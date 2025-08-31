México

México espera con entusiasmo nueva muñeca conmemorativa de Día de Muertos de Monster High

Esta nueva versión de Skelita Calaveras porta un vestuario inspirado en la leyenda de Quetzalcóatl

Por Jesús Tovar Sosa

Fans y coleccionistas de México
Fans y coleccionistas de México se han mostrado entusiasmados por el nuevo lanzamiento. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La celebración del Día de Muertos 2025 tendrá un toque muy especial para los fans de Monster High, ya que Mattel ha revelado oficialmente el lanzamiento de una nueva versión de la muñeca Skelita Calaveras, personaje inspirado en la cultura mexicana.

Esta edición especial ha causado gran expectativa entre coleccionistas y seguidores de la marca, especialmente en México, donde la muñeca rinde homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas del país.

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de Mattel Creations, donde se presentó el diseño de la muñeca, que forma parte de la línea de colección Howliday.

Esta es la tercera versión oficial de Skelita Calaveras de dicha línea, en donde el personaje que representa a la hija de los esqueletos dentro del universo Monster High y que desde su creación ha sido símbolo de identidad cultural mexicana dentro de la franquicia.

Inspiración en la tradición y la mitología mexicana

Mattel lanza nueva muñeca conmemorativa
Mattel lanza nueva muñeca conmemorativa del Día de Muertos. Foto: (Monster High México/FB)

La edición 2025 de Skelita Calaveras está cuidadosamente diseñada para representar elementos característicos del Día de Muertos, con un enfoque especial en el arte, la tradición textil y la mitología prehispánica.

Su atuendo está compuesto por un majestuoso vestido negro con mangas abullonadas y un estampado vibrante que alude a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y deidad central de la cosmovisión mexica.

Entre los elementos más destacados se encuentra una corona adornada con plumas de colores y flores de cempasúchil, así como un collar con la cabeza de Quetzalcóatl en el pecho.

Complementa el look un cinturón dorado, unos aretes en tono azul maya y un rebozo rojo, elementos simbólicos de la indumentaria tradicional mexicana. En conjunto, la muñeca fusiona moda, cultura y mitología de forma elegante y respetuosa.

¿Cuándo y dónde se podrá adquirir?

La muñeca toma diversos aspectos
La muñeca toma diversos aspectos de la cultura mexica inspirada en la leyenda de Quetzalcóatl. Foto: (Monster High México/FB)

El lanzamiento oficial de esta nueva versión de Skelita Calaveras está programado para el martes 2 de septiembre de 2025, a partir de las 10:00 a.m. (hora del centro de México). Estará disponible en línea a través de Mattel Creations y Amazon, aunque aún no se ha confirmado si se distribuirá directamente a través de Amazon México.

Aunque Mattel no ha dado a conocer el precio oficial, se estima que rondará los mil pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio. Como ocurre con las ediciones limitadas, se espera que la muñeca se agote en poco tiempo debido a la alta demanda entre los fans y coleccionistas.

Más que una muñeca, un homenaje cultural

El personaje pertenece a la
El personaje pertenece a la franquicia de Monster High y está inspirado en La Catrina. Foto: (Captura de pantalla)

Skelita Calaveras se ha consolidado como uno de los personajes más queridos del universo Monster High, no solo por su estética inspirada en La Catrina, sino también por su fuerte conexión con el orgullo de las raíces mexicanas.

En series y películas animadas, el personaje siempre ha sido presentado como alguien profundamente orgulloso de su herencia cultural, reforzando valores como el respeto a los antepasados y la importancia de la familia.

Esta nueva versión es considerada por muchos como una pieza de colección, ideal para celebrar con orgullo el legado cultural del Día de Muertos. Más allá de su valor comercial, la muñeca representa un reconocimiento internacional al arte, la tradición y la historia de México.

