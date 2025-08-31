Esta es la ruta de la ‘Resistencia’, movilización convocada por Alessandra Rojo de la Vega

CRÉDITO: Facebook | Alessandra Rojo de la Vega

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega ha convocado a la ciudadanía a participar en la marcha La Resistencia, una manifestación que se realizará el domingo 31 de agosto de 2025 a las 11:00 en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El objetivo principal de esta movilización es defender la democracia y frenar el abuso de poder, en un contexto donde la protección de los derechos y libertades ciudadanas se ha vuelto prioritaria para diversos sectores sociales.

De acuerdo con TV Azteca, la convocatoria de Rojo de la Vega busca reunir a habitantes de la capital y simpatizantes en una jornada que pretende visibilizar la importancia de reconocer y prevenir excesos en el ejercicio del poder público.

La alcaldesa ha hecho un llamado abierto a la población para sumarse a esta iniciativa, subrayando la necesidad de mantener una vigilancia activa sobre las autoridades y garantizar que los principios democráticos no se vean vulnerados.

En sus declaraciones la funcionaria enfatizó que la marcha “La Resistencia” no solo representa una protesta, sino que aspira a convertirse en un espacio de diálogo orientado a la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

La alcaldesa remarcó que la manifestación está concebida como una plataforma para expresar inquietudes y propuestas en torno a la defensa de la democracia en la Ciudad de México.

Con este llamado, la alcaldesa de Cuauhtémoc impulsa la participación ciudadana para fortalecer la defensa de los derechos y libertades dentro del marco democrático de la capital mexicana.

Esta es la ruta de la marcha

CRÉDITO: MéxicoCity

De acuerdo con TV Azteca, la ruta prevista para la movilización “La Resistencia” este domingo 31 de agosto es la siguiente:

11:00 h – Organización

Punto de encuentro: Av. Sevilla, hacia el sur

12:00 h – Primer punto de reunión

Ubicación: Av. Chapultepec, entre Sevilla y Londres (Parque de Bolsillo)

Avance por Av. Salamanca en dirección hacia el sur hasta Av. Oaxaca

Segundo punto de reunión

Ubicación: Calle de Durango (Camellón)

La marcha continúa por Álvaro Obregón hacia el oriente, sigue por Medellín hasta Sonora y después por Sonora hacia el sur

13:00 h – Tercer punto de reunión

Ubicación: Parque España

Inicia el foro de conversación

Recorrido por Av. Sonora y dirección hacia Av. México-Colima

La caminata avanza hasta el Parque México, con ingreso por la entrada lateral de Av. México

Punto final: Parque México, Foro Lindenberg.