Así fue la fuerte tormenta en Coyoacán CDMX que provocó inundaciones y caída de árboles

Fuertes lluvias al sur de la CDMX provocaron inundaciones en Coyoacán (X/ @SGIRPC_CDMX)

El 31 de agosto de 2025, la alcaldía Coyoacán fue una de las más afectadas por intensas lluvias y la caída de granizo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó la alerta roja debido a precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas, con mayor riesgo entre las 18:50 y la medianoche.

Alrededor de las 19:00 horas, la fuerte lluvia causó graves inundaciones en vialidades importantes como Anillo Periférico, Av. Universidad, Desierto de los Leones y Av. Insurgentes, entre otras zonas, por lo que varios vehículos se quedaron varados.

En la colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán, se registró la caída de dos árboles debido a las fuertes lluvias, el incidente se registró en el cruce de las calles Benito Juárez y Ayuntamiento se registró el incidente. Una persona quedó atrapada dentro de su vehículo tras la caída del árbol, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para atender la emergencia.

Alcalde de Coyoacán atiende afectaciones tras caída de árboles en la zona centro

Por medio de un comunicado, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, informó sobre los daños en la alcaldía, principalmente en la zona centro. Realizó un recorrido por las zonas afectadas en compañía del personal de Servicios Urbanos, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la UIGRPC y Seguridad Ciudadana de la demarcación, así como la Secretaría de la Defensa Nacional.

Informaron que en la zona del centro histórico de Coyoacán, un árbol cayó en la calle de Felipe Carrillo Puerto, el cual obstruye la vialidad y en donde ya se encuentra trabajando personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación (UIGRPC) para liberar la vialidad, en coordinación con Bomberos de la Ciudad de México y Escudo Coyoacán.

Por otra parte, la caída de árboles también afectó el suministro eléctrico. Algunas zonas se encuentran sin energía eléctrica, para ello se trabaja en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).