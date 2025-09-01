México

Privan de la libertad al síndico de Aguaruto: Esto es lo que se sabe hasta el momento

José Ramiro García Oceguera estaba en un local de cocos y mariscos de su propiedad cuando fue interceptado

Por Anayeli Tapia Sandoval

El síndico de Aguaruto fue
El síndico de Aguaruto fue privado de su libertad en un local de cocos y mariscos. (Redes socialeS)

José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto, fue privado de la libertad la tarde del domingo 31 de agosto mientras se encontraba en un establecimiento de cocos y mariscos de su propiedad, ubicado en la entrada de la sindicatura, al poniente de Culiacán, Sinaloa.

El Ayuntamiento de Culiacán confirmó el hecho a través de un comunicado oficial, donde detalló que la privación ilegal de la libertad ocurrió por la tarde y que el local pertenece al propio funcionario.

La autoridad municipal informó que, tras el suceso, elementos del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a García Oceguera, mientras personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acompañó a la familia para la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con reportes periodísticos, sujetos armados interceptaron al síndico y se lo llevaron a bordo de un vehículo blanco sin placas. La acción ocurrió ante varios testigos, quienes relataron que el grupo actuó con rapidez y se retiró rumbo a la capital del estado.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas. Medios locales identificaron el establecimiento como la marisquería El Pirata, sobre el bulevar principal de Aguaruto, a pocos metros de la carretera Culiacán-Navolato. Inicialmente, algunas versiones periodísticas mencionaron que el incidente habría ocurrido en un negocio de cocos, pero el comunicado municipal precisó que se trató de un establecimiento que combina ambos giros.

Reacciones y contexto

Familiares y allegados a José Ramiro García Oceguera recurrieron a las redes sociales tras la desaparición para solicitar la colaboración ciudadana y la intervención de las autoridades.

Testimonios recabados por El Sol de Sinaloa resaltan que el funcionario “es un joven trabajador que nada más trabaja por Aguaruto”, frase que acompañó la difusión de llamados a la comunidad para aportar información relevante que ayude a dar con su paradero.

José Ramiro García Oceguera, síndico
José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto. (Redes sociales)

García Oceguera asumió el cargo tras el plebiscito municipal de marzo de 2023 y está comprometido para el periodo 2023-2026. Es reconocido en Aguaruto por su labor cercana a la comunidad, según testimonios de vecinos y conocidos dados a medios locales.

El Gobierno Municipal de Culiacán expresó en su comunicado que confía en el trabajo del Grupo Interinstitucional para lograr la localización y liberación de José Ramiro García Oceguera.

Hasta el cierre de esta edición, no hay información oficial sobre su paradero y las corporaciones mantienen activos los operativos de búsqueda.

