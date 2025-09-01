México

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 31 de agosto

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 4103 dados a conocer por Pronósticos

Por Rodrigo Gutiérrez González

En el sorteo de hoy,
En el sorteo de hoy, Melate entregó $4,493,316.74 pesos en premios (Infobae/Jovani Pérez)

Estos son los resultados ganadores del sorteo 4103 del Melate, Revancha y Revanchita de hoy 31 de agosto realizado por la Lotería Nacional, una de las principales loterías de México que entrega millones de pesos en premios.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4103.

Resultado: 02, 03, 26, 34, 48 y 55.

Dinero entregado: $4,493,316.74 pesos.

Melate Revancha:

Sorteo: 4103.

Resultado: 18, 30, 34, 35, 51 y 54.

Dinero entregado: $2,199,972.05 pesos.

Melate Revanchita:

Sorteo: 4103.

Resultado: 14, 19, 21, 34, 49 y 52.

Dinero entregado: $0.00 pesos.

Cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se dan a conocer los ganadores del sorteo de Melate.

¿Cómo se juega Melate?

Los ganadores del sorteo
Los ganadores del sorteo de Melate (Cuartoscuro)

Con 15 pesos puedes conseguir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas diferentes. El volante de Melate posee cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones distintas.

Escoge seis números por cada casillero que quieras jugar, esos serán los números que deberás buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También puedes decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no sabes cuál número seleccionar, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números de forma aleatoria.

La urna escogerá seis esferas al azar con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Cómo ganar en Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma apuesta.

Solo debes de llenar en el boleto el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes decirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

