¡Último día de registro! Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se inscriben hoy sábado para recibir 3 mil pesos?

Todas las mujeres, independientemente de la inicial de su apellido, pueden acudir a los módulos

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales más relevantes impulsados por el gobierno de México, diseñado para ofrecer apoyo económico a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Con el fin de contribuir a la autonomía económica de las mujeres mexicanas, este programa otorga 3 mil pesos bimestrales a aquellas que cumplen con los requisitos establecidos. Hoy, sábado 30 de agosto de 2025, es el último día para que muchas mujeres se inscriban y puedan acceder a este beneficio.

¿A quién le toca registrarse hoy sábado?

El proceso de inscripción a la Pensión Mujeres Bienestar se realiza en módulos ubicados en diferentes puntos del país, y hoy sábado, todas las mujeres que aún no se hayan inscrito pueden hacerlo, sin importar la letra inicial de su apellido.

Los módulos de registro están abiertos de 10:00 a 16:00 horas, y todas las interesadas deben acudir dentro de este horario para completar su inscripción. La atención se realiza de 10:00 a 16:00 horas, y es fundamental que las interesadas asistan dentro de este horario para completar su registro.

Las mujeres que ya forman parte de este programa no necesitan volver a registrarse. Además, aquellas que no cumplieron con la fecha asignada para el registro podrán recibir una nueva oportunidad, pero el plazo para este trámite concluye el día de hoy. Por lo tanto, es clave que las beneficiarias actuales o nuevas aprovechen esta oportunidad.

La Pensión Mujeres Bienestar, que otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres en situación de vulnerabilidad, cierra su registro hoy, sábado 30 de agosto de 2025

Requisitos y documentos necesarios

Para completar el registro, las mujeres deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente , como la credencial para votar o el pasaporte .

CURP (Clave Única de Registro de Población) de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (puede ser recibo de agua, luz, gas, teléfono o predial).

Acta de nacimiento .

Teléfono de contacto (tanto celular como fijo).

Las mujeres que se registren por primera vez también deben presentar su número de seguridad social (si aplicable). En caso de que la solicitante no pueda asistir personalmente, puede delegar el registro a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos.

Importancia de la Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar busca reducir las brechas de desigualdad social y económica entre hombres y mujeres. El apoyo económico proporcionado permite a las mujeres más vulnerables acceder a mejores oportunidades y alcanzar una mayor estabilidad financiera, independientemente de su condición socioeconómica, edad o situación laboral.

Con más de 3 millones de beneficiarias, este programa reafirma el compromiso del gobierno mexicano con el bienestar de las mujeres, particularmente aquellas que enfrentan circunstancias complicadas, como jefas de familia, mujeres con discapacidad, o aquellas que viven en condiciones de pobreza.

La Pensión Mujeres Bienestar, que otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres en situación de vulnerabilidad, cierra su registro hoy, sábado 30 de agosto de 2025

¿Cómo cobrar la pensión?

Una vez registrada, la beneficiaria recibe una tarjeta del Banco del Bienestar, que le permite retirar los pagos bimestrales de 3 mil pesos en cajeros automáticos, ventanillas del banco o utilizarla en establecimientos comerciales que acepten pagos con tarjeta. El dinero se deposita directamente en esta tarjeta, lo que garantiza que las mujeres reciban el apoyo sin intermediarios.

Si eres mujer de 60 a 54 años y aún no te has registrado, hoy sábado 30 de agosto de 2025 es tu última oportunidad para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar. No dejes pasar esta oportunidad de recibir el apoyo que te corresponde para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia.