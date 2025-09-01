México

Survivor México: quién gana el final de temporada hoy 31 de agosto

Durante cada eliminación y recompensa, los fans fueron haciendo sus teorías y suposiciones

Por Mariana L. Martínez

Hoy es la final de
Hoy es la final de Survivor México. (FB/SurvivorMx)

La expectativa en torno a la final de Survivor México 2025 ha alcanzado su punto máximo tras la supuesta filtración del posible ganador, aunque la mayor parte de estas predicciones son sólo especulaciones de fans por el desempeño de su favorito en los capítulos.

Con la última emisión programada para este domingo 31 de agosto a las 20:00 horas, la audiencia se prepara para descubrir si los rumores que circulan entre los seguidores se confirman en pantalla. Los nombres de los finalistas ya se conocen y la tensión crece ante la inminente revelación del campeón de la temporada Héroes vs Villanos.

La filtración, difundida por fanáticos del programa, señala a Sergio Torres como el posible vencedor de Survivor México 2025.

Según esta información no oficial, Torres habría superado a sus rivales en la última etapa, dejando a Sargento Rap y Kenta Sakurai como los otros dos finalistas que disputarán el título en la gran final.

La semifinal, transmitida el 29 de agosto, definió el cuadro finalista: Sargento Rap aseguró su lugar tras obtener el último Collar de Inmunidad, mientras que Esmeralda se convirtió en la segunda finalista al imponerse en el “Juego de Extinción”. El último pase se disputó entre Kenta y Sergio, y de acuerdo con las filtraciones, fue este último quien logró avanzar, relegando a Kenta a la eliminación.

La transmisión de la final se realizará en vivo por Azteca Uno, con la conducción de Carlos Guerrero “Warrior”. Además de la señal televisiva, los seguidores podrán acceder a la cobertura a través de las plataformas digitales de TV Azteca, incluyendo la página oficial y la aplicación TV Azteca en Vivo. La programación especial comenzará a las 20:00 horas, permitiendo a los espectadores seguir cada detalle del desenlace, tanto en televisión abierta como en línea.

Es por esto que los fans deberán de esperar hasta la transmisión, ya que los sobrevivientes podrían dar una sorpresa de último minuto.

De cuánto es el premio en Survivor México

El ganador de Survivor México 2025 recibirá un premio de dos millones de pesos, una suma que representa el reconocimiento al esfuerzo físico, mental y emocional desplegado durante semanas de competencia. La dinámica de la final exige a los participantes superar circuitos de alta exigencia, diseñados para poner a prueba su resistencia y capacidad estratégica. Solo quien logre imponerse en estos desafíos se alzará con el título de campeón de la temporada.

Temas Relacionados

Azteca UnoCarlos Guerrero “Warrior”Survivor Méxicomexico-entretenimiento

