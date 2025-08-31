México

Pixar confirma ‘Coco 2’ bajo la producción de sus mismos creadores: cuándo se estrena la secuela que celebra el Día de Muertos

La noticia sorprendió a todos, ya que la productora Darla K. Anderson había descartado una continuación, pero Pixar decidió apostar por una nueva aventura llena de música y tradición mexicana

Por Armando Guadarrama

Guardar
Pixar confirma el estreno de
Pixar confirma el estreno de “Coco 2” en 2029, generando gran expectativa entre los fans de la animación y la cultura mexicana (Pixar)

El anuncio de la llegada de “Coco 2” a los cines en 2029 ha generado una ola de entusiasmo entre los seguidores de la animación y la cultura mexicana. Pixar confirmó oficialmente la secuela durante el evento Destination D23, celebrado el 30 de agosto, donde presentó su ambicioso calendario de estrenos para los próximos años.

La noticia sorprendió tanto a la industria como al público, ya que la productora Darla K. Anderson había descartado en 2018 la posibilidad de una continuación, al considerar que la historia de Miguel había concluido de manera definitiva.

La primera entrega de Coco, estrenada en 2017, se consolidó como un fenómeno global al retratar con sensibilidad y respeto la tradición mexicana del Día de Muertos.

La secuela de “Coco” contará
La secuela de “Coco” contará nuevamente con la dirección de Lee Unkrich y Adrian Molina, y la producción de Mark Nielsen (Especial)

La película obtuvo dos premios Oscar en 2018: Mejor largometraje animado y Mejor canción original por “Remember Me”. Su éxito no solo se reflejó en la crítica y la taquilla —con una recaudación superior a 815 millones de dólares en todo el mundo—, sino también en el impacto cultural, al acercar a millones de espectadores a las raíces y valores de México a través de la música, la familia y la memoria.

El regreso de Miguel y su familia a la pantalla grande se enmarca en una estrategia de Pixar que combina la expansión de franquicias exitosas con la apuesta por nuevas historias originales.

En el mismo evento, el estudio reveló que “Hoppers”, dirigida por Daniel Chong, abrirá el calendario el 6 de marzo de 2026, seguida por “Toy Story 5”, bajo la dirección de Andrew Stanton, el 19 de abril de ese año.

Además, se confirmó el desarrollo de “Los Increíbles 3” para 2028, la película original “Hexed” y el título oficial de “Ice Age 6”.

El anuncio de “Coco 2”
El anuncio de “Coco 2” se realizó durante el evento Destination D23, junto a otros grandes estrenos de Pixar para los próximos años (Pixar)

La confirmación de “Coco 2” fue recibida con entusiasmo en redes sociales, donde los fans celebraron la oportunidad de reencontrarse con personajes que dejaron una huella emocional profunda.

La dirección estará nuevamente a cargo de Lee Unkrich y Adrián Molina, mientras que la producción recaerá en Mark Nielsen, conocido por su trabajo en “Toy Story 4” e “Inside Out 2”.

Esta continuidad creativa ha sido valorada positivamente por quienes consideran fundamental preservar la esencia que convirtió a la primera película en un referente de la animación contemporánea.

Durante el anuncio, Iger aseguró que la secuela mantendrá la fórmula de “humor, corazón y aventura” que caracterizó al filme original. Por su parte, Unkrich había señalado en el pasado que solo contemplaría una continuación si esta representaba una extensión natural del universo de Coco, evitando cualquier intento de explotación comercial del éxito previo.

La primera película de “Coco”
La primera película de “Coco” fue un fenómeno global, ganando dos premios Oscar y recaudando más de 815 millones de dólares (Imagen: IMDB)

Aunque Pixar no ha revelado detalles sobre la trama de “Coco 2”, se espera que en los próximos meses se den a conocer avances sobre el desarrollo de la historia.

Algunos rumores sugieren que la secuela podría explorar el legado artístico de Miguel como joven músico y el impacto de sus decisiones en las nuevas generaciones, tanto en el mundo de los vivos como en la Tierra de los Muertos.

