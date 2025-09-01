Inician pagos de pensiones y programas del Bienestar: quiénes recibirán su apoyo hoy 1 de septiembre

La Secretaría del Bienestar comenzó hoy la entrega de pagos de pensiones y programas sociales. | Secretaría del Bienestar

La Secretaría de Bienestar informó que hoy 1 de septiembre comenzó la entrega de los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre para los beneficiarios de las Pensiones y Programas del Bienestar en todo el país.

En un comunicado, la dependencia indicó que el proceso de pago se extenderá hasta el 25 de septiembre y se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente.

Ariadna Montiel Reyes, secretaría del Bienestar, señaló que los apoyos económicos serán entregados a mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y participantes del programa Sembrando Vida, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población.

¿Quiénes recibirán el pago de pensiones y programas del Bienestar el 1 de septiembre?

La Secretaría de Bienestar detalló que el calendario de pagos se organiza según la letra inicial del primer apellido, con el fin de agilizar la atención y evitar aglomeraciones. El calendario es el siguiente:

A: lunes 1 de septiembre

B: martes 2

C: miércoles 3 y jueves 4

D, E, F: viernes 5

G: lunes 8 y martes 9

H, I, J, K: miércoles 10

L: jueves 11

M: viernes 12 y lunes 15

N, Ñ, O: miércoles 17

P, Q: jueves 18

R: viernes 19 y lunes 22

S: martes 23

T, U, V: miércoles 24

W, X, Y, Z: jueves 25

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de los programas del Bienestar?

Durante este bimestre, un millón de mujeres de 63 y 64 años recibirán 3 mil pesos como parte de la Pensión Mujeres Bienestar.

Mientras que los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores obtendrán 6 mil 200 pesos.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el monto será de 3 mil 200 pesos.

El Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras otorgará mil 650 pesos a sus beneficiarias.

Además, los participantes del programa Sembrando Vida recibirán 6 mil 450 pesos correspondientes al pago de su jornal mensual.

En el caso de Sembrando Vida, el pago se realizará el 11 de septiembre de manera directa y sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La Secretaría recomendó a los beneficiarios consultar la fecha exacta de su pago en la página oficial de la dependencia (gob.mx/bienestar) y recordó que la ubicación de las sucursales del Banco del Bienestar está disponible en línea para quienes requieran acudir a una de ellas.