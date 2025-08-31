Pixar confirma ‘Coco 2’ bajo la producción de sus mismos creadores: cuándo se estrena la secuela que celebra el Día de Muertos

Pixar confirma el estreno de “Coco 2” en 2029, generando gran expectativa entre los fans de la animación y la cultura mexicana (Pixar)

El anuncio de la llegada de “Coco 2” a los cines en 2029 ha generado una ola de entusiasmo entre los seguidores de la animación y la cultura mexicana. Pixar confirmó oficialmente la secuela durante el evento Destination D23, celebrado el 30 de agosto, donde presentó su ambicioso calendario de estrenos para los próximos años.

La noticia sorprendió tanto a la industria como al público, ya que la productora Darla K. Anderson había descartado en 2018 la posibilidad de una continuación, al considerar que la historia de Miguel había concluido de manera definitiva.

La primera entrega de Coco, estrenada en 2017, se consolidó como un fenómeno global al retratar con sensibilidad y respeto la tradición mexicana del Día de Muertos.

La secuela de “Coco” contará nuevamente con la dirección de Lee Unkrich y Adrian Molina, y la producción de Mark Nielsen (Especial)

La película obtuvo dos premios Oscar en 2018: Mejor largometraje animado y Mejor canción original por “Remember Me”. Su éxito no solo se reflejó en la crítica y la taquilla —con una recaudación superior a 815 millones de dólares en todo el mundo—, sino también en el impacto cultural, al acercar a millones de espectadores a las raíces y valores de México a través de la música, la familia y la memoria.

El regreso de Miguel y su familia a la pantalla grande se enmarca en una estrategia de Pixar que combina la expansión de franquicias exitosas con la apuesta por nuevas historias originales.

En el mismo evento, el estudio reveló que “Hoppers”, dirigida por Daniel Chong, abrirá el calendario el 6 de marzo de 2026, seguida por “Toy Story 5”, bajo la dirección de Andrew Stanton, el 19 de abril de ese año.

Además, se confirmó el desarrollo de “Los Increíbles 3” para 2028, la película original “Hexed” y el título oficial de “Ice Age 6”.

El anuncio de “Coco 2” se realizó durante el evento Destination D23, junto a otros grandes estrenos de Pixar para los próximos años (Pixar)

La confirmación de “Coco 2” fue recibida con entusiasmo en redes sociales, donde los fans celebraron la oportunidad de reencontrarse con personajes que dejaron una huella emocional profunda.

La dirección estará nuevamente a cargo de Lee Unkrich y Adrián Molina, mientras que la producción recaerá en Mark Nielsen, conocido por su trabajo en “Toy Story 4” e “Inside Out 2”.

Esta continuidad creativa ha sido valorada positivamente por quienes consideran fundamental preservar la esencia que convirtió a la primera película en un referente de la animación contemporánea.

Durante el anuncio, Iger aseguró que la secuela mantendrá la fórmula de “humor, corazón y aventura” que caracterizó al filme original. Por su parte, Unkrich había señalado en el pasado que solo contemplaría una continuación si esta representaba una extensión natural del universo de Coco, evitando cualquier intento de explotación comercial del éxito previo.

La primera película de “Coco” fue un fenómeno global, ganando dos premios Oscar y recaudando más de 815 millones de dólares (Imagen: IMDB)

Aunque Pixar no ha revelado detalles sobre la trama de “Coco 2”, se espera que en los próximos meses se den a conocer avances sobre el desarrollo de la historia.

Algunos rumores sugieren que la secuela podría explorar el legado artístico de Miguel como joven músico y el impacto de sus decisiones en las nuevas generaciones, tanto en el mundo de los vivos como en la Tierra de los Muertos.

La primera película concluyó con Miguel celebrando junto a su familia a sus seres queridos fallecidos, incluyendo a su “mamá Coco”, en una escena que consolidó el mensaje de unión y memoria.

El calendario de estrenos presentado por Pixar refleja una etapa de gran productividad para el estudio, que busca equilibrar la continuidad de propiedades intelectuales reconocidas con la introducción de propuestas innovadoras.

La inclusión de “Coco 2” en esta hoja de ruta confirma la relevancia duradera de la franquicia y su capacidad para conectar con audiencias de distintas culturas.

La trama de “Coco 2” podría explorar el legado artístico de Miguel y su impacto en nuevas generaciones (Foto: Especial)

La expectativa en torno a “Coco 2” es elevada, tanto por el desafío de igualar el impacto emocional de la primera entrega como por la oportunidad de profundizar en una narrativa que trascendió fronteras.

El respaldo del equipo original y el aprendizaje acumulado tras el éxito inicial constituyen factores clave para el desarrollo de una secuela que aspira a convertirse en otro hito de la animación.

Con el estreno mundial fijado para 2029, la cuenta regresiva ya ha comenzado para quienes esperan volver a emocionarse con la historia de Miguel y su familia.