Mauricio Vila pide licencia para estudiar maestría en Harvard

Durante su ausencia, Raymundo Bolaños Azócar, suplente de Vila, ocupará el cargo en la Cámara Alta

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Mauricio Vila en Harvard. Foto: x.com/@MauVila

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Vila Dosal, dejará temporalmente su escaño en el Senado tras obtener una beca para estudiar la maestría en Administración Pública MC/MPA en la Kennedy School de la Universidad de Harvard. La licencia, que inicia el día de hoy, 29 de agosto y concluye el 15 de diciembre.

Esta petición fue aprobada durante la sesión de la Comisión Permanente del miércoles pasado. Durante su ausencia, Raymundo Bolaños Azócar, suplente de Vila, ocupará el cargo en la Cámara Alta. Vila se ausentará durante todo el periodo ordinario de sesiones.

Suplentes tomando protesta. Foto: x.com/@MauVila

El objetivo principal de Vila en la maestría es fortalecer su formación en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, desigualdad, economía, negociación y relaciones internacionales. Su intención es aplicar estos conocimientos a su labor legislativa y de servicio público tanto a nivel estatal como nacional.

Raymundo Bolaños, quien asumirá la curul, se incorporará a partir del próximo periodo ordinario, el 1º de septiembre. La suplencia permitirá que el trabajo legislativo continúe sin interrupciones, mientras Vila desarrolla su formación académica en el extranjero.

Esta no es la primera vez que Vila solicita licencia al Senado. En noviembre pasado, se separó temporalmente del cargo para atender un asunto familiar y posteriormente retomó sus funciones dentro del grupo parlamentario panista. En ambos casos, el proceso de relevo se ha realizado de acuerdo con los procedimientos legislativos establecidos.

Mauricio Vila cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Mérida y experiencia en el sector público y privado. Fue gobernador de Yucatán, diputado local y presidente municipal de Mérida de 2015 a 2018. Su carrera profesional incluye también participación en el sector empresarial, específicamente en la industria restaurantera.

El senador fue considerado dentro del PAN como una figura relevante rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Además de sus responsabilidades como legislador y funcionario, ha estado involucrado en el desarrollo de franquicias y en la gestión empresarial de la región sureste del país.

La decisión de Vila de continuar su formación académica busca fortalecer su perfil profesional y contribuir, tras su regreso, a los trabajos legislativos y a la agenda pública tanto en Yucatán como en el ámbito federal.

Cabe mencionar que el contexto en el que asistirá a dicho curso, será en medio de polémicas, ya que la universidad de Harvard se encuentra en conflicto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le quitó la facultad a la escuela para recibir estudiantes extranjeros.

