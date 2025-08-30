Maratón CDMX 2025: horario, fecha y qué cierres viales habrá

Miles de corredores de toda la República Mexicana y visitantes extranjeros se dieron cita en Ciudad Universitaria para una nueva edición del máximo evento de atletismo de la capital azteca. (TW Maratón CDMX)

La edición número 42 del Maratón de la Ciudad de México 2025 se celebrará el domingo 31 de agosto. Esta edición reunirá a 30 mil participantes que recorrerán 42.195 kilómetros por las principales calles y avenidas de la capital.

Horario del Maratón CDMX 2025

El inicio está programado para las 05:55 horas con la salida de las categorías de silla de ruedas y personas con debilidad visual. A las 06:00 horas saldrán las corredoras élite, seguidas de la rama varonil élite y bloque A a las 06:05 horas, bloque B a las 06:15 y bloque C a las 06:30 horas. Estos horarios permitirán una distribución escalonada de los 30 mil corredores durante la jornada de competencia.

Ruta del Maratón CDMX 2025

El punto de salida será la Ciudad Universitaria, frente al Estadio Olímpico Universitario. El recorrido se dirigirá hacia avenida de los Insurgentes hasta la glorieta, continuando por avenida Oaxaca, Nuevo León y Sonora para salir a Chapultepec. Los corredores seguirán por calle Florencia y llegarán a Paseo de la Reforma en el Ángel de la Independencia, avanzarán por calzada Mahatma Gandhi e ingresarán al Bosque de Chapultepec.

Después de salir a Chivatito, se retomará Paseo de la Reforma, con ingreso a Polanco por Julio Verne. Posteriormente, el trayecto incluye las calles Luis G. Urbina, avenida Emilio Castelar, Presidente Masaryk, Moliere y Ejército Nacional, antes de recorrer Thiers, Darwin, Campos Elíseos y Rubén Darío. Luego, el circuito regresa por calzada Mahatma Gandhi hasta Paseo de la Reforma e Ignacio Ramírez, da vuelta a la Plaza de la República y retorna a Reforma hasta la glorieta Violeta. La ruta finaliza por avenida Juárez, Francisco I. Madero, Bolívar, República de El Salvador, avenida 20 de noviembre y concluye en el Zócalo de la Ciudad de México.

Cierres viales por el Maratón CDMX 2025

Debido a la magnitud del evento y al trayecto que abarca zonas emblemáticas como Insurgentes, Chapultepec, Polanco, Paseo de la Reforma, Juárez, Madero y el Zócalo, se prevén cierres viales extensos desde muy temprano el domingo 31 de agosto. Las intersecciones y vías aledañas a la ruta permanecerán restringidas al tránsito vehicular durante varias horas, afectando algunos de los principales corredores viales de la ciudad.

Alternativas de transporte durante el Maratón CDMX 2025

Habrá seis rutas especiales de autobuses eléctricos gratuitos para los corredores, con inicio a partir de las 03:30 horas desde diversos puntos: avenida Revolución – Río Becerra, Autobuses Futura – Indios Verdes, San Jerónimo – Pino Suárez, avenida Río Churubusco – Palacio de los Deportes, glorieta SCOP y avenida del Imán. Cuatro rutas llegan al Estadio Olímpico Universitario y dos a avenida del Imán.

El Metro de la Ciudad de México ofrecerá servicio gratuito a los corredores que presenten su número de participante. Las líneas habilitadas para facilitar la llegada al evento serán la 1, 2, 3 y 9. La operación del Metro comenzará desde las 05:00 horas.