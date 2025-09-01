México

Precio del centenario de oro y onza de plata tras caída del dólar e incremento histórico de metales precioso

El oro alcanzó su precio más alto en cuatro meses y la plata no veía un valor tan elevado desde hace 14 años

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Precio de las monedas de
Precio de las monedas de oro y plata (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

Los precios oficiales de los centenarios de oro y las onzas de plata registraron importantes movimientos este lunes 1 de septiembre.

Estos cambios fueron motivados por la depreciación del dólar y el incremento histórico de los metales preciosos en los mercados internacionales.

En México estas monedas de oro y plata se venden y compran a través de vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico).

Esta lista está conformada principalmente por instituciones bancarias que actualizan sus precios constantemente. Estos son los de hoy.

Precio del centenario de oro y onza de plata

El valor de los metales
El valor de los metales preciosos cambia todos los días (REUTERS/Angelika Warmuth)

BANORTE

Precio del centenario oro

  • A la venta: 83 mil 973 pesos.
  • A la compra: 68 mil 645 pesos.

Esto significa que el centenario subió 513 pesos a la venta y 490 pesos en el caso de la compra.

Precio de la onza de plata

  • A la venta: 792.75 pesos.
  • A la compra: 443.55 pesos.

La onza de plata tuvo una alza de 367.75 pesos a la venta y de 173.55 pesos a la compra.

BANAMEX

Precio del centenario de oro

  • A la venta: 78 mil 700 pesos.
  • A la compra: 67 mil 800 pesos.

En contraste, la moneda de oro tuvo un alza de 2 mil 100 pesos tanto a la venta como a la compra.

BANCO AZTECA

Precio de la onza de plata

  • A la venta: 882 pesos.
  • A la compra: 782 pesos.

En este caso, la onza de plata subió 38 pesos tanto a la venta como a la compra.

BANREGIO

Precio del centenario de oro

  • A la venta: 84 mil 408 pesos.

Esto significa que la cotización del centenario subió 2 mil 98 pesos.

Precio de la onza de plata

  • A la venta: 942 pesos.

La moneda de plata subió su precio en 45 pesos.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Requisitos para comprar y vender
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Si quieres comprar o vender ya sea oro o plata, tienes que saber que existen una serie de requisitos para hacerlo, mismos que varían según el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el banco.

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

Por qué subió el precio del oro y plata

Luego de registrar importantes reducciones en la semana pasada, el precio del oro y la plata volvió a subir principalmente por distintos factores internacionales.

Primero, la debilidad del dólar provocada por los datos de la inflación en Estados Unidos, así como el debilitamiento de la confianza del consumidor.

El metal precioso también se ha visto impulsado por las apuestas a un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

Cabe mencionar que esto ocurre con pocos movimientos en los mercados debido al feriado estadounidense por el Día del Trabajo.

En los mercados internacionales el oro cotizó en máximos de más de cuatro meses, a unos 30 dólares de sus máximos históricos, al venderse en 3 mil 469.84 dólares la onza.

Por su parte, la plata al contado subió un 2,3%, al venderse en 40.6 dólares la onza, su cota más elevada desde septiembre de 2011.

Temas Relacionados

OroPlataMonedas mexicanasCentenarioOnza de Platamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Inician pagos de pensiones y programas del Bienestar: quiénes recibirán su apoyo hoy 1 de septiembre

La Secretaría de Bienestar informó que la entrega de los pagos se extenderá hasta el 25 de septiembre

Inician pagos de pensiones y

MLB en vivo: a qué hora juegan los Mets de Juan Soto hoy 1 de septiembre

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de las ligas mayores

MLB en vivo: a qué

México tiene fuerza económica pese a medidas arancelarias de EEUU, destaca Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

La mandataria destacó los resultados obtenidos en 12 meses de gobierno y señaló que se mejoraron las condiciones de múltiples sectores, pese a “situaciones complejas”

México tiene fuerza económica pese

Resultados del Progol y Revancha del Progol este 1 de septiembre

Aquí los resultados del sorteo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Progol y Revancha

Las frases más poderosas de Sheinbaum en su primer informe: “Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal”

La mandataria destacó avances en seguridad, Plan México, política exterior, programas sociales y reducción de la desigualdad

Las frases más poderosas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch confirma decomiso de arsenal,

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

Gobernador de Sinaloa destaca avances en identificación de desaparecidos; colectivos y familias sostienen exigencia de búsqueda

Exigía 8 millones de pesos por la vida de aguacatero michoacano: capturan a presunta responsable en Baja California

Exgafe revela cómo El Mencho, líder del CJNG, escapó de un operativo militar en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 1 de septiembre: cortan la señal del 24/7 tras posicionamientos agresivos

La ‘maldición’ de Me Caigo de Risa en La Casa de los Famosos México: El Guana pierde fans como Mariana Echeverría

Filtran lista completa de famosos que entrarían a La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca

“El callejón de los madrazos”: peleas entre Facundo y Alexis Ayala escalan a niveles de posible agresión física

Emiliano Aguilar llama “pocos hue...” a Nodal y tacha de “poco inteligente” a su hermana Ángela por casarse con él

DEPORTES

Monterrey sigue en la cima

Monterrey sigue en la cima de la tabla de posiciones y Chivas no sale del sótano de la Liga MX

México vs Japón: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri frente a los nipones en partido amistoso

Efraín Juárez fortalece a Pumas y suma 15 partidos invictos

Autoridades del Maratón CDMX 2025 niegan afectaciones por baches; reportan saldo blanco

Los mejores memes de la victoria de Pumas ante Atlas con gol de Aaron Ramsey