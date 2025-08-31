Esta es la ruta de la ‘Resistencia’, movilización convocada por Alessandra Rojo de la Vega

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega ha convocado a la ciudadanía a participar en la marcha La Resistencia, una manifestación que se realizará el domingo 31 de agosto de 2025 a las 11:00 en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
El objetivo principal de esta movilización es defender la democracia y frenar el abuso de poder, en un contexto donde la protección de los derechos y libertades ciudadanas se ha vuelto prioritaria para diversos sectores sociales.
De acuerdo con TV Azteca, la convocatoria de Rojo de la Vega busca reunir a habitantes de la capital y simpatizantes en una jornada que pretende visibilizar la importancia de reconocer y prevenir excesos en el ejercicio del poder público.
La alcaldesa ha hecho un llamado abierto a la población para sumarse a esta iniciativa, subrayando la necesidad de mantener una vigilancia activa sobre las autoridades y garantizar que los principios democráticos no se vean vulnerados.
En sus declaraciones la funcionaria enfatizó que la marcha “La Resistencia” no solo representa una protesta, sino que aspira a convertirse en un espacio de diálogo orientado a la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
La alcaldesa remarcó que la manifestación está concebida como una plataforma para expresar inquietudes y propuestas en torno a la defensa de la democracia en la Ciudad de México.
Con este llamado, la alcaldesa de Cuauhtémoc impulsa la participación ciudadana para fortalecer la defensa de los derechos y libertades dentro del marco democrático de la capital mexicana.
Esta es la ruta de la marcha
De acuerdo con TV Azteca, la ruta prevista para la movilización “La Resistencia” este domingo 31 de agosto es la siguiente:
11:00 h – Organización
- Punto de encuentro: Av. Sevilla, hacia el sur
12:00 h – Primer punto de reunión
- Ubicación: Av. Chapultepec, entre Sevilla y Londres (Parque de Bolsillo)
- Avance por Av. Salamanca en dirección hacia el sur hasta Av. Oaxaca
Segundo punto de reunión
- Ubicación: Calle de Durango (Camellón)
- La marcha continúa por Álvaro Obregón hacia el oriente, sigue por Medellín hasta Sonora y después por Sonora hacia el sur
13:00 h – Tercer punto de reunión
- Ubicación: Parque España
Inicia el foro de conversación
- Recorrido por Av. Sonora y dirección hacia Av. México-Colima
- La caminata avanza hasta el Parque México, con ingreso por la entrada lateral de Av. México
- Punto final: Parque México, Foro Lindenberg.