Valentina Gilabert comparte sangrienta foto de ella en la ambulancia tras ser apuñalada por Marianne Gonzaga

La modelo y creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen nunca antes vista del momento en que fue llevada al hospital, reavivando el interés por su caso y el proceso judicial en curso

Por Armando Guadarrama

El ataque dejó a Valentina
El ataque dejó a Valentina Gilabert con secuelas permanentes y la obligó a someterse a varias cirugías de reconstrucción (IG/vale.gilabert)

La publicación de una fotografía en blanco y negro donde Valentina Gilabert aparece ensangrentada y recibiendo atención médica en una ambulancia ha reavivado el interés público por el caso que la involucra con Marianne Gonzaga.

La imagen, difundida a través de las historias de Instagram de la modelo y creadora de contenido, muestra a Gilabert en una camilla, con una máscara de oxígeno y la camisa completamente teñida de sangre, evidencia del ataque sufrido en febrero de 2025 en la Ciudad de México.

En el mensaje que acompaña la fotografía, Gilabert informó a sus seguidores sobre el avance judicial: “Ya resolvimos el primer juicio de una de las tres personas que me atacaron. Mañana comienza el juicio de la otra menor acusada de cómplice, deséenme suerte, muchas gracias”. Este anuncio marca un nuevo capítulo en el proceso legal que se sigue tras la agresión.

La imagen, publicada en Instagram,
La imagen, publicada en Instagram, muestra a Gilabert en una ambulancia tras ser apuñalada por Marianne Gonzaga (IG)

La gravedad de las lesiones quedó reflejada en las propias palabras de la joven modelo, quien detalló anteriormente: “Perdí 2,5 litros de sangre, mi cuerpo tiene 4 litros, entonces perdí más de la mitad”. El ataque, perpetrado por Marianne Gonzaga, dejó a Gilabert con más de 14 heridas de arma blanca en manos, pulmón, tórax y pecho, lo que requirió su ingreso en terapia intensiva y la realización de cirugías reconstructivas.

Durante una pasada entrevista con Shanik Berman, Gilabert relató el proceso de recuperación física y emocional, así como las secuelas permanentes que enfrenta.

La joven, de 19 años, explicó que el ataque “tocó el pericardio, la bolsa que sostiene al corazón, casi milimétricamente tocó mi corazón. Cuando llegué al hospital tenía la presión muy bajita”.

El proceso judicial contra Marianne
El proceso judicial contra Marianne Gonzaga continúa, con una condena de dos años, ocho meses y 19 días sujeta a condiciones (@marianne_rc)

Además, reveló que aún no ha recuperado completamente la movilidad de su mano y que padece una neuropatía que le provoca dolores intensos, obligándola a tomar medicamentos como pregabalina.

Sobre los efectos secundarios, precisó: “Tenía falta de memoria a corto plazo, caminaba unos metros y no me acordaba de haberlo hecho, no me acordaba de las cosas que hice segundos antes, como si lo hubiera hecho dormida”.

El caso judicial ha estado marcado por la condición de menor de edad de Gonzaga al momento de los hechos, lo que determinó el tipo de procedimiento y las medidas adoptadas. Gonzaga permaneció poco tiempo en prisión y fue liberada el 23 de julio, tras acceder a medidas alternativas y someterse a un procedimiento abreviado.

La condena vigente es de dos años, ocho meses y 19 días, y la liberación está condicionada al cumplimiento de requisitos impuestos por el juez. Gilabert aclaró que, aunque la perdonó a nivel personal, no le otorgó el perdón legalmente, por lo que el proceso judicial continúa.

Valentina Gilabert perdió más de
Valentina Gilabert perdió más de la mitad de su sangre y sufrió más de 14 puñaladas en distintas partes del cuerpo (Capturas de pantalla)

Subrayó que las decisiones sobre la situación de Gonzaga dependen exclusivamente del juez y no de ella ni de sus abogados.

La motivación del ataque estuvo vinculada a una situación personal: la relación sentimental entre Gilabert y José Said, expareja de Gonzaga y padre de la hija de la influencer.

Tras meses de especulaciones, la modelo confirmó la relación en la entrevista, señalando que lleva seis meses con Said y que, a pesar de los ataques recibidos, se siente tranquila y feliz. Consultada sobre la posibilidad de casarse, respondió: “Ay, no lo sé (si me casaría con él), llevo 6 meses (con él), tengo 19 años”.

Gilabert también confirmó que ha convivido con la hija de Gonzaga y expresó confianza en que, tras la liberación de Marianne, no se repetirán episodios de violencia: “Pues no lo sé, pero confío en que no lo va a hacer. Creo que ella ya está suficientemente consciente de que sus acciones sí tienen consecuencias”.

La relación sentimental entre Valentina
La relación sentimental entre Valentina Gilabert y José Said, ex de Marianne, fue confirmada tras meses de especulaciones y rumores (Captura de pantalla)

La exposición pública de las cicatrices y el testimonio de Gilabert han mantenido el caso en el centro del debate sobre la violencia y las secuelas para las víctimas.

La joven, que trabaja como modelo y creadora de contenido en la Ciudad de México y París, forma parte de la agencia New Icon Models Management, con presencia en Nueva York, Perú, Guadalajara, Puebla y Querétaro. El proceso judicial sigue abierto, mientras la recuperación física y emocional de Gilabert continúa siendo un tema de interés público.

