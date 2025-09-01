México

Así fue la fuerte tormenta en Coyoacán CDMX que provocó inundaciones y caída de árboles

Autoridades de la CDMX activaron los protocolos Tlaloque para atender las zonas más afectadas

Por Luz Coello

Guardar
Fuertes lluvias al sur de
Fuertes lluvias al sur de la CDMX provocaron inundaciones en Coyoacán (X/ @SGIRPC_CDMX)

El 31 de agosto de 2025, la alcaldía Coyoacán fue una de las más afectadas por intensas lluvias y la caída de granizo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó la alerta roja debido a precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas, con mayor riesgo entre las 18:50 y la medianoche.

Alrededor de las 19:00 horas, la fuerte lluvia causó graves inundaciones en vialidades importantes como Anillo Periférico, Av. Universidad, Desierto de los Leones y Av. Insurgentes, entre otras zonas, por lo que varios vehículos se quedaron varados.

En la colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán, se registró la caída de dos árboles debido a las fuertes lluvias, el incidente se registró en el cruce de las calles Benito Juárez y Ayuntamiento se registró el incidente. Una persona quedó atrapada dentro de su vehículo tras la caída del árbol, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para atender la emergencia.

Alcalde de Coyoacán atiende afectaciones tras caída de árboles en la zona centro

Por medio de un comunicado, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, informó sobre los daños en la alcaldía, principalmente en la zona centro. Realizó un recorrido por las zonas afectadas en compañía del personal de Servicios Urbanos, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la UIGRPC y Seguridad Ciudadana de la demarcación, así como la Secretaría de la Defensa Nacional.

Informaron que en la zona del centro histórico de Coyoacán, un árbol cayó en la calle de Felipe Carrillo Puerto, el cual obstruye la vialidad y en donde ya se encuentra trabajando personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación (UIGRPC) para liberar la vialidad, en coordinación con Bomberos de la Ciudad de México y Escudo Coyoacán.

Por otra parte, la caída de árboles también afectó el suministro eléctrico. Algunas zonas se encuentran sin energía eléctrica, para ello se trabaja en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Temas Relacionados

CDMXCoyoacánClima CDMXlluviasmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México: sigue la gala de eliminación hoy 31 de agosto

Cada domingo un integrante tiene que abandonar el reality por decisión del público

La Casa de los Famosos

Lupillo Rivera hablaría de su romance con Belinda en su libro “Tragos Amargos”: esta es la fecha de lanzamiento

La autobiografía llegará con confesiones inéditas sobre la vida amorosa del artista y podría revelar el misterio detrás de su vínculo con la cantante y las razones de su separación

Lupillo Rivera hablaría de su

Temperaturas en Santiago Ixcuintla: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Temperaturas en Santiago Ixcuintla: prepárate

“HUNTR/X” domina el ranking de K-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en México

Varias plataformas de streaming han dado espacios a la música de Corea del Sur como es el caso de iTunes, que cuenta con un top que se actualiza cada 24 horas

“HUNTR/X” domina el ranking de

Pronóstico del clima en Mazatlán este 1 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Mazatlán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina asegura equipo y más

Marina asegura equipo y más de 300 kilos de precursores para la elaboración de drogas sintéticas en Nayarit

EEUU ofrece recompensa de 10 millones de dólares por captura de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Caen presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Edomex: pedían miles de pesos como “cobro de piso”

El Mayo no se podía retirar por pagar sobornos al más alto nivel: “Con todos los partidos”, dijo Anabel Hernández

Aseguran camioneta, armas de uso exclusivo y dron modificado tras ataque armado en Morelos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: sigue la gala de eliminación hoy 31 de agosto

Lupillo Rivera hablaría de su romance con Belinda en su libro “Tragos Amargos”: esta es la fecha de lanzamiento

“HUNTR/X” domina el ranking de K-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en México

Los Aguilar usaron a su perro para desquitarse de Emiliano Aguilar y ahora piden perdón: “Ofendió a miembros de mi familia”

Martha Higareda comparte ultrasonido de sus gemelos, la actriz atraviesa embarazo de alto riesgo a sus 42 años

DEPORTES

Los mejores memes de la

Los mejores memes de la victoria de Pumas ante Atlas con gol de Aaron Ramsey

Aaron Ramsey hace su primer gol con Pumas: esta es la maldición que persigue al futbolista cada que anota

Faitelson criticó a Clara Brugada por los baches en el Maratón CDMX que afectaron a concursantes en sillas de rueda

50 mil dls vs 60 mil pesos: denuncian desigualdad corredores en silla de ruedas en el Maratón de la CDMX

Dominio etíope en el Maratón de la CDMX 2025: Tadu Abate Deme y Belekelech Gudeta Borecha triunfan