno al cuarto Día, especialmente a Dalílah Polanco, quien quedó atónita ante el resultado. En contraste, el team Noche celebró con entusiasmo, evidenciando la marcada división en la convivencia.

En medio de esa polarización, Elaine Haro confesó temer ser la próxima en abandonar el reality, un presentimiento que añade dramatismo a las siguientes jornadas.

(Captura de pantalla YouTube)

Un líder inesperado y pruebas de resistencia

Este lunes, la competencia por el liderazgo cambió el panorama. Guana se coronó como el nuevo jefe de la semana tras superar una prueba inspirada en el béisbol que exigió estrategia y resistencia física. Con este triunfo, el habitante asegura inmunidad y el privilegio de la suite, pero también se coloca en el centro de miradas y sospechas.

El liderazgo se convierte en arma de doble filo: otorga poder, pero también despierta rivalidades.

El actor es el nuevo líder - Foto: Televisa

La gala que promete encender el juego

La noche de cine y el homenaje a Dalílah Polanco serán transmitidos este martes a las 22:00 horas a través de Canal 5 y también estarán disponibles en la plataforma ViX, lo que permitirá a la audiencia seguir cada detalle en tiempo real.

Con las emociones al límite, los habitantes deberán afrontar además el robo de salvación, la nominación y nuevos desafíos que prometen elevar la tensión. La combinación de secretos revelados y recuerdos entrañables pondrá a prueba la fortaleza emocional de todos.

Shiky acudió hasta el baño a consolar a Dalilah Polanco. (Vix)

Sexta semana: la prueba de fuego

Lo que en un inicio parecía una convivencia controlada se ha transformado en un terreno de estrategias, susceptibilidades y alianzas frágiles. Esta sexta semana no solo definirá la permanencia de varios participantes, también revelará qué tan preparados están para resistir el desgaste psicológico del encierro.

La gala de este martes se perfila como uno de los momentos decisivos de la temporada: confrontaciones, lágrimas, risas nerviosas y silencios incómodos marcarán una velada que promete ser recordada dentro y fuera de la casa.

(Infobae México/ Jovani Pérez)