La primera película concluyó con Miguel celebrando junto a su familia a sus seres queridos fallecidos, incluyendo a su “mamá Coco”, en una escena que consolidó el mensaje de unión y memoria.

El calendario de estrenos presentado por Pixar refleja una etapa de gran productividad para el estudio, que busca equilibrar la continuidad de propiedades intelectuales reconocidas con la introducción de propuestas innovadoras.

La inclusión de “Coco 2” en esta hoja de ruta confirma la relevancia duradera de la franquicia y su capacidad para conectar con audiencias de distintas culturas.

La trama de “Coco 2”
La trama de “Coco 2” podría explorar el legado artístico de Miguel y su impacto en nuevas generaciones (Foto: Especial)

La expectativa en torno a “Coco 2” es elevada, tanto por el desafío de igualar el impacto emocional de la primera entrega como por la oportunidad de profundizar en una narrativa que trascendió fronteras.

El respaldo del equipo original y el aprendizaje acumulado tras el éxito inicial constituyen factores clave para el desarrollo de una secuela que aspira a convertirse en otro hito de la animación.

Con el estreno mundial fijado para 2029, la cuenta regresiva ya ha comenzado para quienes esperan volver a emocionarse con la historia de Miguel y su familia.

Temas Relacionados

PixarCocoCoco 2DisneyDía de muertosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Detienen a militar en Quintana Roo por presunto abuso sexual contra niña menor de edad: pobladores queman garita

La menor vendía frituras y avisó a su familia que la seguían

Detienen a militar en Quintana

Así le puedes quitar lo rayado a tus lentes con un ingrediente de cocina

Una solución económica y sencilla permite restaurar la transparencia de los cristales, mejorando la visión

Así le puedes quitar lo

PRI no acudirá a la ceremonia de toma de protesta de la nueva SCJN en el Senado

Alejandro Moreno Cárdenas confirmó la ausencia de su grupo parlamentario a pesar de los amagos sobre un posible acto de protesta tras la agresión perpetrada en contra de Gerardo Fernández Noroña

PRI no acudirá a la

Beca Rita Cetina 2025: quiénes recibirán pago durante el mes de septiembre

El último periodo de pagos para todos los beneficiario fue en el mes de junio de este año

Beca Rita Cetina 2025: quiénes

Estrenos imperdibles en septiembre, la lista de películas que no te puedes perder este mes en el cine

Dirigida por Michael Chaves, ‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ destaca como uno de los estrenos más esperados del año al cerrar la emblemática saga paranormal

Estrenos imperdibles en septiembre, la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “Tormenta Junior” y

Quién es “Tormenta Junior” y de qué se le acusa al presunto líder del Cártel del Golfo

Dan prisión preventiva a “Tormenta Junior”, juez lo asegura en cárcel del Edomex

Buscó trabajo en el campo junto amigo de 15 años: Josué Guerrero tenía 17 años y fue hallado muerto, lo reclutaron Los Mayos

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda en pantallas digitales tras convenio de la Fiscalía con empresa tecnológica

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Estrenos imperdibles en septiembre, la

Estrenos imperdibles en septiembre, la lista de películas que no te puedes perder este mes en el cine

La Casa de los Famosos México: sigue la tarde de eliminación hoy 31 de agosto

Elaine Haro queda ‘chimuela’ al perder un diente en La Casa de los Famosos México, así fue el bochornoso momento

EDC 2025: cuántos artistas estarán en la edición 2026 por su aniversario 12… la respuesta es brutal

Abelito sangra tras accidente en La Casa de los Famosos México 3: el momento exacto

DEPORTES

Faitelson criticó a Clara Brugada

Faitelson criticó a Clara Brugada por los baches en el Maratón CDMX que afectaron a concursantes en sillas de rueda

50 mil dls vs 60 mil pesos: denuncian desigualdad corredores en silla de ruedas en el Maratón de la CDMX

Dominio etíope en el Maratón de la CDMX 2025: Tadu Abate Deme y Belekelech Gudeta Borecha triunfan

Tras el peor arranque de Chivas en 20 años, Grabriel Milito revela si considera irse de Guadalajara

Esta fue la reacción de The Undertaker al enterarse que Cibernético hacía uno de sus movimientos